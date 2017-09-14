холява написав:Ви все про обл.начальників ... .....а вам може вже стало зле й не пам,ятаэте як ви самовіддано обіцяли здавати усіх українців .... висловлювання напомнити ?
Тільки я хотів підтримати зелену владу в їх нерівній боротьбі з народом, ви вихопили з контексту, скопіювали собі та не можете спокійно спати. Вас не візьмуть. Потрібні досвідчені кваліфіковані фахівці. А тепер нагадайте як представники Зе влади пропонують конфісковувати майно тих хто втік за кордон та родин ухилянтів.
....я не лаюсь , але підтримати ви можете тільки свої рейтузи ...
ЛАД написав:Не достигли. Проблемы такие же, как у нас. Мы тоже электронику закупаем.
Мы, вроде, не обсуждали наши проблемы. Но если Вам нужно победить в споре даже ценой подмены предмета, считайте, что цели достигли. Я из дискуссии выхожу.
Мне не нужно "победить в споре ценой подмены предмета". Единственное, что мне сегодня по-настоящему нужно, чтобы Украина не проиграла ещё больше, чем уже проиграла. Но, во-первых, когда речь идёт о войне, то важны соотношения возможностей двух сторон. Поэтому вполне логично их сравнивать. Но ладно, отвлечёмся от сравнения. Тогда, во-вторых (и главное) - как известно, практика - критерий истины. РФ освоила массовый выпуск дронов? Освоила. Надеюсь, сегодня об этом спорить не приходится. Значит, решили "проблемы наверняка есть с электроникой"? Как видим решили. Уж не важно, за счёт закупок или своими силами, но решили. С "двигателями", которые "под большим вопросом" - решили этот вопрос? Как видим, да. Опять же не очень важно, каким способом - освоили сами или настолько массово закупают. Так о чём спор? Факт массового производства, как вы написали, на лице. Точнее, на предприятиях и жилых домах Украины. Но можно продолжать доказывать "неспособность" РФ к производству чего бы то ни было.
Згідно останнього (фейкового?) опитування 52% все ще проти жодних територіальних поступок навіть якщо через це війна буде продовжуватись "скільки потрібно" і при цьому буде загроза збереженню незалежності(!!) Воістину у нас незламний цвіт нації, тобто: пенсіонери, нафронтниці, заброньовані нквдешники та казнокради разом з патріотами Манітоби
Останні спостереження показують, що чим західніше перебуває тушка, тим охотніше вербально віддає території . А якщо тушка за хребтом, то готова навіть роззброїтись до трусів , лише відпустіть в Угорщину 😅
Новоспечені вінтажні хорвати та нехабарники на подачках шольца взагалі заходять погигикати і потролити зі словами «в Україні залишились лише недолугі, ги-ги».
Якраз навпаки, ОліУА доказ. Як там руессеські сусіди в Монтенегрії? Цьом-цьом, обнять і простіть?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 10 чер, 2025 12:32, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Бійцям ППО не дають збивати "Шахеди" дронами-перехоплювачами
Українським військовим стало значно складніше збивати "Шахеди" з кулеметів під час останніх атак. Зараз доцільніше використовувати дрони-перехоплювачі, але бійців ППО досі не навчають працювати з ними.
Інший військовий пише, що намагається навчатися сам, для цього за свої кошти купив ноутбук і джойстик для тренувань, але йому не дають використовувати перехоплювачі на практиці. Замість чергування з FPV-дроном його змушують косити траву у нарядах. Іншому оператору у тиловій області наказали колоти дрова. https://focus.ua/uk/digital/709801-biyc ... -sternenko
совок з армії не викорінити нізащо
У Раді уточнили, скільки відсотків воює з мільйонної української армії в Україні велика армія, але "є той ресурс, який живе десь в тилу військових".
"Ми маємо майже мільйонну армію. Воюють відсотків 20 – це в кращому випадку, а відсотків 40 займаються забезпеченням. А є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять. Є люди, військовослужбовці, які воюють вже три-чотири роки в зоні ведення бойових, а є ті, хто живуть на якихось полігонах, в тилу тощо. І тут є, знаєте, не соціальна, а військова нерівність, яку теж треба все ж таки виправляти. Тому перед тим, як перейти до мотивації, я думаю, все ж таки треба перейти до ефективного використання наших Збройних Сил України шляхом заміни, ротацій і так далі https://varta1.com.ua/news/u-radi-utoch ... 96059.html Питання мотивації у ЗСУ теж досить складне, сам Федієнко не вірить, що штрафи, обмеження користування рахунками в банках і водійськими правами якось уплине не людей.
"Ми ж не можемо в свідомість громадянина достукатись через систему штрафів, щоб він пішов захищати батьківщину. Я не знаю, як це зробити. Можна обмежувати його банківські картки, керування автівкою – були вже якісь ініціативи. Але чи отримаємо ми все ж таки цього громадянина України у ролі військовослужбовця, який буде вмотивований для захисту батьківщини? Я особисто сумніваюся", – додав він.