Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города. "Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "
Бетон написав:Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города. "Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "
Срочно нужен искусственный интеллект. Ввиду полного отсутствия естественного. В прифронтовой зоне не должно быть постов?
У Березівському районі Одещини дійсно вибухнув автомобіль співробітника ТЦК та СП Йдеться про керівника четвертого відділу Одеського ТЦК та СП полковник Олега Номеровського, який загинув внаслідок інциденту.
Бетон написав:Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города. "Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "
В прифронтовой зоне не должно быть постов?
Должно. Но там вопрос в другом: "должны ли на постах в прифронтовой зоне раздавать повестки/буссифицировать?"...
У Березівському районі Одещини дійсно вибухнув автомобіль співробітника ТЦК та СП Йдеться про керівника четвертого відділу Одеського ТЦК та СП полковник Олега Номеровського, який загинув внаслідок інциденту.
Бетон написав:Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города. "Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "
Зараз всі хто спіймав ейфорію рік тому під час Курської пиар акцій, як один підуть добровольцями захищати рідну Сумщину.
У Березівському районі Одещини дійсно вибухнув автомобіль співробітника ТЦК та СП Йдеться про керівника четвертого відділу Одеського ТЦК та СП полковник Олега Номеровського, який загинув внаслідок інциденту.
Бетон написав:Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города. "Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "
Зараз всі хто спіймав ейфорію рік тому під час Курської пиар акцій, як один підуть добровольцями захищати рідну Сумщину.
Менти поки не тікають з Сум, тому народ ще має надію.