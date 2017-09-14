|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 10 чер, 2025 20:58
andrijk777 написав: Letusrock написав: Schmit написав:
Єдине, для чого ми їм зараз потрібні - виграти трохи часу для приведення їх жалюгідних збройних сил в більш-менш пристойний стан.
якщо НАТО дійсно в серйоз бачить загрозу від рф то це неймовірна тупість зливати Україну подібним чином.. Набагато вигідніше було б накачати нас всякими вундервафлями, мільярдом дронів та зірками смерті ніж потім мати варшавсько-ризький котел, під час якого німці з французами будуть півроку сперечатись чи потрібно на порохових заводах збільшувати на півгодини робочий час і чи вводити лгбт-квоти в штурмових військах
Цілком згідний. Це 100% аргумент який говорить що всяким Франціям і Німетчинам нічого не загрожує(як мінімум їхні політики не бачать загроз).
Більше скажу - навіть поляки якось охололи до України. Очевидно вони ВЖЕ не бачать серйозних загроз.
Фактично у НАТО залишається проблема тільки з Прибалтикою.
Логика так себе.
Пока что "всякі Франції і Німетчини" вместе с поляками могут спокойно наблюдать, как мы воюем. Линия фронта на месте, Россия занята "делом" в Украине, тратит здесь время, человеческие и материальные ресурсы, санкции худо-бедно действуют. Пока всё так, Европа может не торопиться, не перебрасывать резко ресурсы на военные расходы, рискуя вызвать недовольство населения. Можно решать вопросы в рабочем режиме.
Если вдруг ситуация изменится, они могут реагировать иначе.
Прибалты, понятно, воспринимают ситуацию острее.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34740
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5336 раз.
- Подякували: 4848 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:02
tester3373 написав:
ну то в кожній сім’ї кожен сам повинен вирішити хто йде захищати - чоловік чи жінка.
Проблема в тому, що сімейні або особисті відносини намагаються перенести на країну в цілому. Ролі розподіляються начебто країна - одна сім'я. Так, це - цікава ідея, і я хвилююсь за своїх співгромадян, але усі ці інші громадяни мені нічого не винні. Вони навіть не знають як мене звати. Хто кому готує вечері у сім'ї - не справа інших громадян. Обов'язки в рамках держави у нас можуть бути виключно спільними.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 486
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:12
АндрейМ написав: Shaman написав:
я мав на увазі співвідношення десь 1:3. а я не вірю в 1:1, як тут дехто каже, коли вони так гонять людей на забій.
В останньому номері The Economist була цифра 70 тисяч загиблих українців. Це - злита цифра наших спецслужб. Вони пишуть, що співвідношення ще більше, а не 1:3. У росіян дійсно дуже великі втрати у порівнянні з нами.
Ссылку можно?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34740
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5336 раз.
- Подякували: 4848 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:24
[/quote]
а де звязок цікаво? Чи це просто прогрів. Логічнішою була б аргументація "бо ви крадете як дихаєте"[/quote]
Американці вимагали ще в 2023 перевибори та особливий акцент на мобілізації М18-24 для швидкого досягнення військового результату та виходу на перемовини з позиції сили.
Зе прийняв рішення затягти та програти війну з максимальними втратами та переформувати країну в сортову диктатуру.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9459
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1880 раз.
- Подякували: 2329 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:25
Успіх написав: Howl написав: Успіх написав:
Попереднього разу - вискочили до мене двоє в пікселі з поліцейської автівки...
А сьогодні - вискочили двоє з цивільної автівки! Але сьогодні вискочив один в пікселі, другий - поліціянт...
Як так, що тебе одразу не впізнають?
Бо я - повністю в цивільному
Що, надіти футболку і кепку зсу?
Але я просто до того веду, що цивільний народ - реально кошмарять?
Накуя?
Накуя, якщо фронтовиків НЕ демобілізують?!
Просто бізнес!
Рубання бабла з пересічних #нєподєцкі!
Сумно, плять!©
тобі вже відповіли - тому що людей все одно не вистачає...
а з приводу рубання бабла - теж десь в телеграмі прочитав? бо в більшості випадків люди опиняються на полігоні... в нас не так багато людей можуть викласти 4 куо, щоб вийти з буса. й ще відкрию таємницю - ще треба пошукати, хто візьме... не так це просто...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8936
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 761 раз.
- Подякували: 1618 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:35
АндрейМ написав:
В останньому номері The Economist була цифра 70 тисяч загиблих українців. Це - злита цифра наших спецслужб. Вони пишуть, що співвідношення ще більше, а не 1:3. У росіян дійсно дуже великі втрати у порівнянні з нами.
Мої оцінки зі зниклими без вісті (реально загинувшими)
Україна приблизно 300 000
Хуйлостан приблизно 500 000
Українські втрати рахував по пропорціям загиблих серед своєї рідні та знайомих яких особисто знав.
Хуйлостанські, по схожій оцінці знайомих з тієї сторони.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9459
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1880 раз.
- Подякували: 2329 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:36
"кемска волость? Да пусть забирают!" (с)
Лише я маю право визначати, які території України залишаться під контролем рф, і делегація на переговорах такого дозволу від мене не отримувала, — Зеленський в інтервʼю угорському Válasz Online
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5373
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:38
так от в цитатах лише наводиться констатація факта, що якщо Раша припинить війну в Україні, то з великою вірогідністю почне створювати проблеми в Європі або в Прибалтиці, або на кордоні Польщі, або десь біля Сербії. й якщо Україна капітулює, то ця загроза стане ще більшою. тому так, кажуть про збільшення витрат на оборону, збільшення армії.
але війну затягує Раша, не Україна, тому звинувачувати Європу в тому, що через них в нас війна - таке казати можуть лише хворі на голову люди... але що з них візьмеш?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8936
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 761 раз.
- Подякували: 1618 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:40
UA написав: АндрейМ написав:
В останньому номері The Economist була цифра 70 тисяч загиблих українців. Це - злита цифра наших спецслужб. Вони пишуть, що співвідношення ще більше, а не 1:3. У росіян дійсно дуже великі втрати у порівнянні з нами.
Мої оцінки зі зниклими без вісті (реально загинувшими)
Україна приблизно 300 000
Хуйлостан приблизно 500 000
Українські втрати рахував по пропорціям загиблих серед своєї рідні та знайомих яких особисто знав.
Хуйлостанські, по схожій оцінці знайомих з тієї сторони.
не фантазуй - ти не уявляєш, що таке 300 тисяч загиблих...
якщо в абсолютних цифрах - то Україна не більше 100 тисяч людей, руські відповідно біля 300 тисяч
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8936
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 761 раз.
- Подякували: 1618 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Вів 10 чер, 2025 21:53
Shaman написав:
трошки раніше писали маячню з цитатами деякі бовдури, які або не вміють читати, або свідомо перекручують.
так от в цитатах лише наводиться констатація факта, що якщо Раша припинить війну в Україні, то з великою вірогідністю почне створювати проблеми в Європі або в Прибалтиці, або на кордоні Польщі, або десь біля Сербії. й якщо Україна капітулює, то ця загроза стане ще більшою. тому так, кажуть про збільшення витрат на оборону, збільшення армії.
але війну затягує Раша, не Україна, тому звинувачувати Європу в тому, що через них в нас війна - таке казати можуть лише хворі на голову люди... але що з них візьмеш?
Війна, звісно, не через Європу.
Але в значній мірі завдяки їй вона тягнеться так довго без успіхів з нашої сторони останні 2 роки. І с значними втратами.
Хоча і передвоєнна позиція Європи та США виглядає не дуже гарно.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34740
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5336 раз.
- Подякували: 4848 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31
|101144
|
|
|1493
|279098
|
|
|6076
|936557
|
|