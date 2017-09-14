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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 чер, 2025 01:18
Hotab
Разбирать взгляды АндрейМ нет никакого смысла.
Он человек, но не гражданин.
И самое место ему на той самой "парі кілометрів болота або джунглів".
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ЛАД
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Додано: Сер 11 чер, 2025 01:21
Hotab написав:
Що б ви зараз , перебуваючи патрульним нац полу, казали б тут, якби вас насильно, львівського поліцейського, зараз оформляли в «Лють» з відправкою під Часов Яр? )))
Аж так насильно як якихось трактористів - сантехніків в Лють не женуть.
Дають час закрити особисті питання. Хто не бажає воювати, за цей час переходить на нелегальний стан або тікає за кордон. 80 - 90% атестованого складу поліції заброньовані.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 01:24
UA написав: Hotab написав:
Що б ви зараз , перебуваючи патрульним нац полу, казали б тут, якби вас насильно, львівського поліцейського, зараз оформляли в «Лють» з відправкою під Часов Яр? )))
Аж так насильно як якихось трактористів - сантехніків в Лють не женуть.
Дають час закрити особисті питання. Хто не бажає воювати, за цей час переходить на нелегальний стан або тікає за кордон. 80 - 90% атестованого складу поліції заброньовані.
Я знаю практичну сторону цього питання зараз. (Хоча особисто я трохи встиг політати в авіації в нацполі і броні не мав, на скільки знаю і зараз пілоти там її не мають, періодично отримують повістки з пропозиціями повоювати в піхоті) ). Але ж Яма каже, що треба всіх силовиків замінити жінками, і в окоп. Він сам би пішов в той окоп, якби саме був патрульним?
Коли це каже трохи нездоровий абирвалг - тут все зрозуміло. Але Яма ще вчора хотів бути одним з. А сьогодні він чи не найбуйніший дисидент. Як це поєднати?
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Додано: Сер 11 чер, 2025 01:40
Hotab написав: UA написав:
Аж так насильно як якихось трактористів - сантехніків в Лють не женуть.
Дають час закрити особисті питання. Хто не бажає воювати, за цей час переходить на нелегальний стан або тікає за кордон. 80 - 90% атестованого складу поліції заброньовані.
Я знаю практичну сторону цього питання зараз. (Хоча особисто я трохи встиг політати в авіації в нацполі і броні не мав). Але ж Яма каже, що треба всіх замінити жінками, і в окоп. Він сам би пішов в той окоп, якби саме був патрульним?
Якщо поліцію поставити на один щабель с трактористами - сантехніками то вони не будуть почувати себе особливою кастою, та втратять ефективність пакуванні ухилянтів.
Квоту жінок в патрулі зробили при Деканоїдзе.
Патрульні це вітрина НПУ. Треба було кинути понти перед послами G7.
Наряд з двох дівчат патрульних не уявляю.
Наряди з хлопця та дівчини відправляють не на всі виклики...
Погляди незаборонованого населення фундаментально змінилися.
Це повязано з свій/чужий, інстинкт самозбереження та ін.
Якщо колись будут якісь вибори влади побачиш.
Щарій політик з мого боку це був звичайно стеб але....
Востаннє редагувалось UA
в Сер 11 чер, 2025 01:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 01:41
UA
То, что государство и общество у нас... не знаю, как сказать... не соответствуют требованиям, не спорю.
Может быть, когда-нибудь дорастём. Но под властью Путина это точно не удастся.
И каждый год войны отодвигает такую возможность во всё более туманное будущее.
P.s. Опять наблюдаю в окно сильный пожар.
Шаман, вы не обращаете внимания на знаки препинания? Я писал об уничтожении предприятий "лёгкой промышленности".
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Додано: Сер 11 чер, 2025 01:45
Hotab написав:
.........
Яма каже, що треба всіх силовиків замінити жінками, і в окоп. Він сам би пішов в той окоп, якби саме був патрульним?
Коли це каже трохи нездоровий абирвалг - тут все зрозуміло. Але Яма ще вчора хотів бути одним з. А сьогодні він чи не найбуйніший дисидент. Як це поєднати?
Поєднується элементарно.
Вы сами написали - он же не там.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 01:58
ЛАД написав:UA
То, что государство и общество у нас... не знаю, как сказать... не соответствуют требованиям, не спорю.
Может быть, когда-нибудь дорастём. Но под властью Путина это точно не удастся.
И каждый год войны отодвигает такую возможность во всё более туманное будущее.
Я звик працювати з тим материалом та в тих обставинах які є, а не чекати кращого.
Владі всього лише треба було слухати західних партнерів, а не гратися " Ми крадемо лише зі своїх грошей" (С)
Мені майбутнє України ясне, зрозуміле але не гарне.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 02:21
Shaman написав:
........
я мав на увазі співвідношення десь 1:3. а я не вірю в 1:1, як тут дехто каже, коли вони так гонять людей на забій.
В 1:1 тоже не верю, при наступлении (а они пытаются наступать) потери всегда выше. В соотношении 1:3 тоже не уверен. Но даже 1:3 при соотношении населения 1:4+ не очень хорошо.
Самое смешное, что реальные цифры мы, скорее всего, никогда не узнаем.
Я тут уже задал вопрос: "Как вы себе представляете "не мясные" штурмы?"
У вас явно "не той ВОС", но хоть что-то на военке вам должны были рассказывать об общевойсковом бое.
щось я більше пам'ятаю про метеосередні та таке інше
Плоховато вас учили.
пам'ятаєте спробу українського наступу. чого зупинилися? одна з причин - великі втрати особового складу. жодна країна, яка поважає своїх громадян, не буде проводити такі "м'ясні" штурми.
Основная причина - не смогли продвинуться дальше. Сил не хватило. Всё остальное мелочи.
не "м'ясні" штурми - згадайте Буря в пустелі чи там коли Вагнер на фарш перемололи. спочатку ракети та авіація, а потім бульдозери, які загортають фарш. отак без значних втрат воюють розвинені країни, які дбають про громадян
Вы всё же какой-никакой, но офицер.
Так воюют, когда есть подавляющее превосходство в вооружении (и в количестве, и в качестве). И росс. армия так воевала бы, если бы не западная помощь оружием нам.
а в раші така собі диктатура, недороблена. це не срср часів Сталіна й навіть не КНДР. тому тут більш реальний варіант Румунії.
Надейтесь.
Осенью 2022 недовольство и бегство за рубеж было, а Румунія не случилась.
сили все одно не рівні, й тільки розвинені країни типу Німеччини, Франції чи Великобританії могли б протистояти Раші. Польща чи Іспанія - все одно не змогли б. РФ може виробляти стільки танків на рік, скільки знищуються за кілька тижнів - як на мене, це їм не дуже допомагає.
Если силы не рівні, то надо думать до войны и стараться избежать её.
енергосистема в нас пошкоджена. у вас немає електрики? зимою було холодно? тому поки ще працює. так енергетика - це вразливе місце. а хто сказав, що в цю гру не можна грати вдвох?
Вам уже отвечали на это. Но меня удивляет, что экономисту
надо объяснять стратегическое значение разрушений энергосистемы, металлургии (основной экспортной отрасли) и пр.
тобто все більше своєї промисловості Раша переводить на військові рейки (а вся цивільна демонструє лише спад, питання наскільки великий
Да, демонструє.
И что? Это им мешает воевать?
це все пришвидшує деградацію економіки та країни загалом, що потім завадит їм воювати
Потім это когда? Через сколько лет?
й дуже цікавить думка ЛАДа про російські тортури наших полонених...
Вот просто очень интересно, что вы хотите услышать? Тут возможны какие-то различные мнения? Зверства есть зверства, какая бы страна или нация это не делала.
Если вы хотите сказать/услышать, что это отличительная особенность России, то это, к сожалению, не так.
Пост у вас очень длинный. Возможно, ответил не на всё.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 11 чер, 2025 02:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 02:30
UA написав: ЛАД написав:UA
То, что государство и общество у нас... не знаю, как сказать... не соответствуют требованиям, не спорю.
Может быть, когда-нибудь дорастём. Но под властью Путина это точно не удастся.
И каждый год войны отодвигает такую возможность во всё более туманное будущее.
Я звик працювати з тим материалом та в тих обставинах які є, а не чекати кращого.
Владі всього лише треба було слухати західних партнерів, а не гратися " Ми крадемо лише зі своїх грошей" (С)
Мені майбутнє України ясне, зрозуміле але не гарне.
В чём слухати? Мы, вроде, не особо своевольничали.
Розовых иллюзий у меня тоже нет.
Но... надежда умирает последней.
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ЛАД
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Додано: Сер 11 чер, 2025 07:39
UA написав: Hotab написав:
Що б ви зараз , перебуваючи патрульним нац полу, казали б тут, якби вас насильно, львівського поліцейського, зараз оформляли в «Лють» з відправкою під Часов Яр? )))
Аж так насильно як якихось трактористів - сантехніків в Лють не женуть.
Дають час закрити особисті питання. Хто не бажає воювати, за цей час переходить на нелегальний стан або тікає за кордон. 80 - 90% атестованого складу поліції заброньовані.
в лють окрім поліції, беруть трактористів і сантехніків.
закрити вакансії однією поліцією чомусь не вдається.
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