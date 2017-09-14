висовлюєм свою глибоку стурбованість та засуджуєм... А взагалі зняти з них усіх бронь, без привязки до конфесії і патріархату. Юдеїв, католиків, протестантів теж на рівень з усіма. хай ідуть ранених і вбитих виносити та бліндажі рити. якщо зброю брати в руки западло.
це так свіже повітря вільної Румунії впливає на розумові потуги боротьби з духовними окупантами?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 11 чер, 2025 09:25, всього редагувалось 1 раз.
У заяві зазначили, що Софія Київська входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Храм уцілів у XIII столітті під час монголо-татарської навали, а за Йосипа Сталіна його хотіли знести. Крім цього, собор пройшов через Другу світову війну і залишився цілим і неушкодженим.
"І тільки сучасні варвари з Росії, які не мають нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська сьогодні постраждала", – зазначили там.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних домів, вбила 60 священнослужителів різних церков і релігійних організацій. Багато священників та пасторів були незаконно заарештовані й перебували у російському полоні, нагадали в Раді церков і релігійних організацій.
Гундяй одобряєт ...
Скрепы (громить Киев и православные святыни) заложенные залесскими князьями ещё в 1169 году.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 11 чер, 2025 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Є і втрати, є безповоротні втрати, є дембеля , є СЗЧ. Все це є. Хто ж цим сперечається. Але чому є люди, які не розуміють, що є некомплект, і він якось має бути усунутий? Принаймні поки війна триває. Треба її зупинити сьогодні , чи ще вчора - це також питання дискусійне. Але пока війна йде , як мінімум критичні посади мають бути укомплектовані. Ви іншої думки?
Я в першу чергу звернув увагу на неузгодженість (мяко кажучи) тверджень форумних диванних яструбів: відносно невеликі втрати, невеликий відсоток відкупившихся чи загубившихся по дорозі на полігон (вчорашня заява шамана) з реальними даними - вічний недокомплект і інфо по кількості "команд оповіщення" з житомирської наради. Тобто або втрати/СЗЧ на порядок більші, або більшість відкупляються/губляться або у волинських лісах вже таємно накопичено мільйон мобресурсу
Тут ніхто не має даних навіть наближених про співвідношення загиблих/лижників/патріотичних доглядачівкиць. То який сенс маніпулювати тут ?? Є факт - некомплект всюди, як в тилу, так і на перших лініях . Питаю ще раз: некомплект потрібно вирішувати? Чи хай ідуть всі по хатам, якось воно да буде, бо ще ніколи такого не було, щоб не було ніяк.
Banderlog написав:А взагалі зняти з них усіх бронь, без привязки до конфесії і патріархату. Юдеїв, католиків, протестантів теж на рівень з усіма.
в католиків жодної броні і не було ніколи. Чи мова про священників? А от баптистів, свідків єгових і ко, як мінімум до 2025 фактично не чіпали, не брали навіть на будівництво фортифікацій чи санітарками, не кажучи про бойові посади.
Hotab написав:Є і втрати, є безповоротні втрати, є дембеля , є СЗЧ. Все це є. Хто ж цим сперечається. Але чому є люди, які не розуміють, що є некомплект, і він якось має бути усунутий? Принаймні поки війна триває. Треба її зупинити сьогодні , чи ще вчора - це також питання дискусійне. Але пока війна йде , як мінімум критичні посади мають бути укомплектовані. Ви іншої думки?
Я в першу чергу звернув увагу на неузгодженість (мяко кажучи) тверджень форумних диванних яструбів: відносно невеликі втрати, невеликий відсоток відкупившихся чи загубившихся по дорозі на полігон (вчорашня заява шамана) з реальними даними - вічний недокомплект і інфо по кількості "команд оповіщення" з житомирської наради. Тобто або втрати/СЗЧ на порядок більші, або більшість відкупляються/губляться або у волинських лісах вже таємно накопичено мільйон мобресурсу
Тут ніхто не має даних навіть наближених про співвідношення загиблих/лижників/патріотичних доглядачівкиць. То який сенс маніпулювати тут ?? Є факт - некомплект всюди, як в тилу, так і на перших лініях . Питаю ще раз: некомплект потрібно вирішувати? Чи хай ідуть всі по хатам, якось воно да буде, бо ще ніколи такого не було, щоб не було ніяк.
потрібно. Почему этот не хочет вирішувати - вопрос.
виключно законними способами, інакше для чого це все: воювати 10-20 років, розгубити половину населення, інфраструктури, невідомо скільки територій, щоб стати гіршою копією ерефії довоєнного зразка. Могли ж мирно відмінити вибори, створити поліцейську державу, нікого особо невбиваючи. Чи є ще фантазери які вірять що на другий день після похорон путіна в Україні внєзапно запанує демократія, верховенство права і проча маячня. а тітушки з поліцайтами замість зшибати по 5 куо від зловленого пішохода підуть вантажниками в АТБ за 500 баксів в місяць
Schmit написав: Жителі Сум чомусь звинувачують у тому, що відбувається в їх області не тільки путіна. От невдячні, не розуміють, як потужно Зеленський їх захистив на курщині.
Та они просто в тактике - в отличии от бывшего найвплывовишого - ничего не понимают. Если бы были укрепления - их бы просто обошли. А так: нет укреплений - нечего обходить (картинка с тем афро-американцем).
UA написав:Мої оцінки зі зниклими без вісті (реально загинувшими) Україна приблизно 300 000 Хуйлостан приблизно 500 000 Українські втрати рахував по пропорціям загиблих серед своєї рідні та знайомих яких особисто знав. Хуйлостанські, по схожій оцінці знайомих з тієї сторони.
не фантазуй - ти не уявляєш, що таке 300 тисяч загиблих...
Це всього 1% наявного в Україні населення. Небагато. Перевірка 60 000/1200 днів війні = гине 50 людей в день 300 000/1200= 250 людей в день Яка кількість виглядає рагульно та брехливо? Про добовій план поставки 200 районних ТЦК нагадать?
1.6 миллиона погибших с обеих сторон. Украина около полумиллиона. Хлостан под миллион Темпы мобилизации, а это поставка 30 тыс в месяц не покрывает потери. Вот и считай.