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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 чер, 2025 14:29
detroytred написав:
От така думка експерта.
Але тоді нестиковка -- за такого розкладу рфія повинна бажати припинення вогню та виборів з майбутнім потім хаосом.
Не сходиться
точно несходиться. По його версії - обом сторонам вигідні вибори (нашим щоб зацементували владу, їхнім щоб посіяти хаос), але ніхто зупинятись і робити вибори нехоче
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Letusrock
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Додано: Сер 11 чер, 2025 14:32
ЛАД написав:
Он понятия не имеет, что означает быть гражданином
, хотя употребляет это слово.
Все эти понятия прописаны в Конституции Украины для всех граждан Украины. Я Вас удивлю, но они - абсолютно одинаковые. Ваши личные "понятия" и гендерные стереотипы с прошлого века или Спарты, кого Вы записываете в "граждан", а кого - нет, мне абсолютно неинтересны; как и неинтересен комментарий к написанному мною. Вы - голос давно ушедшего прошлого. Очень мерзкий голос, который почему-то считает себя каким-то моральным авторитетом и вправе давать оценки другим, хотя его никто не спрашивал. Общества меняются, а не остаются законсервированными в какой-то эпохе, как остались законсервированы Вы.
ЛАД написав:
Он выступает не за мир. С его идеологией государство должно капитулировать при первом выстреле в его сторону. Или даже раньше.
Не стоит мне приписывать того, что я не писал. Я неоднократно просил. У меня нет никакой "идеологии" для государства. Это Вы тут старательно подменяете нашу Конституцию своей гендерной идеологией. Конечно, государство должно защищаться. Я никогда за все государство не расписывался и капитулировать не предлагал. Отвечать я могу только за себя, но от патологического лжеца я другого и не ожидал, кроме как приписывание слов другим.
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АндрейМ
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Додано: Сер 11 чер, 2025 14:42
Letusrock написав: detroytred написав:
От така думка експерта.
Але тоді нестиковка -- за такого розкладу рфія повинна бажати припинення вогню та виборів з майбутнім потім хаосом.
Не сходиться
точно несходиться. По його версії - обом сторонам вигідні вибори (нашим щоб зацементували владу, їхнім щоб посіяти хаос), але ніхто зупинятись і робити вибори нехоче
А друга нестиковка в його картинах - він відштовхується від причини "сцикотно".
Але все навпаки: що наші, що їх еліти демонструють і головне діють з позиції саме повної впевненості в своїй перемозі над ворогом кожні.
Ніякої загрози екзистенційності не вбачають.
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detroytred
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Додано: Сер 11 чер, 2025 14:49
Олексій Гончаренко
- народний депутат
Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони.
Кабмін запускає експериментальний проєкт, який залучає добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) до протиповітряної оборони. Це робиться задля посилення захисту від дронів.
🔹Хто може входити до групи?
▪️Члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ)
▪️Особи, що не підлягають мобілізації
▪️Ті, хто пройшов підготовку та має сертифікат (для БпЛА)
🔹Що можуть робити групи ППО?
▪️Виявляти, супроводжувати і збивати повітряні загрози
▪️Використовувати дрони, літаки, особисту зброю
▪️Отримувати техніку, зброю, боєприпаси від ЗСУ
▪️Використовувати власні авто та обладнання
🔹Яке підпорядкування?
▪️Організаційно - Сили тероборони
▪️Оперативно - Командування Повітряних Сил ЗСУ
🔹Грошове забезпечення?
▪️До 100 000 грн/міс. (пропорційно участі) - з місцевих бюджетів.
Термін дії проєкту - на час воєнного стану, але не більше ніж 2 роки.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 14:58
Letusrock написав: budivelnik написав:
Людина яка отримувала те що інші платили - немає обмежень в своїх захцянках
Їй завжди здавалось що їй недоплачують
І вона ніколи навіть на хвильку не задала собі питання
А чи вартую я тих грошей що мені призначили...
Тому для тих , хто всра.ся по життю
1 Для того щоб Україна стала Польщею по доходам треба щоб
а - 30% були Німеччиною по доходам
б - 50% були Польщею по доходам
в - 20% були ким хочеш але не вякали
д - 10% були дейтротредами
Тоді в середньому - вийде Польща.
2 Що планував воєнпенс?
Виїхати на чужому горбі в другу Францію?
А що для цього зробив?
Критикує того хто витягнув свою сімю на рівень Польщі?
І на підставі цього невдоволений пенсією чи своїми досягненнями.
Так може знімеш треуголку і ввімкнеш соображалку
Я все зробив щоб дотягнутись до Польщі
ти ж чого в совку ментально залишився
Адже совкам заважали добре жити імперіалісти які жили добре
Тобі заважають будівельники...
То чим ти відрізняєшся від совка?
лінь перечитувати останні 10 сторінок, я тоді просто накину на вентилятор))
Я так зрозумів найбагатша по ресурсам країна Європи стала найбіднішою в Європі бо пересічні неправильні,
Що таке ресурси ?Якщо чорнозем не обробити/засіяти/зібрати і продлати зібране - то чорнозем це ресурс? чи ділянка на якій ростуть буряни і щоб ці буряни викорчувати ще треба чуба нагріти
Глина це ресурс чи багно під ногами?
Якщо зробити цеглу/посуд/алюміній - це ресурс.. а якщо просто дивитись - то це багнюка яка нічого не варту..
До чого приходимо?
Що наявіть при НАЯВНОСТЧ ПРИРОДНИХ ПОКЛАДІВ чогось корисного - без кваліфікованого працівника з ефективними технологіями - природні корисні копалини не коштують нічого.
Тому тобі й відповідь
Так, якби були ефективні виробники - ресурси б цінувались
Якщо відсутні ті хто вміють з багна робити щось - значить не залежно від хімічного вмісту багна-це багно не ресурс а лайно
Letusrock написав:
так? а Польша стала Польшею бо там всі будівельники))
Польща стала Польщею, бо на МОМЕНТ початку реформ там було 15% населення яке розуміло що таке капіталізм і ментально його сприймало бо працювало в сільському господарстві Польщі, яке навіть при соціалізмі було капіталістичним(приватним) + зомбування поляків совковими ідеологіями тривало в рази менше ніж зомбування мешканців СРСР
( СРСР - з 1917 по 1990, Поляків з 1946 по 1989)
Letusrock написав:
І якщо завтра рандомно поміняти 50% пересічних (!!) між Україною та Німеччиною то по вашій логіці Німеччина випаде навіть з топ-10, а Україна з 48-49 місця стрибне у 20-ку?
Не вийде і прикладом цього є історичний досвід коли
ФРН(61 млн населення) в 1990 році приєднало збанкрутіле НДР(16 млн н7аселення)
Пройшло 35 років існування в ОДНІЙ ДЕРЖАВІ і території НДР на 30% бідніші..
І там і там німці
От тільки у ФРН Будівельників було 30%, а в НДР не було взагалі...
І як бачите , навіть при змішування 1 Будівельник до 1 ждуна - результат виходить на 30% гірший ніж міг би бути.
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budivelnik
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Додано: Сер 11 чер, 2025 15:09
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Цілком згідний. Це 100% аргумент який говорить що всяким Франціям і Німетчинам нічого не загрожує(як мінімум їхні політики не бачать загроз).
Більше скажу - навіть поляки якось охололи до України. Очевидно вони ВЖЕ не бачать серйозних загроз.
Фактично у НАТО залишається проблема тільки з Прибалтикою.
Логика так себе.
Пока что "всякі Франції і Німетчини" вместе с поляками могут спокойно наблюдать, как мы воюем. Линия фронта на месте, Россия занята "делом" в Украине, тратит здесь время, человеческие и материальные ресурсы, санкции худо-бедно действуют. Пока всё так, Европа может не торопиться, не перебрасывать резко ресурсы на военные расходы, рискуя вызвать недовольство населения. Можно решать вопросы в рабочем режиме.
Если вдруг ситуация изменится, они могут реагировать иначе.
Прибалты, понятно, воспринимают ситуацию острее.
Це ж те саме що сказав я, тільки іншими словами.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 15:36
Во як, а не до останньої верби
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flyman
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Додано: Сер 11 чер, 2025 15:37
budivelnik написав: Letusrock написав:
І якщо завтра рандомно поміняти 50% пересічних (!!) між Україною та Німеччиною то по вашій логіці Німеччина випаде навіть з топ-10, а Україна з 48-49 місця стрибне у 20-ку?
Не вийде і прикладом цього є історичний досвід коли
ФРН(61 млн населення) в 1990 році приєднало збанкрутіле НДР(16 млн н7аселення)
Пройшло 35 років існування в ОДНІЙ ДЕРЖАВІ і території НДР на 30% бідніші..
І там і там німці
От тільки у ФРН Будівельників було 30%, а в НДР не було взагалі...
І як бачите , навіть при змішування 1 Будівельник до 1 ждуна - результат виходить на 30% гірший ніж міг би бути.
Спробуй тричі перечитати питання Летусрока, а потім відповісти саме на нього.
Оскільки навряд зможеш зрозуміти текст, то вкажу: мова там була не про внутрішні зміни та різницю при об'єднанні-заміні, а про розвиток або регрес (в тому числі відносно інших країн).
Тебе Летусрок макнув: за твоєю логікою західні німці зтупили, що об'єдналися зі східними, бо повинні були регресувати. Вливши до себе совків...
Але це не так.
Бо твоя ота логіка --- єралашик))
Ключове для розвитку - реформи. Від можновладців.
Тому Греція, в якій не було совків (в порівнянні з Польщею), але так і не стала Польщею.
І той же Китай з совками запросто розвивав економіку.
Завдяки саме реформам. Від можновладців-управлінців.
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detroytred
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Додано: Сер 11 чер, 2025 16:23
АндрейМ написав:
...... Конечно, государство должно защищаться. Я никогда за все государство не расписывался и капитулировать не предлагал. Отвечать я могу только за себя, но от патологического лжеца я другого и не ожидал, кроме как приписывание слов другим.
Не ломайте комедию.
"государство должно защищаться". Но вы в этом участвовать не хотите и "не обязаны".
Государство это кто?
Какая-то мифическая персона? Вроде, такой не существует. Это просто совокупность граждан
.
Вы - не гражданин.
Всё остальное, что вы пишете, это "бла-бла-бла".
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ЛАД
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Додано: Сер 11 чер, 2025 16:28
ЛАД написав: АндрейМ написав:
...... Конечно, государство должно защищаться. Я никогда за все государство не расписывался и капитулировать не предлагал. Отвечать я могу только за себя, но от патологического лжеца я другого и не ожидал, кроме как приписывание слов другим.
Не ломайте комедию.
"государство должно защищаться". Но вы в этом участвовать не хотите и "не обязаны".
Государство это кто?
Какая-то мифическая персона? Вроде, такой не существует. Это просто совокупность граждан
.
Вы - не гражданин.
Всё остальное, что вы пишете, это "бла-бла-бла".
Государство Это просто совокупность граждан (с) (тм)
будівельник із довідником Стеля курить збоку
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