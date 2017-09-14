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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14082140831408414085
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 12:22

  UA написав:
  холява написав:Ви все про обл.начальників ...
.....а вам може вже стало зле й не пам,ятаэте як ви самовіддано обіцяли здавати усіх українців ....
висловлювання напомнити ?

Тільки я хотів підтримати зелену владу в їх нерівній боротьбі з народом, ви вихопили з контексту, скопіювали собі та не можете спокійно спати.
Вас не візьмуть. Потрібні досвідчені кваліфіковані фахівці.
А тепер нагадайте як представники Зе влади пропонують конфісковувати майно тих хто втік за кордон та родин ухилянтів.


....я не лаюсь , але підтримати ви можете тільки свої рейтузи ...
холява
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 12:24

Все йде по плану, втрат нема.

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Не достигли.
Проблемы такие же, как у нас. Мы тоже электронику закупаем.

Мы, вроде, не обсуждали наши проблемы.
Но если Вам нужно победить в споре даже ценой подмены предмета, считайте, что цели достигли. Я из дискуссии выхожу.

Мне не нужно "победить в споре ценой подмены предмета". Единственное, что мне сегодня по-настоящему нужно, чтобы Украина не проиграла ещё больше, чем уже проиграла.
Но, во-первых, когда речь идёт о войне, то важны соотношения возможностей двух сторон. Поэтому вполне логично их сравнивать.
Но ладно, отвлечёмся от сравнения.
Тогда, во-вторых (и главное) - как известно, практика - критерий истины.
РФ освоила массовый выпуск дронов? Освоила.
Надеюсь, сегодня об этом спорить не приходится.
Значит, решили "проблемы наверняка есть с электроникой"? Как видим решили. Уж не важно, за счёт закупок или своими силами, но решили.
С "двигателями", которые "под большим вопросом" - решили этот вопрос?
Как видим, да. Опять же не очень важно, каким способом - освоили сами или настолько массово закупают.
Так о чём спор?
Факт массового производства, как вы написали, на лице. Точнее, на предприятиях и жилых домах Украины.
Но можно продолжать доказывать "неспособность" РФ к производству чего бы то ни было.

Все йде по плану, втрат нема.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 12:26

  Hotab написав:Letusrock


Згідно останнього (фейкового?) опитування 52% все ще проти жодних територіальних поступок навіть якщо через це війна буде продовжуватись "скільки потрібно" і при цьому буде загроза збереженню незалежності(!!)
Воістину у нас незламний цвіт нації, тобто: пенсіонери, нафронтниці, заброньовані нквдешники та казнокради разом з патріотами Манітоби


Останні спостереження показують, що чим західніше перебуває тушка, тим охотніше вербально віддає території . А якщо тушка за хребтом, то готова навіть роззброїтись до трусів , лише відпустіть в Угорщину 😅

Новоспечені вінтажні хорвати та нехабарники на подачках шольца взагалі заходять погигикати і потролити зі словами «в Україні залишились лише недолугі, ги-ги».

Якраз навпаки, ОліУА доказ
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 12:28

  jump написав:Бійцям ППО не дають збивати "Шахеди" дронами-перехоплювачами :shock:

Українським військовим стало значно складніше збивати "Шахеди" з кулеметів під час останніх атак. Зараз доцільніше використовувати дрони-перехоплювачі, але бійців ППО досі не навчають працювати з ними.

Інший військовий пише, що намагається навчатися сам, для цього за свої кошти купив ноутбук і джойстик для тренувань, але йому не дають використовувати перехоплювачі на практиці. Замість чергування з FPV-дроном його змушують косити траву у нарядах. Іншому оператору у тиловій області наказали колоти дрова. :lol:
https://focus.ua/uk/digital/709801-biyc ... -sternenko

совок з армії не викорінити нізащо :oops:


У Раді уточнили, скільки відсотків воює з мільйонної української армії 8)
в Україні велика армія, але "є той ресурс, який живе десь в тилу військових".

"Ми маємо майже мільйонну армію. Воюють відсотків 20 – це в кращому випадку, а відсотків 40 займаються забезпеченням. А є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять. Є люди, військовослужбовці, які воюють вже три-чотири роки в зоні ведення бойових, а є ті, хто живуть на якихось полігонах, в тилу тощо. І тут є, знаєте, не соціальна, а військова нерівність, яку теж треба все ж таки виправляти. Тому перед тим, як перейти до мотивації, я думаю, все ж таки треба перейти до ефективного використання наших Збройних Сил України шляхом заміни, ротацій і так далі
https://varta1.com.ua/news/u-radi-utoch ... 96059.html
Питання мотивації у ЗСУ теж досить складне, сам Федієнко не вірить, що штрафи, обмеження користування рахунками в банках і водійськими правами якось уплине не людей.

"Ми ж не можемо в свідомість громадянина достукатись через систему штрафів, щоб він пішов захищати батьківщину. Я не знаю, як це зробити. Можна обмежувати його банківські картки, керування автівкою – були вже якісь ініціативи. Але чи отримаємо ми все ж таки цього громадянина України у ролі військовослужбовця, який буде вмотивований для захисту батьківщини? Я особисто сумніваюся", – додав він. 8)

а мотивація прострілюванням колін?
flyman
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  #<1 ... 14082140831408414085
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