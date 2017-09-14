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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1409614097140981409914100>
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:34

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Цілком згідний. Це 100% аргумент який говорить що всяким Франціям і Німетчинам нічого не загрожує(як мінімум їхні політики не бачать загроз).
Більше скажу - навіть поляки якось охололи до України. Очевидно вони ВЖЕ не бачать серйозних загроз.
Фактично у НАТО залишається проблема тільки з Прибалтикою.

Логика так себе.
Пока что "всякі Франції і Німетчини" вместе с поляками могут спокойно наблюдать, как мы воюем. Линия фронта на месте, Россия занята "делом" в Украине, тратит здесь время, человеческие и материальные ресурсы, санкции худо-бедно действуют. Пока всё так, Европа может не торопиться, не перебрасывать резко ресурсы на военные расходы, рискуя вызвать недовольство населения. Можно решать вопросы в рабочем режиме.
Если вдруг ситуация изменится, они могут реагировать иначе.
Прибалты, понятно, воспринимают ситуацию острее.

Це ж те саме що сказав я, тільки іншими словами.

Отличие не очень большое. Вопрос в том, считают ли они, что угрозы нет вообще или нет именно сегодня.
Просто я говорю о том, что Запад знает, что угроза всё же есть. В принципе.
Но пока можно сильно не напрягаться. Пока идёт война в Украине и мы относительно успешно сдерживаем врага и уничтожаем из технику.
Если мы начнём явно проигрывать, то ситуация быстро изменится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:38

Возмущонний голос хотаба за кадром: як же бойові робати?

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:41

  flyman написав:........
Государство Это просто совокупность граждан (с) (тм)
будівельник із довідником Стеля курить збоку

Не буду о персоналиях, но наша проблема в том, что слишком многие "курят сбоку", считая (или даже не считая) себя гражданами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 16:42

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Не вийде і прикладом цього є історичний досвід коли
ФРН(61 млн населення) в 1990 році приєднало збанкрутіле НДР(16 млн н7аселення)
Пройшло 35 років існування в ОДНІЙ ДЕРЖАВІ і території НДР на 30% бідніші..
І там і там німці
От тільки у ФРН Будівельників було 30%, а в НДР не було взагалі...
І як бачите , навіть при змішування 1 Будівельник до 1 ждуна - результат виходить на 30% гірший ніж міг би бути.

Тебе Летусрок макнув: за твоєю логікою західні німці зтупили, що об'єдналися зі східними, бо повинні були регресувати. Вливши до себе совків...
Але це не так.
Бо твоя ота логіка --- єралашик))
Ключове для розвитку - реформи. Від можновладців.
Тому Греція, в якій не було совків (в порівнянні з Польщею), але так і не стала Польщею.
І той же Китай з совками запросто розвивав економіку.
Завдяки саме реформам. Від можновладців-управлінців.

в точку. бо так можна було б і до абсурду дійти:
по логіці будівельника при обєднанні України та Польші в одну державу абсолютно байдуже чи влада+законодавство+суди+реформи будуть у новій державі польські чи будуть українські, бо ж ключовим буде тільки кількість "україно-польських будівельників"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 17:12

Все просто (с) Долярек

  flyman написав:

Нема робота - 3.14-стуй в окоп замість робота
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 17:18

  барабашов написав:Letusrock
Получается что "зростає в нас прошарок суспільства", который после войны и пощипать не грех как в "Холодном лете 53го", и возможно рудники в Жёлтых Водах в дефиците "дневных поставок" не будут нуждаться.
Менты и титушня бысто освоят бульдозеры и отбойные молотки?

в UA запитай :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 17:21

  pesikot написав:Рада церков відреагувала на пошкодження Софії Київської. Назвала росіян сучасними варварами
У заяві зазначили, що Софія Київська входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Храм уцілів у XIII столітті під час монголо-татарської навали, а за Йосипа Сталіна його хотіли знести. Крім цього, собор пройшов через Другу світову війну і залишився цілим і неушкодженим.

"І тільки сучасні варвари з Росії, які не мають нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська сьогодні постраждала", – зазначили там.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних домів, вбила 60 священнослужителів різних церков і релігійних організацій. Багато священників та пасторів були незаконно заарештовані й перебували у російському полоні, нагадали в Раді церков і релігійних організацій.


Гундяй одобряєт ...


Держись, верь - все решится хоть и не мирно, но точно будут еще события, которыми станет гордиться каждый украинец в мире, каждый миролюбивый и трудолюбивый народ, решивший оказать отчаянное сопротивление агрессору, бандиту с большой дороги либо убийцам.

Церковь обладает большой силой.

Предлагаю определить направление развития украинской военной техники за годы войны и сделать предположение о будущих вероятных ударов по кремлевскому агрессору, исходя из следующих фактов об Украине:

1. Доступ к современнейшим образцам вооружения практически по всему развитому миру.
2. Способность генерировать практические идеи использования научных открытий как в фундаментальной, так и прикладной физике, химии.

Добавим к этому примеры структуризации достижений в разных науках их компоновки с целью получения вооружений:
1. Ракеты Нептун, сделавших флот кремля чисто мишенью.
2. Масштабирование дронов на поле боя, сделавших линию фронта трудно преодолимой для кремлевских варваров. По крайней мере мы были первыми, хоть кремль и перехватил инициативу. Но среди морских дронов мы лучшие.
3. Аналогичные действия ВСУ против врага по типу: зуб за зуб, глаз за глаз, территории за территории.
4. Ознакомление и принятие на вооружение правильной мировой технологии борьбы с терроризмом - а именно предварительное тотальное уничтожение террористов на их территории, когда они этого не ждут.

Добавлю еще последний пример реализации украинского нестандартного мышления, способного пошатнуть уверенность у любого врага как минимум. Имею в виду украинские автодроновозы, недавно протестированные в росии. Хотя они и не нанесли серьезного урона кремлю, но моральных сил и надежды украинцам добавили основательно. кремль даже мстить начал - бомбя даже украинские детские площадки!!! Ублюдки.

Исходя из вышеприведенных данных, плюс немного .... или фантазии, могу предположить, что дроны следующие массово полетят в росии для защиты целостности Украины уже с начинками для ядерного взрыва. Украинские водородные бомбы, доставляемые небольшими дронами, спасут мир от третьей мировой войны, а ухилянтов с форума от мобилизации. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 17:24

  Letusrock написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Не вийде і прикладом цього є історичний досвід коли
ФРН(61 млн населення) в 1990 році приєднало збанкрутіле НДР(16 млн н7аселення)
Пройшло 35 років існування в ОДНІЙ ДЕРЖАВІ і території НДР на 30% бідніші..
І там і там німці
От тільки у ФРН Будівельників було 30%, а в НДР не було взагалі...
І як бачите , навіть при змішування 1 Будівельник до 1 ждуна - результат виходить на 30% гірший ніж міг би бути.

Тебе Летусрок макнув: за твоєю логікою західні німці зтупили, що об'єдналися зі східними, бо повинні були регресувати. Вливши до себе совків...
Але це не так.
Бо твоя ота логіка --- єралашик))
Ключове для розвитку - реформи. Від можновладців.
Тому Греція, в якій не було совків (в порівнянні з Польщею), але так і не стала Польщею.
І той же Китай з совками запросто розвивав економіку.
Завдяки саме реформам. Від можновладців-управлінців.

в точку. бо так можна було б і до абсурду дійти:
по логіці будівельника при обєднанні України та Польші в одну державу абсолютно байдуже чи влада+законодавство+суди+реформи будуть у новій державі польські чи будуть українські, бо ж ключовим буде тільки кількість "україно-польських будівельників"

професійний покруч...

Будівельник каже, що навіть за всіх умов - й суди працюють якісно, й країна одна - але наявність людей, які вважають, що замість них має щось зробити держава дуже впливає на загальний розвиток. НДР - дуже яскравий приклад. те саме виявляється є й в Польщі - різниця між районами, що були в складі Прусії та в складі Раші. здогадайтесь, хто голосує за популізм 8) але це вже 100 років пройшло...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 17:25

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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересная мысль.
Зачем рф захватывать чужую страну, убивать сотни тысяч солдат, тысячи танков, самолёты, если за такую же сумму можно построить копию Украины у себя в пустынях и вывезти всех, кто любит русский мир туда
Бетон
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  #<1 ... 1409614097140981409914100>
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