Воістину у нас незламний цвіт нації, тобто: пенсіонери, нафронтниці, заброньовані нквдешники та казнокради разом з патріотами Манітоби
який саме прогноз?
|
|
|
Додано: Вів 10 чер, 2025 11:24
Згідно останнього (фейкового?) опитування 52% все ще проти жодних територіальних поступок навіть якщо через це війна буде продовжуватись "скільки потрібно" і при цьому буде загроза збереженню незалежності(!!)
Воістину у нас незламний цвіт нації, тобто: пенсіонери, нафронтниці, заброньовані нквдешники та казнокради разом з патріотами Манітоби
який саме прогноз?
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 10 чер, 2025 11:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 чер, 2025 11:26
Додано: Вів 10 чер, 2025 11:27
Ой, даже не пытайтесь -- будет "но это только в одном конкретном тцк/за одну неделю/один ткцшник - во всех остальных все совсем не так"
Додано: Вів 10 чер, 2025 11:32
Ви все про обл.начальників ...
.....а вам може вже стало зле й не пам,ятаэте як ви самовіддано обіцяли здавати усіх українців ....
висловлювання напомнити ?
Додано: Вів 10 чер, 2025 11:40
Мне не нужно "победить в споре ценой подмены предмета". Единственное, что мне сегодня по-настоящему нужно, чтобы Украина не проиграла ещё больше, чем уже проиграла.
Но, во-первых, когда речь идёт о войне, то важны соотношения возможностей двух сторон. Поэтому вполне логично их сравнивать.
Но ладно, отвлечёмся от сравнения.
Тогда, во-вторых (и главное) - как известно, практика - критерий истины.
РФ освоила массовый выпуск дронов? Освоила.
Надеюсь, сегодня об этом спорить не приходится.
Значит, решили "проблемы наверняка есть с электроникой"? Как видим решили. Уж не важно, за счёт закупок или своими силами, но решили.
С "двигателями", которые "под большим вопросом" - решили этот вопрос?
Как видим, да. Опять же не очень важно, каким способом - освоили сами или настолько массово закупают.
Так о чём спор?
Факт массового производства, как вы написали, на лице. Точнее, на предприятиях и жилых домах Украины.
Но можно продолжать доказывать "неспособность" РФ к производству чего бы то ни было.
Додано: Вів 10 чер, 2025 11:46
Тільки я хотів підтримати зелену владу в їх нерівній боротьбі з народом, ви вихопили з контексту, скопіювали собі та не можете спокійно спати.
Вас не візьмуть. Потрібні досвідчені кваліфіковані фахівці.
А тепер нагадайте як представники Зе влади пропонують конфісковувати майно тих хто втік за кордон та родин ухилянтів.
Додано: Вів 10 чер, 2025 11:47
Letusrock
Останні спостереження показують, що чим західніше перебуває тушка, тим охотніше вербально віддає території . А якщо тушка за хребтом, то готова навіть роззброїтись до трусів , лише відпустіть в Угорщину 😅
Новоспечені вінтажні хорвати та нехабарники на подачках шольца взагалі заходять погигикати і потролити зі словами «в Україні залишились лише недолугі, ги-ги».
Додано: Вів 10 чер, 2025 11:54
Вроде бы давно известно, что Россия империя.
Для империи захват чужих земель естественное явление.
Мы же не империалисты?
Так что если вы начинаете рассказывать, что "файне місто Тернопіль" был незаконно "оккупирован Красной Армией" (а оккупация законной не бывает), то совершенно естественно для не империалистической державы возникает вопрос - неплохо бы его отдать "законному владельцу"?
Так что думайте, когда что-то пишете.
И обратите внимание на поведение вполне демократической Испании, когда Барселона заговорила об отделении. И на вполне демократические США с морскими пехотинцами в Лос- Анжелесе.
Додано: Вів 10 чер, 2025 12:11
Побачив.
Вы уже не знаете, к чему прицепиться.
Но
1. Я обязан отвечать на любой высер в мою сторону?
2. Я хоть где-то хоть кого-то призывал "потрапляти в полон чи здаватися"?
Додано: Вів 10 чер, 2025 12:21
Бійцям ППО не дають збивати "Шахеди" дронами-перехоплювачами
Українським військовим стало значно складніше збивати "Шахеди" з кулеметів під час останніх атак. Зараз доцільніше використовувати дрони-перехоплювачі, але бійців ППО досі не навчають працювати з ними.
Інший військовий пише, що намагається навчатися сам, для цього за свої кошти купив ноутбук і джойстик для тренувань, але йому не дають використовувати перехоплювачі на практиці. Замість чергування з FPV-дроном його змушують косити траву у нарядах. Іншому оператору у тиловій області наказали колоти дрова.
совок з армії не викорінити нізащо
У Раді уточнили, скільки відсотків воює з мільйонної української армії
в Україні велика армія, але "є той ресурс, який живе десь в тилу військових".
"Ми маємо майже мільйонну армію. Воюють відсотків 20 – це в кращому випадку, а відсотків 40 займаються забезпеченням. А є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять. Є люди, військовослужбовці, які воюють вже три-чотири роки в зоні ведення бойових, а є ті, хто живуть на якихось полігонах, в тилу тощо. І тут є, знаєте, не соціальна, а військова нерівність, яку теж треба все ж таки виправляти. Тому перед тим, як перейти до мотивації, я думаю, все ж таки треба перейти до ефективного використання наших Збройних Сил України шляхом заміни, ротацій і так далі
Питання мотивації у ЗСУ теж досить складне, сам Федієнко не вірить, що штрафи, обмеження користування рахунками в банках і водійськими правами якось уплине не людей.
"Ми ж не можемо в свідомість громадянина достукатись через систему штрафів, щоб він пішов захищати батьківщину. Я не знаю, як це зробити. Можна обмежувати його банківські картки, керування автівкою – були вже якісь ініціативи. Але чи отримаємо ми все ж таки цього громадянина України у ролі військовослужбовця, який буде вмотивований для захисту батьківщини? Я особисто сумніваюся", – додав він.
|