RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14092140931409414095>
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 07:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рада церков відреагувала на пошкодження Софії Київської. Назвала росіян сучасними варварами
У заяві зазначили, що Софія Київська входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Храм уцілів у XIII столітті під час монголо-татарської навали, а за Йосипа Сталіна його хотіли знести. Крім цього, собор пройшов через Другу світову війну і залишився цілим і неушкодженим.

"І тільки сучасні варвари з Росії, які не мають нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська сьогодні постраждала", – зазначили там.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних домів, вбила 60 священнослужителів різних церков і релігійних організацій. Багато священників та пасторів були незаконно заарештовані й перебували у російському полоні, нагадали в Раді церков і релігійних організацій.


Гундяй одобряєт ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11331
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 07:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-pol ... altii.html
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1613
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 08:34


Жителі Сум чомусь звинувачують у тому, що відбувається в їх області не тільки путіна. От невдячні, не розуміють, як потужно Зеленський їх захистив на курщині.
Schmit
 
Повідомлень: 5033
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 08:45

  GALeon написав:https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-polytics/4002883-u-mzs-rosii-zaavili-so-dla-zaversenna-vijni-v-ukraini-hocut-vihodu-vijsk-nato-z-krain-baltii.html

Ключова фраза статті - "Коментарі російського топпосадовця знаменують собою зміну позиції Кремля, пише видання."

Тобто рфія визначилася.
Тепер рішення за Заходом - продовжать і далі свою отаку стратегію лише помірне послаблення-стримання рфії Україною чи перейдуть до не помірного посилення України і збільшення санкцій.
Або хфантичного - своєї прямої участі у війні з отаким супротивником.


Хоча один експерт натякає, що рфія була і є васалом Ландона.......)))))
А Флер - що васал Пекіну.
Тобто слуга двох господарів.
Проти Берліну. І по "дружньому" - проти Парижу, Вашингтону. Щоб в тонусі тримати союзників.
_________________________________
Тим не менш в оркостану схоже теж є мізки.
До цього часу ми намагалися, що оцей "банкет" вийшов за межі нашої хати - щоб партнери зашевелилися.
Тепер це пробує зробити рфія - щоб партнери нас злили.
Це банальне підняття ставок. Характерне для будь-якої війни. Сама звичайна спіраль.

Але щоб там не вирішили партнери, наш шлях вже визначено - до звільнення останньої верби. Це обгортка.
А суть - в самурая є тільки шлях.
detroytred
 
Повідомлень: 24542
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 08:52

  detroytred написав:
  GALeon написав:https://www.ukrinform.ua/amp/rubric-polytics/4002883-u-mzs-rosii-zaavili-so-dla-zaversenna-vijni-v-ukraini-hocut-vihodu-vijsk-nato-z-krain-baltii.html

Ключова фраза статті - "Коментарі російського топпосадовця знаменують собою зміну позиції Кремля, пише видання."

Тобто рфія визначилася.
Тепер рішення за Заходом - продовжать і далі свою отаку стратегію лише помірне послаблення-стримання рфії Україною чи перейдуть до не помірного посилення України і збільшення санкцій.
Або хфантичного - своєї прямої участі у війні з отаким супротивником.


Хоча один експерт натякає, що рфія була і є васалом Ландона.......)))))
А Флер - що васал Пекіну.
Тобто слуга двох господарів.
Проти Берліну. І по "дружньому" - проти Парижу, Вашингтону. Щоб в тонусі тримати союзників.
_________________________________
Тим не менш в оркостану схоже теж є мізки.
До цього часу ми намагалися, що оцей "банкет" вийшов за межі нашої хати - щоб партнери зашевелилися.
Тепер це пробує зробити рфія - щоб партнери нас злили.
Це банальне підняття ставок. Характерне для будь-якої війни. Сама звичайна спіраль.

Але щоб там не вирішили партнери, наш шлях вже визначено - до звільнення останньої верби. Це обгортка.
А суть - в самурая є тільки шлях.

глубінний народ ждуть (да уже коєгдє і как уставши) реальних пабєд над Натой, а не взятіє 2-3 сьол фортеці ценой (за которой нєпостоют) вищіпаних усов тріади тігра
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39684
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2833 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 08:58

  flyman написав:глубінний народ ждуть (да уже коєгдє і как уставши) реальних пабєд над Натой, а не взятіє 2-3 сьол фортеці

Отому глубінному народу, максимум, нададуть захопливу історію. Вони апріорі по життю "бурлаки на Волзі".

В нас хоча б козаки. Є часткою народу.

За великим рахунком різниці нема: що свідомо, що під примусом.
Причина не відміняє наслідку.
Вони відсутність свідомісті компенсують грошима (поки) і примусом.
Головне - виконують. Функцію.
detroytred
 
Повідомлень: 24542
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 09:10

  detroytred написав:
  flyman написав:глубінний народ ждуть (да уже коєгдє і как уставши) реальних пабєд над Натой, а не взятіє 2-3 сьол фортеці

Отому глубінному народу, максимум, нададуть захопливу історію. Вони апріорі по життю "бурлаки на Волзі".

В нас хоча б козаки. Є часткою народу.

За великим рахунком різниці нема: що свідомо, що під примусом.
Причина не відміняє наслідку.
Вони відсутність свідомісті компенсують грошима (поки) і примусом.
Головне - виконують. Функцію.

нема історії, Ната сидить в Трибалтиці як в себе вдома і попльовує в сторону обдертого тигра, вже Орбан засумнівався в спроможності
Востаннє редагувалось flyman в Сер 11 чер, 2025 09:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39684
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2833 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 09:19

  pesikot написав:
Гундяй одобряєт ...
висовлюєм свою глибоку стурбованість та засуджуєм...
А взагалі зняти з них усіх бронь, без привязки до конфесії і патріархату.
Юдеїв, католиків, протестантів теж на рівень з усіма.
хай ідуть ранених і вбитих виносити та бліндажі рити.
якщо зброю брати в руки западло.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 24.06.14
Подякував: 111 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Є і втрати, є безповоротні втрати, є дембеля , є СЗЧ. Все це є. Хто ж цим сперечається. Але чому є люди, які не розуміють, що є некомплект, і він якось має бути усунутий? Принаймні поки війна триває.
Треба її зупинити сьогодні , чи ще вчора - це також питання дискусійне. Але пока війна йде , як мінімум критичні посади мають бути укомплектовані.
Ви іншої думки?

Я в першу чергу звернув увагу на неузгодженість (мяко кажучи) тверджень форумних диванних яструбів: відносно невеликі втрати, невеликий відсоток відкупившихся чи загубившихся по дорозі на полігон (вчорашня заява шамана) з реальними даними - вічний недокомплект і інфо по кількості "команд оповіщення" з житомирської наради.
Тобто або втрати/СЗЧ на порядок більші, або більшість відкупляються/губляться або у волинських лісах вже таємно накопичено мільйон мобресурсу
Letusrock
 
Повідомлень: 2395
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 09:23

  flyman написав:нема історії, Ната сидить в Трибалтиці як в себе вдома і попльовує в сторону обдертого тигра

)))
Матриця....
Неважливо, що там в реалі. Значення має, що в віртуалі.

Портніков розкладає по полицях:
https://m.youtube.com/watch?v=jvejIJb3rCo

А є чи нема історії в них, підкреслюю - в них, дивитись треба саме в них.
Не в нас, а в них.
І в них турбо-п малюють історії не гірше, чим наші в нас.
detroytred
 
Повідомлень: 24542
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14092140931409414095>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, _hunter, Letusrock і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 101180
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 279163
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 936635
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8782)
11.06.2025 10:07
Ринок праці (460)
11.06.2025 09:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.