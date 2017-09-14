АндрейМ написав:

холява написав:

ЖІНКИ -вони повинні захищати країну .... ЖІНКИ -вони повинні захищати країну ....

flyman написав: рожати кожні 9 місяців поки триває ВС! рожати кожні 9 місяців поки триває ВС!

Якщо жінки щось і повинні, то це - захищати себе і будувати своє життя. У жінок не існує якихось особливих обов'язків перед державою, виконання яких гарантували б їм безпеку і неучасть у захисті держави. Жінки - дорослі, автономні, самостійні громадяни України. Вони можуть захищати себе самі, вони можуть домовлятись з кимось про захист в обмін за щось, але вони не можуть вимагати від мене або інших громадян захищати їх просто за те, що вони - жінки і вони існують. Я теж існую. Вибачте, але іншої відповіді у мене для Вас немає. Ми повинні припинити розглядати громадян через їх стать, оскільки не існує обов'язків перед державою, які залежать від статі.Якби обов'язок народжувати існував би, я б погодився, що громадянам України жіночої статі потрібно забезпечувати безпеку безкоштовно, але такого обов'язку не існує, тому і не повинно існувати обов'язку забезпечувати їм безпеку просто за те, що вони є і займають місце на цій Планеті. Чоловіки теж є. Це - просто питання справедливості і якоїсь людяності.