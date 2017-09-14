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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 140901409114092140931409414095>
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 23:53

Успіх
Вы часто действуете по принципу: "Бей своих, чтобы чужие боялись".
Затормозите.
P.s. И не всегда враг вашего врага ваш друг. Бывает, что он ещё худший враг.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 00:12

Letusrock
Успіх як мінімум правий на рахунок "рубання бабла".


Сперечатись з цим так само безглуздо, як з наявністю корупції в країні.
Але вам не здається, що треба бути повним олігофреном, щоб ставити питання (на яке відповідь і очевидна, і неодноразово надавалась) «а навіщо мобілізують, якщо не демобілізують?». І це питання ставить той, хто себе демобілізував. Тобто десь в глибині звилин має як мінімум щолкнути «замість мене треба ж когось теж туди бусікнути». А як максимум, просто вирішити просте алгебраїчне рівняння «якщо у всіх без винятку підрозділах і частинах, від тилових до бойових , є некомплект, то очевидно спочатку має бути усунутий некомплект, а лише потім можна говорити про демобілізацію. А так як некомплект не вдається усунути, то про демобілізацію марно і мріяти». Все!! Непотрібні вищі освіти і досвід роботи на інтелектуальних посадах. Проста арифметика.
Чому цей постійний некомплект - навіть не так важливо в контексті його питання. Є і втрати, є безповоротні втрати, є дембеля , є СЗЧ. Все це є. Хто ж цим сперечається. Але чому є люди, які не розуміють, що є некомплект, і він якось має бути усунутий? Принаймні поки війна триває.
Треба її зупинити сьогодні , чи ще вчора - це також питання дискусійне. Але пока війна йде , як мінімум критичні посади мають бути укомплектовані.
Ви іншої думки?
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 00:19

  ЛАД написав:Перечитайте его пост viewtopic.php?p=5863521#p5863521. Ладе комментировать не хочу. Кроме слова мерзость, сказать нечего. Червяк "теж існує".


пост описывающий реалии нашего общества.
у меня сосед инвалид войны. пенсия 8К грн.
до войны зарабатывал 1К зеленых.
как думаете общество волнует благополучие защитника и его семьи?
что то я не вижу очередей что бы те кого он защитил и у кого есть деньги спешили ему помочь.
мавр сделал свое дело - мавр может уходить. вот как стоит описать наше общество.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 00:24

tester3373

у меня сосед инвалид войны. пенсия 8К грн.
до войны зарабатывал 1К зеленых.


Скільки років цивільного стажу (ясна справа світлого оподаткованого, а не торгівля на пром без податків) , і скільки військового? Інвалідність внаслідок бойових дій, чи наприклад призвали хворого , а там хвороба поглибилася.
Ви ж розумієте, що це дуже важливо при подачі такої інфо яку дали ви «мав 1 кує , а зараз 8грн, обоже, як несправедливо »??
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 00:43

  холява написав:АндрейМ

Ви саме головне забули !!!

ЖІНКИ -вони повинні захищати країну ....


1. Міністерство внутрішніх справ (МВС)
Чисельність: понад 300 000 осіб
Жінки: приблизно 15%
2. Державна прикордонна служба України (ДПСУ)
Чисельність: близько 50 000 осіб
Жінки: дані не оприлюднені, але зазвичай складають менше 10%
3. Генеральна прокуратура України
Чисельність: близько 30 000 осіб
Жінки: приблизно 25%
4. Бюро економічної безпеки України
Чисельність: понад 3 000 осіб
Жінки: дані не оприлюднені
5. Державне бюро розслідувань (ДБР)
Чисельність: близько 2 000 осіб
Жінки: дані не оприлюднені
6. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)
Чисельність: понад 700 осіб
Жінки: дані не оприлюднені
Ось ці відомства на 75% відостків можуть бути закриті жінками, а вивільнених чоловіків можна в ЗСУ . Як бачимо серед цих всіх відомст кількість жінок мінімальна , а треба і модна довезти їх кількість до 75-90 % по прикороднниках наприклад . І от цілком можна організувати таку заміну і призов у прикордонники чи мвс серед жінок , шокери дубинки та пістолети їм в помічь , махач руками серед поліції та мвс влаштовувати з порушниками - це середньовіччя, що не так шокером чи дубиною , або балоном задути і шокером дубиною додати , як не допмогає то обойму розрядити в злочинця . Так що прекрасна половина людства цілком може замінити до 90% персоналу цих відомств.
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 00:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Станом на 2024 рік, Патрульна поліція України налічує близько 20 000 осіб. З них приблизно 3 885 — жінки, що становить близько 19% від загального складу

Якось мені штраф виписувала жінка , така мила така переконлива ,а її колега сидів у авто, може і виняток , але все по букві закону все знала, права прочитала ))) , ну як тут не заплатиш, якби я знав мізерний розмір штрафу я б і не просив доказів навіть , а просто одразу оплатив, а так все зайняло звилин 15 бо по процедурі )))
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 00:50

flyman
ЛАД, СРСР розвалили, суспільний договір змінили, 30+ років втовкмачували "нікто нікому нічєго нєдолжєн", ваші переконання в дисонансі з реальністю

А де прочитати цю нову редакцію зміненого суспільного договору?
Невже хоч хтось десь (може на Філіппінах?) придумав якусь нову модель оборони держави (спільноти, комьюніті) , крім колективної членами цієї спільноти? Невже є робоча схема, де просто кожен особисто без організації державою бере свою особисту зброю і самостійно особисто захищає своє майно , життя і сімʼю? А якщо не хоче (або не має що) то залишається дома .
То якщо такої робочої схеми нема, то про що тут розказує АндрійМ? Про яке «це особиста справа кожного, треба йому захищатись, чи ні»?
Можливо він прихильник індивідуального проживання , автономного , без наявності держави і централізованого управління в принципі?
Я бачив такі схеми, але такі общини з 3-4 сімей родичів зазвичай розділяє пару кілометрів болота або джунглів. І мені здається Андрій би не захотів так жити.
То тоді які реальні робочі рішення, коли нападає сусід , який не несе нічого гарного для поневоленого народу?
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 01:05

  flyman написав:.........
ЛАД, СРСР розвалили, суспільний договір змінили, 30+ років втовкмачували "нікто нікому нічєго нєдолжєн", ваші переконання в дисонансі з реальністю

Вы правы во всём кроме того, что после последней запятой. :)
Некоторые вещи остаются неизменными до тех пор пока существует государство, при любых изменениях суспільного договора. Иначе это failed state.
Хотя, к сожалению, во многом вынужден с вами согласиться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 01:08

  ЛАД написав:Вот только не надо поддерживать АндрейМ.
Он понятия не имеет, что означает быть гражданином, хотя употребляет это слово.
Он выступает не за мир. С его идеологией государство должно капитулировать при первом выстреле в его сторону. Или даже раньше.
А Успіх просто не понимает, под чем он подписывается.
Перечитайте его пост viewtopic.php?p=5863521#p5863521. Ладе комментировать не хочу. Кроме слова мерзость, сказать нечего. Червяк "теж існує".

Монополия государства на насилие должна быть правильно подана обществу.
Бегающие по улицам Украины клоуны оповещения и сортовые законотворцы это лучшие помощники Хуйла на всей Земной планете.
Правильным было придавить Н. Мосийчук с её "Мой син то что називається мигрант, а вы сдыхайте в окопах" чтобы вирус не распространился.
Лучше информ молчание, чем надменные турборагульные "патриоты".
Они оказались разрушительные ядерного оружия Хуйлостана.
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 01:11

yama
Так що прекрасна половина людства цілком може замінити до 90% персоналу цих відомств.

Ви так само казали б, якби свого часу вас взяли в патрульну поліцію, як ви того намагались досягти?
Що б ви зараз , перебуваючи патрульним нац полу, казали б тут, якби вас насильно, львівського поліцейського, зараз оформляли в «Лють» з відправкою під Часов Яр? )))
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