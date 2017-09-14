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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 чер, 2025 17:28
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Он понятия не имеет, что означает быть гражданином
, хотя употребляет это слово.
Все эти понятия прописаны в Конституции Украины для всех граждан Украины. Я Вас удивлю, но они - абсолютно одинаковые. Ваши личные "понятия" и гендерные стереотипы с прошлого века или Спарты, кого Вы записываете в "граждан", а кого - нет, мне абсолютно неинтересны; как и неинтересен комментарий к написанному мною. Вы - голос давно ушедшего прошлого.
Андрій, історія іде по спіралі. Суспільство міняється у відповідності до умов середовища.
Помінялись умови і вилізли старі правила. Затянеться війна ще на 5 років і будуть правила прошлого віку з концлагерями для тих хто відмовляється воювати.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 17:39
buratinyo
Читаю и удивляюсь.
Вы пишете из параллельной Вселенной?
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Додано: Сер 11 чер, 2025 17:42
Shaman написав:
НДР - дуже яскравий приклад. те саме виявляється є й в Польщі - різниця між районами, що були в складі Прусії та в складі Раші. здогадайтесь, хто голосує за популізм
але це вже 100 років пройшло...
Здогадуюсь -- американські реднеки. Типові будівельники.
Самі, що не є трудяги та полагающієся на себе.
Голосують за популізм.
Ще активніше, ніж білі комірці, райдужні та негри.
Тобто конкурентна боротьба між можновллдацями-елітами різних соціальних груп хоч і має вплив, але це з іншої опери.
І отой результат в Німеччині є наслідком відсутності МЕТИ-бажання західнонімецьких еліт посунути східнонімецькі ще більше, ніж є.
Цілком задовільні даним становищем.
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detroytred
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Додано: Сер 11 чер, 2025 17:50
Banderlog написав: АндрейМ написав: ЛАД написав:
Он понятия не имеет, что означает быть гражданином
, хотя употребляет это слово.
Все эти понятия прописаны в Конституции Украины для всех граждан Украины. Я Вас удивлю, но они - абсолютно одинаковые. Ваши личные "понятия" и гендерные стереотипы с прошлого века или Спарты, кого Вы записываете в "граждан", а кого - нет, мне абсолютно неинтересны; как и неинтересен комментарий к написанному мною. Вы - голос давно ушедшего прошлого.
Андрій, історія іде по спіралі. Суспільство міняється у відповідності до умов середовища.
Помінялись умови і вилізли старі правила. Затянеться війна ще на 5 років і будуть правила прошлого віку з концлагерями для тих хто відмовляється воювати.
Дик, Андрій і каже, що нехай йіпуться в тому середовищі і з відповідними для такого середовища умовами ті, хто хоче.
А він не кріпак чи раб хоч країни-держави, хоч суспільства, хоч середовища.
Вільна людина.
Перш за все - вільна людина.
Саме отак лунало з усіх прасок усі роки його становлення.
А тепер ситуація змінилася і він в шоці від -- ціпляй ярмо і 3,14стуй на касу.
Об'єктивно: раніше держава частково (а не повністю по Конституції - офіційному договору) виконувала свої зобов'язання і громадяни. Це і був суспільний договір.
Держава посилалася на умови.
Громадяни теж.
А тут раптом держава пред'явила --- давай, друже громадянин, по повній. По вищій ставці виконуй обов'язки. З свого боку. Став на кон свої життя, здоров'я, волю. Згідно офіційному))) договору.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 11 чер, 2025 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 17:56
detroytred написав:
..........
Саме отак лунало з усіх прасок усі роки його становлення.
А тепер ситуація змінилася і він в шоці від -- ціпляй ярмо і 3,14стуй на касу.
В том и беда, что "лунало з усіх прасок" всякая муть.
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ЛАД
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Додано: Сер 11 чер, 2025 18:05
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Саме отак лунало з усіх прасок усі роки його становлення.
А тепер ситуація змінилася і він в шоці від -- ціпляй ярмо і 3,14стуй на касу.
В том и беда, что "лунало з усіх прасок" всякая муть.
Да і тепер, коли Кулеба одночасно: наголошує про лопати і постить, як песик заважає йому читати на дивані (кажись, в США) - типова, дєскать, ситуація.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 18:10
Цуцванг?
Мобілізація з 18 років в обмін на санкції проти рф: Зеленський на це не піде, – Подоляк.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 18:15
Hotab написав:tester3373
у меня сосед инвалид войны. пенсия 8К грн.
до войны зарабатывал 1К зеленых.
Скільки років цивільного стажу (ясна справа світлого оподаткованого, а не торгівля на пром без податків) , і скільки військового? Інвалідність внаслідок бойових дій, чи наприклад призвали хворого , а там хвороба поглибилася.
Ви ж розумієте, що це дуже важливо при подачі такої інфо яку дали ви «мав 1 кує , а зараз 8грн, обоже, як несправедливо »??
по вас можна робити зріз нашого сусрільства. зразу шукаєте як можна виправдати 8К.
а я дивлюся на те що якби шифрувався - то був би здоровий і заробляв би 1К й далі.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 18:17
detroytred написав: Shaman написав: Letusrock написав:
в точку. бо так можна було б і до абсурду дійти:
по логіці будівельника при обєднанні України та Польші в одну державу абсолютно байдуже чи влада+законодавство+суди+реформи
будуть у новій державі польські чи будуть українські, бо ж ключовим буде тільки кількість "україно-польських будівельників"
професійний покруч...
Будівельник каже, що навіть за всіх умов - й суди працюють якісно, й країна одна - але наявність людей, які вважають, що замість них має щось зробити держава дуже впливає на загальний розвиток. НДР - дуже яскравий приклад. те саме виявляється є й в Польщі - різниця між районами, що були в складі Прусії та в складі Раші. здогадайтесь, хто голосує за популізм
але це вже 100 років пройшло...
Здогадуюсь -- американські реднеки. Типові будівельники.
Самі, що не є трудяги та полагающієся на себе.
Голосують за популізм.
Ще активніше, ніж білі комірці, райдужні та негри.
Тобто конкурентна боротьба між можновллдацями-елітами різних соціальних груп хоч і має вплив, але це з іншої опери.
І отой результат в Німеччині є наслідком відсутності МЕТИ-бажання західнонімецьких еліт посунути східнонімецькі ще більше, ніж є.
Цілком задовільні даним становищем.
Важко пояснити профану у всьому , але з завищеними амбіціями що приклад
Україна
Польща
США
хоч і мають якісь спільні риси - але по суті мають різні проблеми...
Україна вирішує свою першу проблему
Як довести до 10-15% від загальної кількості населення- частку людей які ЗМОЖУТЬ зрозуміти і прийняти до уваги правила функціонування капіталістичної системи.
Зробити це було просто, адже це було зроблено ще 200-300 років тому в 1750-1850 роках в США.. але в 1990-2025 приклади з США/Франції/Британії/Швеції - не підходять
Але ж Польща відірвалась ...
Чому?
От тут виступає наступний історичний факт
Так Польща не мала проблеми звідки взяти цих 10-15%.... По тій простій причині що Совок на теренах Польщі існував в обрізаному вигляді і дозволяв кооперативи ВЕСЬ повоєнний час+ до 1945 року Польща була капіталістичною , тому в 1990 році, коли Польща відвернулась від совка-в неї були кадри на яких можна було спертись при будівництві капіталізму..
Тобто те що ми СТВОРЮЄМО 5% капіталістів на протязі ОДНОГО покоління - це нормальний процес, пришвидшити який можна двома способами
а - розстріляти совків
або
б -дати совкам подохнути....
Розстріляти -ми не можемо , бо гуманісти
А дохнуть нероби повільно , бо зберегли здоровя не напрягаючись працюючи
І тепер США
Останні 50 років, кожного разу коли виникала криза, в США стояли перед вибором
можна ліквідувати кризу рухаючись в сторону ефективності ( тоді середній дохід по країні росте, але розрив між багатими/бідними-збільшується
можна рухатись в сторону справедливості( тоді середній дохід ЗАЛИШАЄТЬСЯ на попередньому рівні, але розрив між бідними/багатими - не змінюється)
Штати завжди вибирали ЕФЕКТИВНІСТЬ і тому стали
а - багатшими від тих самих ШВЕДІВ
б - в них виникли проблеми нерівності які НЕВІДОМІ шведам.
Тому питання по Україні.
Так що ми повинні робити?
Збільшувати середнє ВВП на душу населення( це варіант Будівельника) , розуміючи що совки піднімуть гвалт і будуть гвалтувати поки не передохнуть , але тожі є шанси хоча б зачепитись за рух вперед поляків
Чи давати по голові ефективним і швиденько скочуватись до ВВП африки... але тоді всі ОДНАКОВО будуть стояти в черзі за гуманітарною допомогою( а від США/Європи чи від москалів) - як би не важливо , коли з голоду дохнеш
При цьому всі питання мови/релігії/армії/Держави -відпадуть самі собою , як ці питання відпали в совка коли люди стояли в черзі за хлібом.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 18:19
tester3373 написав:
пост описывающий реалии нашего общества.
у меня сосед инвалид войны. пенсия 8К грн.
до войны зарабатывал 1К зеленых.
как думаете общество волнует благополучие защитника и его семьи?
что то я не вижу очередей что бы те кого он защитил и у кого есть деньги спешили ему помочь.
мавр сделал свое дело - мавр может уходить. вот как стоит описать наше общество.
Цей пост не описує "реалии нашего общества", він описує ідеальне суспільство(громаду). Я щось не знаю жодної нармальної війни де не було б мобілізації взагалі.
Тому цей пост є фактично утопією.
На даний момент Україна(фактично влада) допустила(допускає) вже дві катастофічні помилки:
1. Не підготовка до війни. Ще весною 2021 було зрозуміло що може бути війна, але це було повністю проігноровано владою вплоть до самого 24 лютого 2022.
2. Не бажання влади підписувати "не дуже вигідний" мирний договір. Це веде до продовження війни і в кінці-кінців приведе до катастрофи по причині того що в нас банально менше населення.
Але то все путін винуватий.
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