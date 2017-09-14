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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14059140601406114062>
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города.
"Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А чего вчера удалили? -- это ж какая забота о народе...
У зв’язку із транспортним колапсом, що сьогодні стався через ворожий обстріл, всі хто зараз рухається Києвом — отримають знижки на АЗС всіх основних мереж в столиці, – заявив начальник КМВА Ткаченко
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:51

  Успіх написав:
  Успіх написав: Раніше я не бачив, як СВОЇХ же людей держава виловлює і відправляє на бойню, як худобу! Як непотріб!

В голові цей скотський примус/принуділовка/рабство не вкладається!

Ні, ну ще б не так прикро було, якщо б паралельно йшла демобілізація! Звільняли б тих, хто вже 2-3+роки на фронті!

А так, то якийсь лютий треш! Лютий пздц!!!


А якщо мета організаторів демотивація населення, то вкладається?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:53

  Бетон написав:Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города.
"Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "

Срочно нужен искусственный интеллект. Ввиду полного отсутствия естественного.
В прифронтовой зоне не должно быть постов?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:56

Какая прыкрая трагедия
У Березівському районі Одещини дійсно вибухнув автомобіль співробітника ТЦК та СП Йдеться про керівника четвертого відділу Одеського ТЦК та СП полковник Олега Номеровського, який загинув внаслідок інциденту.

https://www.ukr.net/news/details/crimin ... 49748.html
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:09

  Сибарит написав:
  Бетон написав:Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города.
"Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "

В прифронтовой зоне не должно быть постов?

Должно. Но там вопрос в другом: "должны ли на постах в прифронтовой зоне раздавать повестки/буссифицировать?"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:13

  _hunter написав:Какая прыкрая трагедия
У Березівському районі Одещини дійсно вибухнув автомобіль співробітника ТЦК та СП Йдеться про керівника четвертого відділу Одеського ТЦК та СП полковник Олега Номеровського, який загинув внаслідок інциденту.

https://www.ukr.net/news/details/crimin ... 49748.html

Навряд чи це зробили ухилянти.
Картельні розбірки.
Велики грошові потоки. Є що не поділити.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:21

  Бетон написав:Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города.
"Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "

Зараз всі хто спіймав ейфорію рік тому під час Курської пиар акцій, як один підуть добровольцями захищати рідну Сумщину.
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:23

  UA написав:
  _hunter написав:Какая прыкрая трагедия
У Березівському районі Одещини дійсно вибухнув автомобіль співробітника ТЦК та СП Йдеться про керівника четвертого відділу Одеського ТЦК та СП полковник Олега Номеровського, який загинув внаслідок інциденту.

https://www.ukr.net/news/details/crimin ... 49748.html

Навряд чи це зробили ухилянти.
Картельні розбірки.
Велики грошові потоки. Є що не поділити.

Я думал тцкшники на ЗП + идейные - на Блого Родины работают...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:24

  UA написав:
  Бетон написав:Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города.
"Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "

Зараз всі хто спіймав ейфорію рік тому під час Курської пиар акцій, як один підуть добровольцями захищати рідну Сумщину.
Менти поки не тікають з Сум, тому народ ще має надію.
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  #<1 ... 14059140601406114062>
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