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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 11 чер, 2025 18:22
tester3373 написав: Hotab написав:tester3373
Скільки років цивільного стажу (ясна справа світлого оподаткованого, а не торгівля на пром без податків) , і скільки військового? Інвалідність внаслідок бойових дій, чи наприклад призвали хворого , а там хвороба поглибилася.
Ви ж розумієте, що це дуже важливо при подачі такої інфо яку дали ви «мав 1 кує , а зараз 8грн, обоже, як несправедливо »??
по вас можна робити зріз нашого сусрільства. зразу шукаєте як можна виправдати 8К.
а я дивлюся на те що якби шифрувався - то був би здоровий і заробляв би 1К й далі.
А в якійсь країні є приклади, коли отримуєшь інвалідність, а тобі пенсія стільки, скільки ти заробляв ?
Якщо без війни, заробляв той чел в сіру 1К, а тут бац - інсульт чи інфаркт і все, мінімальна пенсія
Тоді як ?
Це не виправдання 8К пенсії, це називається - по закону
Ти ж сам тут волаєшь - по закону треба, по закону )
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Додано: Сер 11 чер, 2025 18:23
budivelnik написав:
Так що ми повинні робити?
Збільшувати середнє ВВП на душу населення( це варіант Будівельника) , розуміючи що совки піднімуть гвалт і будуть гвалтувати поки не передохнуть , але тожі є шанси хоча б зачепитись за рух вперед поляків
Чи давати по голові ефективним і швиденько скочуватись до ВВП африки... але тоді всі ОДНАКОВО будуть стояти в черзі за гуманітарною допомогою( а від США/Європи чи від москалів) - як би не важливо , коли з голоду дохнеш
При цьому всі питання мови/релігії/армії/Держави -відпадуть самі собою , як ці питання відпали в совка коли люди стояли в черзі за хлібом.
Йти шляхом Греції на перехідний період (10-20 років): зичити гроші, які ніколи не повернемо, щоб на частину із них збільшувалось ВВП, а на частину - роздавали гумунітарку "совкам"
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Додано: Сер 11 чер, 2025 18:31
budivelnik написав:
От тут виступає наступний історичний факт
Так Польща не мала проблеми звідки взяти цих 10-15%.... По тій простій причині що Совок на теренах Польщі існував в обрізаному вигляді і дозволяв кооперативи ВЕСЬ повоєнний час+ до 1945 року Польща була капіталістичною , тому в 1990 році, коли Польща відвернулась від совка-в неї були кадри на яких можна було спертись при будівництві капіталізму..
Тобто те що ми СТВОРЮЄМО 5% капіталістів на протязі ОДНОГО покоління - це нормальний процес, пришвидшити який можна двома способами
а - розстріляти совків
або
б -дати совкам подохнути....
Розстріляти -ми не можемо , бо гуманісти
А дохнуть нероби повільно , бо зберегли здоровя не напрягаючись працюючи
Історичний факт полягає в тому, що в 90-ті кооператорами, челноками тощо в Україні легко швидко стали величезні маси населення -- від прибиральниць до дохторську наук та охфіцерів-прапорщиків.
І залюбки ефнктивно ринкували до вичерпання ресурсу росту в ТАКИХ умовах.
А от для подальшого розвитку цього потенціалу регулятори ринку, можновладці, не створили інших сприятливих умов.
Бо олігархічний вектор розвитку це не про розвиток всього ринку країни.
І оті підприємці подались взад в наймані або в заробітчани.
Це факт.
А не твої єралашики з прихованою реальністю.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 18:40
andrijk777 написав:
Цей пост не описує "реалии нашего общества", він описує ідеальне суспільство(громаду). Я щось не знаю жодної нармальної війни де не було б мобілізації взагалі.
Тому цей пост є фактично утопією.
На даний момент Україна(фактично влада) допустила(допускає) вже дві катастофічні помилки:
1. Не підготовка до війни. Ще весною 2021 було зрозуміло що може бути війна, але це було повністю проігноровано владою вплоть до самого 24 лютого 2022.
2. Не бажання влади підписувати "не дуже вигідний" мирний договір.
Це веде до продовження війни і в кінці-кінців приведе до катастрофи по причині того що в нас банально менше населення.
Але то все путін винуватий.
знов стара брехлива платівка. коли була можливість підписати "не дуже вигідний" договір? до цього моменту й на поточний момент є лише одна можливість - здатися...
й так саме путін винен, через те що почав війну, й те що продовжує, не зважаючи на всі втрати Раші...
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Додано: Сер 11 чер, 2025 18:46
detroytred написав: budivelnik написав:
От тут виступає наступний історичний факт
Так Польща не мала проблеми звідки взяти цих 10-15%.... По тій простій причині що Совок на теренах Польщі існував в обрізаному вигляді і дозволяв кооперативи ВЕСЬ повоєнний час+ до 1945 року Польща була капіталістичною , тому в 1990 році, коли Польща відвернулась від совка-в неї були кадри на яких можна було спертись при будівництві капіталізму..
Тобто те що ми СТВОРЮЄМО 5% капіталістів на протязі ОДНОГО покоління - це нормальний процес, пришвидшити який можна двома способами
а - розстріляти совків
або
б -дати совкам подохнути....
Розстріляти -ми не можемо , бо гуманісти
А дохнуть нероби повільно , бо зберегли здоровя не напрягаючись працюючи
Історичний факт полягає в тому, що в 90-ті кооператорами, челноками тощо в Україні легко швидко стали величезні маси населення -- від прибиральниць до дохторську наук та охфіцерів-прапорщиків.
І залюбки ефнктивно ринкували до вичерпання ресурсу росту в ТАКИХ умовах.
А от для подальшого розвитку цього потенціалу регулятори ринку, можновладці, не створили інших сприятливих умов.
Бо олігархічний вектор розвитку це не про розвиток всього ринку країни.
І оті підприємці подались взад в наймані або в заробітчани.
Це факт.
А не твої єралашики з прихованою реальністю.
ТИ різницю між
МЕНТАЛЬНО ПІДТРИМУВАЛИ бо як мінімум батьки мали історичний досвід діяльності при капіталістичній системі
і
ЗМУШЕНІ ОБСТАВИНАМИ робити речі які гидуєш робити...
Розумієш ?
Те що офіцер ( він же чоловік Корольової- Тарзан) пішов у стриптизери - по твоєму свідчить про те що й ти( або 99% твоїх друзів-офіцерів) зміг би так само як він трусити фаберже крутячись навколо пілона?
Чи те що якась професор-філолог пішла у валоютні повії - свідчить про те що ВСІ філологи так могли робити якщо на них не тиснув голод?
От як тільки зрозумієш різницю
між внутрішнім покликом і вмінням переданим батьками - перед голодом
Тоді й приходь поговоримо
А розповідати що алкаш який тягне обручки - це приклад видатного вміння торгувати - ти можеш
От тільки чи будеш правий.
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