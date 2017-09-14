Додано: Вів 10 чер, 2025 12:21

Бійцям ППО не дають збивати "Шахеди" дронами-перехоплювачамиУкраїнським військовим стало значно складніше збивати "Шахеди" з кулеметів під час останніх атак. Зараз доцільніше використовувати дрони-перехоплювачі, але бійців ППО досі не навчають працювати з ними.Іншийсовок з армії не викорінити нізащоУ Раді уточнили, скільки відсотків воює з мільйонної української арміїв Україні велика армія, але "є той ресурс, який живе десь в тилу військових"."Ми маємо майже мільйонну армію. Воюють відсотків 20 – це в кращому випадку, а відсотків 40 займаються забезпеченням. А є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять. Є люди, військовослужбовці, які воюють вже три-чотири роки в зоні ведення бойових, а є ті, хто живуть на якихось полігонах, в тилу тощо. І тут є, знаєте, не соціальна, а військова нерівність, яку теж треба все ж таки виправляти. Тому перед тим, як перейти до мотивації, я думаю, все ж таки треба перейти до ефективного використання наших Збройних Сил України шляхом заміни, ротацій і так даліПитання мотивації у ЗСУ теж досить складне, сам Федієнко не вірить, що штрафи, обмеження користування рахунками в банках і водійськими правами якось уплине не людей."Ми ж не можемо в свідомість громадянина достукатись через систему штрафів, щоб він пішов захищати батьківщину. Я не знаю, як це зробити. Можна обмежувати його банківські картки, керування автівкою – були вже якісь ініціативи. Але чи отримаємо ми все ж таки цього громадянина України у ролі військовослужбовця, який буде вмотивований для захисту батьківщини? Я особисто сумніваюся", – додав він.