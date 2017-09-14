RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 140951409614097140981409914100>
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:От така думка експерта.
Але тоді нестиковка -- за такого розкладу рфія повинна бажати припинення вогню та виборів з майбутнім потім хаосом.
Не сходиться

точно несходиться. По його версії - обом сторонам вигідні вибори (нашим щоб зацементували владу, їхнім щоб посіяти хаос), але ніхто зупинятись і робити вибори нехоче
Letusrock
 
Повідомлень: 2399
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 14:32

  ЛАД написав:Он понятия не имеет, что означает быть гражданином, хотя употребляет это слово.

Все эти понятия прописаны в Конституции Украины для всех граждан Украины. Я Вас удивлю, но они - абсолютно одинаковые. Ваши личные "понятия" и гендерные стереотипы с прошлого века или Спарты, кого Вы записываете в "граждан", а кого - нет, мне абсолютно неинтересны; как и неинтересен комментарий к написанному мною. Вы - голос давно ушедшего прошлого. Очень мерзкий голос, который почему-то считает себя каким-то моральным авторитетом и вправе давать оценки другим, хотя его никто не спрашивал. Общества меняются, а не остаются законсервированными в какой-то эпохе, как остались законсервированы Вы.

  ЛАД написав:Он выступает не за мир. С его идеологией государство должно капитулировать при первом выстреле в его сторону. Или даже раньше.

Не стоит мне приписывать того, что я не писал. Я неоднократно просил. У меня нет никакой "идеологии" для государства. Это Вы тут старательно подменяете нашу Конституцию своей гендерной идеологией. Конечно, государство должно защищаться. Я никогда за все государство не расписывался и капитулировать не предлагал. Отвечать я могу только за себя, но от патологического лжеца я другого и не ожидал, кроме как приписывание слов другим.
АндрейМ
 
Повідомлень: 487
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 14:42

  Letusrock написав:
  detroytred написав:От така думка експерта.
Але тоді нестиковка -- за такого розкладу рфія повинна бажати припинення вогню та виборів з майбутнім потім хаосом.
Не сходиться

точно несходиться. По його версії - обом сторонам вигідні вибори (нашим щоб зацементували владу, їхнім щоб посіяти хаос), але ніхто зупинятись і робити вибори нехоче

А друга нестиковка в його картинах - він відштовхується від причини "сцикотно".
Але все навпаки: що наші, що їх еліти демонструють і головне діють з позиції саме повної впевненості в своїй перемозі над ворогом кожні.
Ніякої загрози екзистенційності не вбачають.
detroytred
 
Повідомлень: 24550
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 14:49

Олексій Гончаренко - народний депутат

Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони.

Кабмін запускає експериментальний проєкт, який залучає добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) до протиповітряної оборони. Це робиться задля посилення захисту від дронів.

🔹Хто може входити до групи?
▪️Члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ)
▪️Особи, що не підлягають мобілізації
▪️Ті, хто пройшов підготовку та має сертифікат (для БпЛА)

🔹Що можуть робити групи ППО?
▪️Виявляти, супроводжувати і збивати повітряні загрози
▪️Використовувати дрони, літаки, особисту зброю
▪️Отримувати техніку, зброю, боєприпаси від ЗСУ
▪️Використовувати власні авто та обладнання

🔹Яке підпорядкування?
▪️Організаційно - Сили тероборони
▪️Оперативно - Командування Повітряних Сил ЗСУ

🔹Грошове забезпечення?
▪️До 100 000 грн/міс. (пропорційно участі) - з місцевих бюджетів.

Термін дії проєкту - на час воєнного стану, але не більше ніж 2 роки.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4984
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 14:58

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Людина яка отримувала те що інші платили - немає обмежень в своїх захцянках
Їй завжди здавалось що їй недоплачують
І вона ніколи навіть на хвильку не задала собі питання
А чи вартую я тих грошей що мені призначили...

Тому для тих , хто всра.ся по життю
1 Для того щоб Україна стала Польщею по доходам треба щоб
а - 30% були Німеччиною по доходам
б - 50% були Польщею по доходам
в - 20% були ким хочеш але не вякали
д - 10% були дейтротредами
Тоді в середньому - вийде Польща.
2 Що планував воєнпенс?
Виїхати на чужому горбі в другу Францію?
А що для цього зробив?
Критикує того хто витягнув свою сімю на рівень Польщі?
І на підставі цього невдоволений пенсією чи своїми досягненнями.

Так може знімеш треуголку і ввімкнеш соображалку
Я все зробив щоб дотягнутись до Польщі
ти ж чого в совку ментально залишився
Адже совкам заважали добре жити імперіалісти які жили добре
Тобі заважають будівельники...

То чим ти відрізняєшся від совка?
лінь перечитувати останні 10 сторінок, я тоді просто накину на вентилятор))
Я так зрозумів найбагатша по ресурсам країна Європи стала найбіднішою в Європі бо пересічні неправильні,
Що таке ресурси ?Якщо чорнозем не обробити/засіяти/зібрати і продлати зібране - то чорнозем це ресурс? чи ділянка на якій ростуть буряни і щоб ці буряни викорчувати ще треба чуба нагріти
Глина це ресурс чи багно під ногами?
Якщо зробити цеглу/посуд/алюміній - це ресурс.. а якщо просто дивитись - то це багнюка яка нічого не варту..
До чого приходимо?
Що наявіть при НАЯВНОСТЧ ПРИРОДНИХ ПОКЛАДІВ чогось корисного - без кваліфікованого працівника з ефективними технологіями - природні корисні копалини не коштують нічого.
Тому тобі й відповідь
Так, якби були ефективні виробники - ресурси б цінувались
Якщо відсутні ті хто вміють з багна робити щось - значить не залежно від хімічного вмісту багна-це багно не ресурс а лайно
  Letusrock написав: так? а Польша стала Польшею бо там всі будівельники))
Польща стала Польщею, бо на МОМЕНТ початку реформ там було 15% населення яке розуміло що таке капіталізм і ментально його сприймало бо працювало в сільському господарстві Польщі, яке навіть при соціалізмі було капіталістичним(приватним) + зомбування поляків совковими ідеологіями тривало в рази менше ніж зомбування мешканців СРСР
( СРСР - з 1917 по 1990, Поляків з 1946 по 1989)

  Letusrock написав:І якщо завтра рандомно поміняти 50% пересічних (!!) між Україною та Німеччиною то по вашій логіці Німеччина випаде навіть з топ-10, а Україна з 48-49 місця стрибне у 20-ку?
Не вийде і прикладом цього є історичний досвід коли
ФРН(61 млн населення) в 1990 році приєднало збанкрутіле НДР(16 млн н7аселення)
Пройшло 35 років існування в ОДНІЙ ДЕРЖАВІ і території НДР на 30% бідніші..
І там і там німці
От тільки у ФРН Будівельників було 30%, а в НДР не було взагалі...
І як бачите , навіть при змішування 1 Будівельник до 1 ждуна - результат виходить на 30% гірший ніж міг би бути.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26389
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 15:09

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Цілком згідний. Це 100% аргумент який говорить що всяким Франціям і Німетчинам нічого не загрожує(як мінімум їхні політики не бачать загроз).
Більше скажу - навіть поляки якось охололи до України. Очевидно вони ВЖЕ не бачать серйозних загроз.
Фактично у НАТО залишається проблема тільки з Прибалтикою.

Логика так себе.
Пока что "всякі Франції і Німетчини" вместе с поляками могут спокойно наблюдать, как мы воюем. Линия фронта на месте, Россия занята "делом" в Украине, тратит здесь время, человеческие и материальные ресурсы, санкции худо-бедно действуют. Пока всё так, Европа может не торопиться, не перебрасывать резко ресурсы на военные расходы, рискуя вызвать недовольство населения. Можно решать вопросы в рабочем режиме.
Если вдруг ситуация изменится, они могут реагировать иначе.
Прибалты, понятно, воспринимают ситуацию острее.

Це ж те саме що сказав я, тільки іншими словами.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6542
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 15:36

Саліван

Во як, а не до останньої верби
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39688
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2833 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 15:37

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:І якщо завтра рандомно поміняти 50% пересічних (!!) між Україною та Німеччиною то по вашій логіці Німеччина випаде навіть з топ-10, а Україна з 48-49 місця стрибне у 20-ку?
Не вийде і прикладом цього є історичний досвід коли
ФРН(61 млн населення) в 1990 році приєднало збанкрутіле НДР(16 млн н7аселення)
Пройшло 35 років існування в ОДНІЙ ДЕРЖАВІ і території НДР на 30% бідніші..
І там і там німці
От тільки у ФРН Будівельників було 30%, а в НДР не було взагалі...
І як бачите , навіть при змішування 1 Будівельник до 1 ждуна - результат виходить на 30% гірший ніж міг би бути.

Спробуй тричі перечитати питання Летусрока, а потім відповісти саме на нього.
Оскільки навряд зможеш зрозуміти текст, то вкажу: мова там була не про внутрішні зміни та різницю при об'єднанні-заміні, а про розвиток або регрес (в тому числі відносно інших країн).

Тебе Летусрок макнув: за твоєю логікою західні німці зтупили, що об'єдналися зі східними, бо повинні були регресувати. Вливши до себе совків...
Але це не так.
Бо твоя ота логіка --- єралашик))

Ключове для розвитку - реформи. Від можновладців.
Тому Греція, в якій не було совків (в порівнянні з Польщею), але так і не стала Польщею.
І той же Китай з совками запросто розвивав економіку.
Завдяки саме реформам. Від можновладців-управлінців.
detroytred
 
Повідомлень: 24550
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:23

  АндрейМ написав:...... Конечно, государство должно защищаться. Я никогда за все государство не расписывался и капитулировать не предлагал. Отвечать я могу только за себя, но от патологического лжеца я другого и не ожидал, кроме как приписывание слов другим.

Не ломайте комедию.
"государство должно защищаться". Но вы в этом участвовать не хотите и "не обязаны".
Государство это кто?
Какая-то мифическая персона? Вроде, такой не существует. Это просто совокупность граждан.
Вы - не гражданин.
Всё остальное, что вы пишете, это "бла-бла-бла".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34764
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5337 раз.
Подякували: 4848 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:28

Государство Это просто совокупность граждан

  ЛАД написав:
  АндрейМ написав:...... Конечно, государство должно защищаться. Я никогда за все государство не расписывался и капитулировать не предлагал. Отвечать я могу только за себя, но от патологического лжеца я другого и не ожидал, кроме как приписывание слов другим.

Не ломайте комедию.
"государство должно защищаться". Но вы в этом участвовать не хотите и "не обязаны".
Государство это кто?
Какая-то мифическая персона? Вроде, такой не существует. Это просто совокупность граждан.
Вы - не гражданин.
Всё остальное, что вы пишете, это "бла-бла-бла".

Государство Это просто совокупность граждан (с) (тм)
будівельник із довідником Стеля курить збоку
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39688
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2833 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 140951409614097140981409914100>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 101262
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 279264
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 936749
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4165)
11.06.2025 17:05
Ринок ОВДП (8785)
11.06.2025 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.