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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1408114082140831408414085>
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 09:28

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Атака на российские аэродромы стратегической авиации - это "террористический" акт
Атака по жилым домам - это околовоенные цели

Не перепутайте ...


розвідка попереджає -масовані атаки терористичної педерації ще на тиждень до 15-17 червня, не нехтуйте власною безпекою під час ПТ
чому лиш на тиждень? Бо закінчаться ракети в рф?
Сша не хоче постачати нам пво, тому тепер тили будуть так само погано прикриті от ракет і шахедів як і харків запоріжжя дніпро і херсон.
Прикро, але може хоч зараз в києві почнуть нормальну мобілізацію.

))
Так нормальна мобілізація вже є.
Критерії (нормальності) вказав Веніславський:

"Деталі: За його словами, влада хотіла би, щоби темпи мобілізації були вищими. "Але ті темпи, які є сьогодні, дозволяють тримати лінію фронту та давати відсіч ворогу на нинішньому рівні", - зазначив Веніславський."
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/29/7514645/

Тобто два критерії:
- тримати лінію фронту;
- давати відсіч ворогу на нинішньому рівні.
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 09:38

  GALeon написав:
d44 написав:
«Путину необходимо знать, что если он попытается атаковать страны Балтии или НАТО, наш ответ будет сокрушительным», — заявил Рютте.
країни Балтії вже не НАТО?
оговорився по Фрейду мабуть про європейську тактику - поступово скормити Україну путіну, тільки щоб Європу не чіпали
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 09:45

  whois2010 написав:
  Banderlog написав:Сша не хоче постачати нам пво, тому тепер тили будуть так само погано прикриті от ракет і шахедів як і харків запоріжжя дніпро і херсон.
Прикро, але може хоч зараз в києві почнуть нормальну мобілізацію.

Не відкидаючи факт необхідності мобілізації, прошу від вас уточнення що таке "нормальна мобілізація"? І ще яким чином мобілізація (будь-яка, нормальна чи не нормальна) заміняє засоби ПВО чи ПРО, або компенсує їхній брак? Одразу спадають на думку лопати. Лопати кулеби проти шахедів.

Что делать, что бы Трамп снова поставки начал - тоже, в принципе, давно известно...
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 09:54

  GALeon написав:
d44 написав:
«Путину необходимо знать, что если он попытается атаковать страны Балтии или НАТО, наш ответ будет сокрушительным», — заявил Рютте.
країни Балтії вже не НАТО?

Это даже не кривой перевод - это типичный "журнализд изнасиловал здравый смысл":
Speaking of a possible Russian attack on the Baltic region, Rutte said that “Vladimir Putin should know that if he tries to do that, our response will be devastating. And he knows it. We must ensure that our response is not only devastating today, but also three, five or seven years from now. That is why we must invest more in the Baltic region.”

Про "или НАТО" - они додумали :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 09:59

  whois2010 написав:
  Banderlog написав:Сша не хоче постачати нам пво, тому тепер тили будуть так само погано прикриті от ракет і шахедів як і харків запоріжжя дніпро і херсон.
Прикро, але може хоч зараз в києві почнуть нормальну мобілізацію.

Не відкидаючи факт необхідності мобілізації, прошу від вас уточнення що таке "нормальна мобілізація"? І ще яким чином мобілізація (будь-яка, нормальна чи не нормальна) заміняє засоби ПВО чи ПРО, або компенсує їхній брак? Одразу спадають на думку лопати. Лопати кулеби проти шахедів.

нормальна то хоча б на рівні решти країни. А по факту потрібно вже братись за київ по справжньому. В західних селах ухилянти бояться на вулицю ніс висунути в той час як в києві бари і ресторани переповнені і навіть кияни умудряються проводити гейпаради.
Мобілізація ніяк не компенсує відсутності пво.
Але позбавить киян відчуття, що війни нема.
Не буде оцих текстів, що при теперішньму темпі просування ворога, ще можно 30 р спати... Війна постукалась і до киян,
знову, як в 22р, рускій мір оказався рядом.
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:14

  Banderlog написав:нормальна то хоча б на рівні решти країни. А по факту потрібно вже братись за київ по справжньому.

Ещё один повод для раскола?
Теперь столица-провинция?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:28

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:нормальна то хоча б на рівні решти країни. А по факту потрібно вже братись за київ по справжньому.

Ещё один повод для раскола?
Теперь столица-провинция?
чого ж повод? Це факт.
Можно скільки завгодно говорити що ми єдині і рівні. Но в столиці застосовують куди лояльніші методи бусифікації. Столиця була краще прикрита пво ніж провінція.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 10:43

  prodigy написав:ЛАД не бажаєте зробити "тату" паяльником на животі?

Судя по характеру лозунга выжженого на животе пленного украинца ( "слава россии") - в коцентрационных лагерях РФ созданы все условия для продолжительных пыток и "клеймения" жертв.
На фото мы видим, что практически все глифы выжженого текста имеют одинаковую высоту, окрас и фактуру.
Это говорит о том, что прожиг равномерно поразил эпидермис и слои дермиса на глубину до 1 см, сварив сальные железы, капилляры и пилоэректоры кожи.
Такое возможно лишь в том случае, если в течении всего процесса выжигания по живой коже, пыточный инструмент был раскален до 380-400 с. По всей вероятности, в концентрационных лагерях РФ для такой пирографии применяется импульсный промышленный паяльник высокой мощности.
Стиль и содержание лозунга является продвижением "русского языка", культуры и напоминает о величии россии.
Болевой шок жертвы наступает примерно на 5-6 литере выжигаемого текста.
Разумеется, для клеймения требуется очень квалифицированная, надежная и отработанная фиксация военнопленного.

https://t.me/nevzorovtv/27410

ЛАД так багато відповідає. а тут знову НЕ ПОБАЧИВ...

чи він недооцінює на що здатні руські в тортурах? тоді рекомендує все-таки почитати про ГУЛАГ, досвіду накопичено достатньо... й так нагадування, що буває, коли ти потрапляєш в полон чи здаєшся...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 11:22

  UA написав:Нормальні тцкашники нормально відреагували на фразу "я пілот, в мене не тот ВОС", а саме дали пілоту люлей та відправили в піхоту.
Сам Ухилянт Береза відмовився підписувати результати свого ВЛК та втік за кордон.


Якось з цього відео виходить що тцк хапають не тільки "сцикунів які не поновили дані"
katso
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 11:24

  Сибарит написав:Ещё один повод для раскола?
Теперь столица-провинция?

Саме так.
Коли обласного нач. поліції спіймають та запитають про бусіфікації, він відповість, що лише виконував наказ з Києва... а так він за народ
Білецький приєднався до мого минулорічного прогнозу що по завершенню війни, Україну порве.
Нажаль показова бусифікація всяких там Стритенків, Чмутів, сина Н.Мосийчук та "ВОС не тот" вже не допоможе. Занадто в багатьох людей спрацював природній захист свої - чужі.
UA
 
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