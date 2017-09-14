Додано: Сер 11 чер, 2025 18:17

detroytred написав: Shaman написав: Letusrock написав: в точку. бо так можна було б і до абсурду дійти:

по логіці будівельника при обєднанні України та Польші в одну державу абсолютно байдуже чи влада+законодавство+суди+реформи будуть у новій державі польські чи будуть українські, бо ж ключовим буде тільки кількість "україно-польських будівельників" в точку. бо так можна було б і до абсурду дійти:по логіці будівельника при обєднанні України та Польші в одну державу абсолютно байдуже чибудуть у новій державі польські чи будуть українські, бо ж ключовим буде тільки професійний покруч...



Будівельник каже, що навіть за всіх умов - й суди працюють якісно, й країна одна - але наявність людей, які вважають, що замість них має щось зробити держава дуже впливає на загальний розвиток. НДР - дуже яскравий приклад. те саме виявляється є й в Польщі - різниця між районами, що були в складі Прусії та в складі Раші. здогадайтесь, хто голосує за популізм але це вже 100 років пройшло... професійний покруч...Будівельник каже, що навіть за всіх умов - й суди працюють якісно, й країна одна - але наявність людей, які вважають, що замість них має щось зробити держава дуже впливає на загальний розвиток. НДР - дуже яскравий приклад. те саме виявляється є й в Польщі - різниця між районами, що були в складі Прусії та в складі Раші. здогадайтесь, хто голосує за популізмале це вже 100 років пройшло... Здогадуюсь -- американські реднеки. Типові будівельники.

Самі, що не є трудяги та полагающієся на себе.

Голосують за популізм.

Ще активніше, ніж білі комірці, райдужні та негри.

Тобто конкурентна боротьба між можновллдацями-елітами різних соціальних груп хоч і має вплив, але це з іншої опери.

І отой результат в Німеччині є наслідком відсутності МЕТИ-бажання західнонімецьких еліт посунути східнонімецькі ще більше, ніж є.

Цілком задовільні даним становищем. Здогадуюсь -- американські реднеки. Типові будівельники.Самі, що не є трудяги та полагающієся на себе.Голосують за популізм.Ще активніше, ніж білі комірці, райдужні та негри.Тобто конкурентна боротьба між можновллдацями-елітами різних соціальних груп хоч і має вплив, але це з іншої опери.І отой результат в Німеччині є наслідком відсутності МЕТИ-бажання західнонімецьких еліт посунути східнонімецькі ще більше, ніж є.Цілком задовільні даним становищем.

Важко пояснити профану у всьому , але з завищеними амбіціями що прикладУкраїнаПольщаСШАхоч і мають якісь спільні риси - але по суті мають різні проблеми...Україна вирішує свою першу проблемуЯк довести до 10-15% від загальної кількості населення- частку людей які ЗМОЖУТЬ зрозуміти і прийняти до уваги правила функціонування капіталістичної системи.Зробити це було просто, адже це було зроблено ще 200-300 років тому в 1750-1850 роках в США.. але в 1990-2025 приклади з США/Франції/Британії/Швеції - не підходятьАле ж Польща відірвалась ...Чому?От тут виступає наступний історичний фактТак Польща не мала проблеми звідки взяти цих 10-15%.... По тій простій причині що Совок на теренах Польщі існував в обрізаному вигляді і дозволяв кооперативи ВЕСЬ повоєнний час+ до 1945 року Польща була капіталістичною , тому в 1990 році, коли Польща відвернулась від совка-в неї були кадри на яких можна було спертись при будівництві капіталізму..Тобто те що ми СТВОРЮЄМО 5% капіталістів на протязі ОДНОГО покоління - це нормальний процес, пришвидшити який можна двома способамиа - розстріляти совківабоб -дати совкам подохнути....Розстріляти -ми не можемо , бо гуманістиА дохнуть нероби повільно , бо зберегли здоровя не напрягаючись працюючиІ тепер СШАОстанні 50 років, кожного разу коли виникала криза, в США стояли перед виборомможна ліквідувати кризу рухаючись в сторону ефективності ( тоді середній дохід по країні росте, але розрив між багатими/бідними-збільшуєтьсяможна рухатись в сторону справедливості( тоді середній дохід ЗАЛИШАЄТЬСЯ на попередньому рівні, але розрив між бідними/багатими - не змінюється)Штати завжди вибирали ЕФЕКТИВНІСТЬ і тому сталиа - багатшими від тих самих ШВЕДІВб - в них виникли проблеми нерівності які НЕВІДОМІ шведам.Тому питання по Україні.Так що ми повинні робити?Збільшувати середнє ВВП на душу населення( це варіант Будівельника) , розуміючи що совки піднімуть гвалт і будуть гвалтувати поки не передохнуть , але тожі є шанси хоча б зачепитись за рух вперед поляківЧи давати по голові ефективним і швиденько скочуватись до ВВП африки... але тоді всі ОДНАКОВО будуть стояти в черзі за гуманітарною допомогою( а від США/Європи чи від москалів) - як би не важливо , коли з голоду дохнешПри цьому всі питання мови/релігії/армії/Держави -відпадуть самі собою , як ці питання відпали в совка коли люди стояли в черзі за хлібом.