Додано: Сер 11 чер, 2025 21:04

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Мова не про абсолютну більшість.

А про більшість отих підприємців 90-х.

Люмпени, невдахи, ледацюги і тд. апріорі не подались в підприємці. Мова не про абсолютну більшість.А про більшість отих підприємців 90-х.Люмпени, невдахи, ледацюги і тд. апріорі не подались в підприємці. Дурень як чогось не зрозуміє...

Те що 90% населення стояло на стадіонах переродаючи власні шмотки -це не підприємці, це ГОЛОДРАНЦІ.

Якщо ж ми говоримо про підприємців-то користуйся офіційною статистикою по якій

1995 ______ 177 000

1997 ______ 1290000

2003 ______ 1218474

2006 ______ 1042207

2007 ______ 1783219

2008 ______ 1686205

2009 ______ 1304500

2010 ______ 1983647

2011 ______ 1906309

2013 ______ 2507283

2020 ______ 1885000

Падіння на 30% з 2013 по 2020 - я думаю тебе не сильно здиву

От тільки ти придумав що кількість ФОПІ критично впала

А по цифрам статистики вона постійно росла...

То як так вийшло

Чому статистика підтверджує мою теорію про еволюційне зростання де на протязі 30 років(одне покоління) роста на 2 млн..

ПС

Там ще й юридичні особи зросли.

Тому

Ти спочатку придумав маразм

Потім в нього повірив

і вже 16 років пробуєш свою примітивність розповсюдити на цих сторінках. Дурень як чогось не зрозуміє...Те що 90% населення стояло на стадіонах переродаючи власні шмотки -це не підприємці, це ГОЛОДРАНЦІ.Якщо ж ми говоримо про підприємців-то користуйся офіційною статистикою по якій1995 ______ 177 0001997 ______ 12900002003 ______ 12184742006 ______ 10422072007 ______ 17832192008 ______ 16862052009 ______ 13045002010 ______ 19836472011 ______ 19063092013 ______ 25072832020 ______ 1885000Падіння на 30% з 2013 по 2020 - я думаю тебе не сильно здивуОт тільки ти придумав що кількість ФОПІ критично впалаА по цифрам статистики вона постійно росла...То як так вийшлоЧому статистика підтверджує мою теорію про еволюційне зростання де на протязі 30 років(одне покоління) роста на 2 млн..ПСТам ще й юридичні особи зросли.ТомуТи спочатку придумав маразмПотім в нього повіриві вже 16 років пробуєш свою примітивність розповсюдити на цих сторінках.

Ти рухнув з дуба.

90-ті і офіційна статистика -- це абсурд в кубі.

Коли й досі чимала кількість в тіні.



Голодранці?

Так і ти, продавець горілки, в ларьку -- голодранець в порівнянні з власником великого виробничого підприємства.



Нормальні підприїмчиві українці...

Не треба ля-ля та єралашиків.

За сприятливих умов в ринку від регуляторів дали би розвиток не гірший за інші народи. Ти рухнув з дуба.90-ті і офіційна статистика -- це абсурд в кубі.Коли й досі чимала кількість в тіні.Голодранці?Так і ти, продавець горілки, в ларьку -- голодранець в порівнянні з власником великого виробничого підприємства.Нормальні підприїмчиві українці...Не треба ля-ля та єралашиків.За сприятливих умов в ринку від регуляторів дали би розвиток не гірший за інші народи.

Давай так1 Як відрізнялось ВВП України по рокам?Адже по твоєму мільйони підприємців класно стартували в 90-ті( продати книжку з власної бібліотеки чи ношені капці-звичайно треба було вміти) але ж підприємець-це створений капіталА створений капітал відображається у двох параметраха - сплачені податкиб - розмір ВВПРизикнеш заявити що в Україні ФАКТИЧНЕ(тіньове+біле) ВВП в 1990-2000 роках було більшим ніж в 2010-2020-2025 ?2 Навіть такий примітив як ти цього робити не стане, бо ексПЕРДОМ виглядати хочеться. але дурнем-ні3 Отже тобі прийдеться признати що ВВП створене в Україні (тінь+світло) - в рази більше.Підприємців згідно статистики - також більше...То де ж ті хто розбігся і куди вони побігли?ОстаннєТи хоч можеш порахувати що гроші вкладені в робочі місця в рази більше дають віддачі для тих хто на цих місцях працює+для Держави податків - ніж чистий прибуток того хто ці гроші вклав?Такий примітивний розрахунок для тебеДля того щоб просто повернути собі вкладений 1 млн грн на протязі наприклад 5 років (наприклад автомобіль відданий в оренду під таксі), вартість якого на протязі 5 років експлуатації перетворюється в нуль , підприємець на 3 групі (5+1% від обороту) сплатить наступні податкиОтжеВиторг за місяць - 70 000 грн (3 000 км)Амортизація авто (1 млн/5*12місяців)=16667 грнВиплата Державі - 5+1% від 70 000 = 4200 грнЗарплата працівника 20 000 грнПодатки з зарплати 8000 грнЕлектроенергія - 6 000 грнКомісія оператора - 10%=7 000 грнЧисте на руки власнику - 70000-16667-4200-28000-13000=8133 грнТобто ще разПрацівник отримає__________________ - 20 000Оператор(грубо також який працівник) - 7 000Електроенергія(також чийсь дохід)____- 6 000Держава(податки)_____________________-12 200(4200+8000)Капіталіст збільшить капітал на _____- 8 133Тепер ти розумієш в чому необхідність людей які ВМІЮТЬ ЗАРОБЛЕНЕ вкладати в МАЙБУТНЄ усіх...І в чому потрібність такого капіталіста?Адже простий роботяга отримавши своїх 20000 на руки - піде їх і витратитьА капіталіст заробивши В МИНУЛОМУ 1 млн - дає іншим заробити на протязі обороту цього 1 млнДержаві 750 000 грнПрацівникам 1 500 000 грнСобі повернути 1 млн+ заробити 0,5 млн...Зрозумів як це функціонуєА те що ти собі нафантазував- не більше ніж твоєю фантазією і залишиться..ППСТому й виходитьПоки я перших 10 років відкладав свій перший млн, доти працівники не мали де працювати.І чим більше таких як я вкладуть у робочі місця-тим швидше запрацює вся система.От тільки деякі дурні кричать наступнеРинок-це базар з воротами , і треба просто ворота відкрити і стіни пересунути на більшу площу - і це відразу збільшить кількість тих хто може на ринку ефективно працюватите що історія цього не підтверджуєДурням все одноВони історію читали в тих самих книжках що й економіку...