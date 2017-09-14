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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14059140601406114062
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:25

  Сибарит написав:
  Бетон написав:Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города.
"Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "

Срочно нужен искусственный интеллект. Ввиду полного отсутствия естественного.
В прифронтовой зоне не должно быть постов?

Звісно повинні бути.
Чому в мешканців Сум саме така реакція на блокпости?
На своїх рідних захисників правопорядку та Батьківщини?
Невже їх бояться?
Які є версії тутешньої спільноти.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:49

  UA написав:
  Бетон написав:Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города.
"Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "

Зараз всі хто спіймав ейфорію рік тому під час Курської пиар акцій, як один підуть добровольцями захищати рідну Сумщину.

Гвертольётная поддержка с воздуха будет или нет?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 10:55

  UA написав:
  Бетон написав:Мужчины не могут вывезти из Сумм свои семьи, весь город окружён блокпостами. Об этом пишут жители города.
"Мой город стирается с лица земли. Фронт находится 18 км от города и приближается. Репортёры, местные власти и каналы молчат. Власти выделяются миллионы на реконструкцию парка и дороги. Как и куда эвакуироваться жителям 300 тымячного города. Вся округа в блокпостах "

Зараз всі хто спіймав ейфорію рік тому під час Курської пиар акцій, як один підуть добровольцями захищати рідну Сумщину.

Новая порция эйфории подъехала
Україна може виробляти і 20 млн. дронів на рік, — засновниця «Центру підтримки аеророзвідки» Берлінська
_hunter
 
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  #<1 ... 14059140601406114062
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