Додано: Сер 11 чер, 2025 00:12

Успіх як мінімум правий на рахунок "рубання бабла".





Сперечатись з цим так само безглуздо, як з наявністю корупції в країні.Але вам не здається, що треба бути повним олігофреном, щоб ставити питання (на яке відповідь і очевидна, і неодноразово надавалась) «а навіщо мобілізують, якщо не демобілізують?». І це питання ставить той, хто себе демобілізував. Тобто десь в глибині звилин має як мінімум щолкнути «замість мене треба ж когось теж туди бусікнути». А як максимум, просто вирішити просте алгебраїчне рівняння «якщо у всіх без винятку підрозділах і частинах, від тилових до бойових , є некомплект, то очевидно спочатку має бути усунутий некомплект, а лише потім можна говорити про демобілізацію. А так як некомплект не вдається усунути, то про демобілізацію марно і мріяти». Все!! Непотрібні вищі освіти і досвід роботи на інтелектуальних посадах. Проста арифметика.Чому цей постійний некомплект - навіть не так важливо в контексті його питання. Є і втрати, є безповоротні втрати, є дембеля , є СЗЧ. Все це є. Хто ж цим сперечається. Але чому є люди, які не розуміють, що є некомплект, і він якось має бути усунутий? Принаймні поки війна триває.Треба її зупинити сьогодні , чи ще вчора - це також питання дискусійне. Але пока війна йде , як мінімум критичні посади мають бути укомплектовані.Ви іншої думки?