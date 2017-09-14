andrijk777 написав:Цілком згідний. Це 100% аргумент який говорить що всяким Франціям і Німетчинам нічого не загрожує(як мінімум їхні політики не бачать загроз). Більше скажу - навіть поляки якось охололи до України. Очевидно вони ВЖЕ не бачать серйозних загроз. Фактично у НАТО залишається проблема тільки з Прибалтикою.
Логика так себе. Пока что "всякі Франції і Німетчини" вместе с поляками могут спокойно наблюдать, как мы воюем. Линия фронта на месте, Россия занята "делом" в Украине, тратит здесь время, человеческие и материальные ресурсы, санкции худо-бедно действуют. Пока всё так, Европа может не торопиться, не перебрасывать резко ресурсы на военные расходы, рискуя вызвать недовольство населения. Можно решать вопросы в рабочем режиме. Если вдруг ситуация изменится, они могут реагировать иначе. Прибалты, понятно, воспринимают ситуацию острее.
Це ж те саме що сказав я, тільки іншими словами.
Отличие не очень большое. Вопрос в том, считают ли они, что угрозы нет вообще или нет именно сегодня. Просто я говорю о том, что Запад знает, что угроза всё же есть. В принципе. Но пока можно сильно не напрягаться. Пока идёт война в Украине и мы относительно успешно сдерживаем врага и уничтожаем из технику. Если мы начнём явно проигрывать, то ситуация быстро изменится.
budivelnik написав:Не вийде і прикладом цього є історичний досвід коли ФРН(61 млн населення) в 1990 році приєднало збанкрутіле НДР(16 млн н7аселення) Пройшло 35 років існування в ОДНІЙ ДЕРЖАВІ і території НДР на 30% бідніші.. І там і там німці От тільки у ФРН Будівельників було 30%, а в НДР не було взагалі... І як бачите , навіть при змішування 1 Будівельник до 1 ждуна - результат виходить на 30% гірший ніж міг би бути.
Тебе Летусрок макнув: за твоєю логікою західні німці зтупили, що об'єдналися зі східними, бо повинні були регресувати. Вливши до себе совків... Але це не так. Бо твоя ота логіка --- єралашик)) Ключове для розвитку - реформи. Від можновладців. Тому Греція, в якій не було совків (в порівнянні з Польщею), але так і не стала Польщею. І той же Китай з совками запросто розвивав економіку. Завдяки саме реформам. Від можновладців-управлінців.
в точку. бо так можна було б і до абсурду дійти: по логіці будівельника при обєднанні України та Польші в одну державу абсолютно байдуже чи влада+законодавство+суди+реформи будуть у новій державі польські чи будуть українські, бо ж ключовим буде тільки кількість "україно-польських будівельників"
барабашов написав:Letusrock Получается что "зростає в нас прошарок суспільства", который после войны и пощипать не грех как в "Холодном лете 53го", и возможно рудники в Жёлтых Водах в дефиците "дневных поставок" не будут нуждаться. Менты и титушня бысто освоят бульдозеры и отбойные молотки?
У заяві зазначили, що Софія Київська входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Храм уцілів у XIII столітті під час монголо-татарської навали, а за Йосипа Сталіна його хотіли знести. Крім цього, собор пройшов через Другу світову війну і залишився цілим і неушкодженим.
"І тільки сучасні варвари з Росії, які не мають нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська сьогодні постраждала", – зазначили там.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молитовних домів, вбила 60 священнослужителів різних церков і релігійних організацій. Багато священників та пасторів були незаконно заарештовані й перебували у російському полоні, нагадали в Раді церков і релігійних організацій.
Гундяй одобряєт ...
Держись, верь - все решится хоть и не мирно, но точно будут еще события, которыми станет гордиться каждый украинец в мире, каждый миролюбивый и трудолюбивый народ, решивший оказать отчаянное сопротивление агрессору, бандиту с большой дороги либо убийцам.
Церковь обладает большой силой.
Предлагаю определить направление развития украинской военной техники за годы войны и сделать предположение о будущих вероятных ударов по кремлевскому агрессору, исходя из следующих фактов об Украине:
1. Доступ к современнейшим образцам вооружения практически по всему развитому миру. 2. Способность генерировать практические идеи использования научных открытий как в фундаментальной, так и прикладной физике, химии.
Добавим к этому примеры структуризации достижений в разных науках их компоновки с целью получения вооружений: 1. Ракеты Нептун, сделавших флот кремля чисто мишенью. 2. Масштабирование дронов на поле боя, сделавших линию фронта трудно преодолимой для кремлевских варваров. По крайней мере мы были первыми, хоть кремль и перехватил инициативу. Но среди морских дронов мы лучшие. 3. Аналогичные действия ВСУ против врага по типу: зуб за зуб, глаз за глаз, территории за территории. 4. Ознакомление и принятие на вооружение правильной мировой технологии борьбы с терроризмом - а именно предварительное тотальное уничтожение террористов на их территории, когда они этого не ждут.
Добавлю еще последний пример реализации украинского нестандартного мышления, способного пошатнуть уверенность у любого врага как минимум. Имею в виду украинские автодроновозы, недавно протестированные в росии. Хотя они и не нанесли серьезного урона кремлю, но моральных сил и надежды украинцам добавили основательно. кремль даже мстить начал - бомбя даже украинские детские площадки!!! Ублюдки.
Исходя из вышеприведенных данных, плюс немного .... или фантазии, могу предположить, что дроны следующие массово полетят в росии для защиты целостности Украины уже с начинками для ядерного взрыва. Украинские водородные бомбы, доставляемые небольшими дронами, спасут мир от третьей мировой войны, а ухилянтов с форума от мобилизации.
budivelnik написав:Не вийде і прикладом цього є історичний досвід коли ФРН(61 млн населення) в 1990 році приєднало збанкрутіле НДР(16 млн н7аселення) Пройшло 35 років існування в ОДНІЙ ДЕРЖАВІ і території НДР на 30% бідніші.. І там і там німці От тільки у ФРН Будівельників було 30%, а в НДР не було взагалі... І як бачите , навіть при змішування 1 Будівельник до 1 ждуна - результат виходить на 30% гірший ніж міг би бути.
Тебе Летусрок макнув: за твоєю логікою західні німці зтупили, що об'єдналися зі східними, бо повинні були регресувати. Вливши до себе совків... Але це не так. Бо твоя ота логіка --- єралашик)) Ключове для розвитку - реформи. Від можновладців. Тому Греція, в якій не було совків (в порівнянні з Польщею), але так і не стала Польщею. І той же Китай з совками запросто розвивав економіку. Завдяки саме реформам. Від можновладців-управлінців.
в точку. бо так можна було б і до абсурду дійти: по логіці будівельника при обєднанні України та Польші в одну державу абсолютно байдуже чи влада+законодавство+суди+реформи будуть у новій державі польські чи будуть українські, бо ж ключовим буде тільки кількість "україно-польських будівельників"
професійний покруч...
Будівельник каже, що навіть за всіх умов - й суди працюють якісно, й країна одна - але наявність людей, які вважають, що замість них має щось зробити держава дуже впливає на загальний розвиток. НДР - дуже яскравий приклад. те саме виявляється є й в Польщі - різниця між районами, що були в складі Прусії та в складі Раші. здогадайтесь, хто голосує за популізм але це вже 100 років пройшло...
Интересная мысль. Зачем рф захватывать чужую страну, убивать сотни тысяч солдат, тысячи танков, самолёты, если за такую же сумму можно построить копию Украины у себя в пустынях и вывезти всех, кто любит русский мир туда