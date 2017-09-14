Додано: Сер 11 чер, 2025 14:58

Letusrock написав: budivelnik написав: Людина яка отримувала те що інші платили - немає обмежень в своїх захцянках

Їй завжди здавалось що їй недоплачують

І вона ніколи навіть на хвильку не задала собі питання

А чи вартую я тих грошей що мені призначили...



Тому для тих , хто всра.ся по життю

1 Для того щоб Україна стала Польщею по доходам треба щоб

а - 30% були Німеччиною по доходам

б - 50% були Польщею по доходам

в - 20% були ким хочеш але не вякали

д - 10% були дейтротредами

Тоді в середньому - вийде Польща.

2 Що планував воєнпенс?

Виїхати на чужому горбі в другу Францію?

А що для цього зробив?

Критикує того хто витягнув свою сімю на рівень Польщі?

І на підставі цього невдоволений пенсією чи своїми досягненнями.



Так може знімеш треуголку і ввімкнеш соображалку

Я все зробив щоб дотягнутись до Польщі

ти ж чого в совку ментально залишився

Адже совкам заважали добре жити імперіалісти які жили добре

Тобі заважають будівельники...



То чим ти відрізняєшся від совка? Людина яка отримувала те що інші платили - немає обмежень в своїх захцянкахЇй завжди здавалось що їй недоплачуютьІ вона ніколи навіть на хвильку не задала собі питанняА чи вартую я тих грошей що мені призначили...Тому для тих , хто всра.ся по життю1 Для того щоб Україна стала Польщею по доходам треба щоба - 30% були Німеччиною по доходамб - 50% були Польщею по доходамв - 20% були ким хочеш але не вякалид - 10% були дейтротредамиТоді в середньому - вийде Польща.2 Що планував воєнпенс?Виїхати на чужому горбі в другу Францію?А що для цього зробив?Критикує того хто витягнув свою сімю на рівень Польщі?І на підставі цього невдоволений пенсією чи своїми досягненнями.Так може знімеш треуголку і ввімкнеш соображалкуЯ все зробив щоб дотягнутись до Польщіти ж чого в совку ментально залишивсяАдже совкам заважали добре жити імперіалісти які жили добреТобі заважають будівельники...То чим ти відрізняєшся від совка? лінь перечитувати останні 10 сторінок, я тоді просто накину на вентилятор))

Я так зрозумів найбагатша по ресурсам країна Європи стала найбіднішою в Європі бо пересічні неправильні, лінь перечитувати останні 10 сторінок, я тоді просто накину на вентилятор))Я так зрозумів найбагатша по ресурсам країна Європи стала найбіднішою в Європі бо пересічні неправильні,

Letusrock написав: так? а Польша стала Польшею бо там всі будівельники)) так? а Польша стала Польшею бо там всі будівельники))

Letusrock написав: І якщо завтра рандомно поміняти 50% пересічних (!!) між Україною та Німеччиною то по вашій логіці Німеччина випаде навіть з топ-10, а Україна з 48-49 місця стрибне у 20-ку? І якщо завтра рандомно поміняти 50% пересічних (!!) між Україною та Німеччиною то по вашій логіці Німеччина випаде навіть з топ-10, а Україна з 48-49 місця стрибне у 20-ку?

Що таке ресурси ?Якщо чорнозем не обробити/засіяти/зібрати і продлати зібране - то чорнозем це ресурс? чи ділянка на якій ростуть буряни і щоб ці буряни викорчувати ще треба чуба нагрітиГлина це ресурс чи багно під ногами?Якщо зробити цеглу/посуд/алюміній - це ресурс.. а якщо просто дивитись - то це багнюка яка нічого не варту..До чого приходимо?Що наявіть при НАЯВНОСТЧ ПРИРОДНИХ ПОКЛАДІВ чогось корисного - без кваліфікованого працівника з ефективними технологіями - природні корисні копалини не коштують нічого.Тому тобі й відповідьТак, якби були ефективні виробники - ресурси б цінувалисьЯкщо відсутні ті хто вміють з багна робити щось - значить не залежно від хімічного вмісту багна-це багно не ресурс а лайноПольща стала Польщею, бо на МОМЕНТ початку реформ там було 15% населення яке розуміло що таке капіталізм і ментально його сприймало бо працювало в сільському господарстві Польщі, яке навіть при соціалізмі було капіталістичним(приватним) + зомбування поляків совковими ідеологіями тривало в рази менше ніж зомбування мешканців СРСР( СРСР - з 1917 по 1990, Поляків з 1946 по 1989)Не вийде і прикладом цього є історичний досвід колиФРН(61 млн населення) в 1990 році приєднало збанкрутіле НДР(16 млн н7аселення)Пройшло 35 років існування в ОДНІЙ ДЕРЖАВІ і території НДР на 30% бідніші..І там і там німціОт тільки у ФРН Будівельників було 30%, а в НДР не було взагалі...І як бачите , навіть при змішування 1 Будівельник до 1 ждуна - результат виходить на 30% гірший ніж міг би бути.