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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 10 чер, 2025 21:56
Shaman написав:
так от в цитатах лише наводиться констатація факта, що якщо Раша припинить війну в Україні, то з великою вірогідністю почне створювати проблеми в Європі або в Прибалтиці, або на кордоні Польщі, або десь біля Сербії. й якщо Україна капітулює, то ця загроза стане ще більшою. тому так, кажуть про збільшення витрат на оборону, збільшення армії.
Не думаю, що москалі туди полізуть поки є Молдавія, Вірменія, Казахстан...
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Додано: Вів 10 чер, 2025 22:17
За оцінками The Economist, загинуло щонайменше 60 000 - 100 000 українських військових, а ще близько 400 000 були пораненими. Радіо Свобода
АндрейМ написав: Shaman написав:
я мав на увазі співвідношення десь 1:3. а я не вірю в 1:1, як тут дехто каже, коли вони так гонять людей на забій.
В останньому номері The Economist була цифра 70 тисяч загиблих українців. Це - злита цифра наших спецслужб. Вони пишуть, що співвідношення ще більше, а не 1:3. У росіян дійсно дуже великі втрати у порівнянні з нами.
пише, що за конфіденційною оцінкою України загинуло 80 000 військових, а поранених - 400 000.
Втрати серед цивільних також значні. The Economist оцінює, що загинуло 106 000 - 140 000 російських військових. За оцінками західних розвідок загинуло до 200 000 російських військових, а 400 000 були пораненими.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 22:40
Shaman написав: UA написав:
Мої оцінки зі зниклими без вісті (реально загинувшими)
Україна приблизно 300 000
Хуйлостан приблизно 500 000
Українські втрати рахував по пропорціям загиблих серед своєї рідні та знайомих яких особисто знав.
Хуйлостанські, по схожій оцінці знайомих з тієї сторони.
не фантазуй - ти не уявляєш, що таке 300 тисяч загиблих...
Це всього 1% наявного в Україні населення.
Небагато.
Перевірка
60 000/1200 днів війні = гине 50 людей в день
300 000/1200= 250 людей в день
Яка кількість виглядає рагульно та брехливо?
Про добовій план поставки 200 районних ТЦК нагадать?
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:07
Hotab написав:Shaman
тобі вже відповіли - тому що людей все одно не вистачає.
8 класів освіти приводять до ослабленої здатності запамʼятовувати,
Тут вже нічого не поробиш.
Успіх як мінімум правий на рахунок "рубання бабла".
Згідно ваших рожевих версій :
а) втрати відносно невеликі
б) шаман пише відкупитись важко, майже всі потрапляють на полігон
в) згідно злитої житомирської наради тільки в одній області працюють біля 50 груп виловлювання, в масштабах країни це під 1000 зондеркоманд + підсобники на патрульних авто.
А тепер обєднайте ваші три пункти і напишіть що десь на волині захована мільйонна резервна армія для штурму москви. Або що більш реально - перші два пункти брехня далека від реальності
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:10
Shaman написав:
тобі вже відповіли - тому що людей все одно не вистачає...
Тому і продовжують цю тупарилу війну?
Тому і готові воювати(чужими руками) до 2032року? До останньої верби?
Як так?©
Shaman написав:
а з приводу рубання бабла - теж десь в телеграмі прочитав? бо в більшості випадків
люди опиняються на полігоні
Опа!))
Тобто, в меншості випадків - таки признаєте, що корупція Є?!!!
Ну, все ж просто!©
Маєш бабло - відкупився. А не маєш - іди вмирай! Ой, тфу... йди, спробуй вижити...
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:15
Успіх написав: АндрейМ написав: холява написав:
ЖІНКИ -вони повинні захищати країну ....
Якщо жінки щось і повинні, то це - захищати себе і будувати своє життя. У жінок не існує якихось особливих обов'язків перед державою, виконання яких гарантували б їм безпеку і неучасть у захисті держави. Жінки - дорослі, автономні, самостійні громадяни України. Вони можуть захищати себе самі, вони можуть домовлятись з кимось про захист в обмін за щось, але вони не можуть вимагати від мене або інших громадян захищати їх просто за те, що вони - жінки і вони існують. Я теж існую. Вибачте, але іншої відповіді у мене для Вас немає. Ми повинні припинити розглядати громадян через їх стать, оскільки не існує обов'язків перед державою, які залежать від статі.
flyman написав:
рожати кожні 9 місяців поки триває ВС!
Якби обов'язок народжувати існував би, я б погодився, що громадянам України жіночої статі потрібно забезпечувати безпеку безкоштовно, але такого обов'язку не існує, тому і не повинно існувати обов'язку забезпечувати їм безпеку просто за те, що вони є і займають місце на цій Планеті. Чоловіки теж є. Це - просто питання справедливості і якоїсь людяності.
+100!
Де?
Де, плять, ті, що мали б вам щось заперечити
???
Напевно, зараз самі тікають від бусіків?
думаю просто відморозяться до завтра, зроблять вигляд що нічого не було))
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:29
В світлі того що різноманітні зустрічі на вищих рівнях (Віткофи, папи Римські, Макрони і т.п.) практично припинилися і в найближчому майбутньому навіть на плануються то зрозуміло вже що домовитись шансів меньше нуля.
Нажаль на США можемо розраховувати лише або в разі імпічменту або чекати наступних виборів і сподіватися що до влади прийдуть демократи з сталевими яйцями.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:32
Xenon написав:
В світлі того що різноманітні зустрічі на вищих рівнях (Віткофи, папи Римські, Макрони і т.п.) практично припинилися і в найближчому майбутньому навіть на плануються то зрозуміло вже що домовитись шансів меньше нуля.
Нажаль на США можемо розраховувати лише або в разі імпічменту або чекати наступних виборів і сподіватися що до влади прийдуть демократи з сталевими яйцями.
Пацієнт на прийомі у дохтора:
- На що жалуєтеся?
- Дохтор, мєня всє ігноріруют.
- Слєдуюцій!
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 10 чер, 2025 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:43
Letusrock написав:
.........
АндрейМ написав:
.........
Якщо жінки щось і повинні, то це - захищати себе і будувати своє життя. У жінок не існує якихось особливих обов'язків перед державою, виконання яких гарантували б їм безпеку і неучасть у захисті держави. Жінки - дорослі, автономні, самостійні громадяни України. Вони можуть захищати себе самі, вони можуть домовлятись з кимось про захист в обмін за щось, але вони не можуть вимагати від мене або інших громадян захищати їх просто за те, що вони - жінки і вони існують. Я теж існую. Вибачте, але іншої відповіді у мене для Вас немає. Ми повинні припинити розглядати громадян через їх стать, оскільки не існує обов'язків перед державою, які залежать від статі.
......
..........
думаю просто відморозяться до завтра, зроблять вигляд що нічого не було))
Вот только не надо поддерживать АндрейМ
.
Он понятия не имеет, что означает быть гражданином
, хотя употребляет это слово.
Он выступает не за мир. С его идеологией государство должно капитулировать при первом выстреле в его сторону. Или даже раньше.
А Успіх
просто не понимает, под чем он подписывается.
Перечитайте его пост viewtopic.php?p=5863521#p5863521
. Ладе комментировать не хочу. Кроме слова мерзость, сказать нечего. Червяк "теж існує".
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Додано: Вів 10 чер, 2025 23:49
ЛАД написав: Letusrock написав:
.........
АндрейМ написав:
.........
Якщо жінки щось і повинні, то це - захищати себе і будувати своє життя. У жінок не існує якихось особливих обов'язків перед державою, виконання яких гарантували б їм безпеку і неучасть у захисті держави. Жінки - дорослі, автономні, самостійні громадяни України. Вони можуть захищати себе самі, вони можуть домовлятись з кимось про захист в обмін за щось, але вони не можуть вимагати від мене або інших громадян захищати їх просто за те, що вони - жінки і вони існують. Я теж існую. Вибачте, але іншої відповіді у мене для Вас немає. Ми повинні припинити розглядати громадян через їх стать, оскільки не існує обов'язків перед державою, які залежать від статі.
......
..........
думаю просто відморозяться до завтра, зроблять вигляд що нічого не було))
Вот только не надо поддерживать АндрейМ
.
Он понятия не имеет, что означает быть гражданином
, хотя употребляет это слово.
Он выступает не за мир. С его идеологией государство должно капитулировать при первом выстреле в его сторону. Или даже раньше.
А Успіх
просто не понимает, под чем он подписывается.
Перечитайте его пост viewtopic.php?p=5863521#p5863521
. Ладе комментировать не хочу. Кроме слова мерзость, сказать нечего. Червяк "теж існує".
ЛАД, СРСР розвалили, суспільний договір змінили, 30+ років втовкмачували "нікто нікому нічєго нєдолжєн", ваші переконання в дисонансі з реальністю
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