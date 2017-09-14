У заяві зазначили, що Софія Київська входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Храм уцілів у XIII столітті під час монголо-татарської навали, а за Йосипа Сталіна його хотіли знести. Крім цього, собор пройшов через Другу світову війну і залишився цілим і неушкодженим.
"І тільки сучасні варвари з Росії, які не мають нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська сьогодні постраждала", – зазначили там.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних домів, вбила 60 священнослужителів різних церков і релігійних організацій. Багато священників та пасторів були незаконно заарештовані й перебували у російському полоні, нагадали в Раді церков і релігійних організацій.
Ключова фраза статті - "Коментарі російського топпосадовця знаменують собою зміну позиції Кремля, пише видання."
Тобто рфія визначилася. Тепер рішення за Заходом - продовжать і далі свою отаку стратегію лише помірне послаблення-стримання рфії Україною чи перейдуть до не помірного посилення України і збільшення санкцій. Або хфантичного - своєї прямої участі у війні з отаким супротивником.
Хоча один експерт натякає, що рфія була і є васалом Ландона.......))))) А Флер - що васал Пекіну. Тобто слуга двох господарів. Проти Берліну. І по "дружньому" - проти Парижу, Вашингтону. Щоб в тонусі тримати союзників. _________________________________ Тим не менш в оркостану схоже теж є мізки. До цього часу ми намагалися, що оцей "банкет" вийшов за межі нашої хати - щоб партнери зашевелилися. Тепер це пробує зробити рфія - щоб партнери нас злили. Це банальне підняття ставок. Характерне для будь-якої війни. Сама звичайна спіраль.
Але щоб там не вирішили партнери, наш шлях вже визначено - до звільнення останньої верби. Це обгортка. А суть - в самурая є тільки шлях.
Ключова фраза статті - "Коментарі російського топпосадовця знаменують собою зміну позиції Кремля, пише видання."
Тобто рфія визначилася. Тепер рішення за Заходом - продовжать і далі свою отаку стратегію лише помірне послаблення-стримання рфії Україною чи перейдуть до не помірного посилення України і збільшення санкцій. Або хфантичного - своєї прямої участі у війні з отаким супротивником.
Хоча один експерт натякає, що рфія була і є васалом Ландона.......))))) А Флер - що васал Пекіну. Тобто слуга двох господарів. Проти Берліну. І по "дружньому" - проти Парижу, Вашингтону. Щоб в тонусі тримати союзників. _________________________________ Тим не менш в оркостану схоже теж є мізки. До цього часу ми намагалися, що оцей "банкет" вийшов за межі нашої хати - щоб партнери зашевелилися. Тепер це пробує зробити рфія - щоб партнери нас злили. Це банальне підняття ставок. Характерне для будь-якої війни. Сама звичайна спіраль.
Але щоб там не вирішили партнери, наш шлях вже визначено - до звільнення останньої верби. Це обгортка. А суть - в самурая є тільки шлях.
глубінний народ ждуть (да уже коєгдє і как уставши) реальних пабєд над Натой, а не взятіє 2-3 сьол фортеці ценой (за которой нєпостоют) вищіпаних усов тріади тігра
висовлюєм свою глибоку стурбованість та засуджуєм... А взагалі зняти з них усіх бронь, без привязки до конфесії і патріархату. Юдеїв, католиків, протестантів теж на рівень з усіма. хай ідуть ранених і вбитих виносити та бліндажі рити. якщо зброю брати в руки западло.
Hotab написав:Є і втрати, є безповоротні втрати, є дембеля , є СЗЧ. Все це є. Хто ж цим сперечається. Але чому є люди, які не розуміють, що є некомплект, і він якось має бути усунутий? Принаймні поки війна триває. Треба її зупинити сьогодні , чи ще вчора - це також питання дискусійне. Але пока війна йде , як мінімум критичні посади мають бути укомплектовані. Ви іншої думки?
Я в першу чергу звернув увагу на неузгодженість (мяко кажучи) тверджень форумних диванних яструбів: відносно невеликі втрати, невеликий відсоток відкупившихся чи загубившихся по дорозі на полігон (вчорашня заява шамана) з реальними даними - вічний недокомплект і інфо по кількості "команд оповіщення" з житомирської наради. Тобто або втрати/СЗЧ на порядок більші, або більшість відкупляються/губляться або у волинських лісах вже таємно накопичено мільйон мобресурсу