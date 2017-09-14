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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14089140901409114092
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 23:53

Успіх
Вы часто действуете по принципу: "Бей своих, чтобы чужие боялись".
Затормозите.
P.s. И не всегда враг вашего врага ваш друг. Бывает, что он ещё худший враг.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 00:12

Letusrock
Успіх як мінімум правий на рахунок "рубання бабла".


Сперечатись з цим так само безглуздо, як з наявністю корупції в країні.
Але вам не здається, що треба бути повним олігофреном, щоб ставити питання (на яке відповідь і очевидна, і неодноразово надавалась) «а навіщо мобілізують, якщо не демобілізують?». І це питання ставить той, хто себе демобілізував. Тобто десь в глибині звилин має як мінімум щолкнути «замість мене треба ж когось теж туди бусікнути». А як максимум, просто вирішити просте алгебраїчне рівняння «якщо у всіх без винятку підрозділах і частинах, від тилових до бойових , є некомплект, то очевидно спочатку має бути усунутий некомплект, а лише потім можна говорити про демобілізацію. А так як некомплект не вдається усунути, то про демобілізацію марно і мріяти». Все!! Непотрібні вищі освіти і досвід роботи на інтелектуальних посадах. Проста арифметика.
Чому цей постійний некомплект - навіть не так важливо в контексті його питання. Є і втрати, є безповоротні втрати, є дембеля , є СЗЧ. Все це є. Хто ж цим сперечається. Але чому є люди, які не розуміють, що є некомплект, і він якось має бути усунутий? Принаймні поки війна триває.
Треба її зупинити сьогодні , чи ще вчора - це також питання дискусійне. Але пока війна йде , як мінімум критичні посади мають бути укомплектовані.
Ви іншої думки?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 00:19

  ЛАД написав:Перечитайте его пост viewtopic.php?p=5863521#p5863521. Ладе комментировать не хочу. Кроме слова мерзость, сказать нечего. Червяк "теж існує".


пост описывающий реалии нашего общества.
у меня сосед инвалид войны. пенсия 8К грн.
до войны зарабатывал 1К зеленых.
как думаете общество волнует благополучие защитника и его семьи?
что то я не вижу очередей что бы те кого он защитил и у кого есть деньги спешили ему помочь.
мавр сделал свое дело - мавр может уходить. вот как стоит описать наше общество.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 00:24

tester3373

у меня сосед инвалид войны. пенсия 8К грн.
до войны зарабатывал 1К зеленых.


Скільки років цивільного стажу (ясна справа світлого оподаткованого, а не торгівля на пром без податків) , і скільки військового? Інвалідність внаслідок бойових дій, чи наприклад призвали хворого , а там хвороба поглибилася.
Ви ж розумієте, що це дуже важливо при подачі такої інфо яку дали ви «мав 1 кує , а зараз 8грн, обоже, як несправедливо »??
Hotab
 
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  #<1 ... 14089140901409114092
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