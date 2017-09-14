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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 141011410214103141041410514106>
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 20:10

  budivelnik написав:Ба більше-для нього всі однакові, і наприклад мої 14 млн зароблені не тому що я їх заробив. а тому що його не пустив на своє місце... а так би він на мому місці гори звернув...

Залишилось лише вказати, коли я хоч приблизно таке казав.

Не будуй на брехні.
Не можеш. Бо ні на чому більше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 20:37

  tester3373 написав:
  Hotab написав:Та чого вже там, беріть порівняльну базу «а міг би для ФСБ наводити ракетні, так було б не 1 кує, а 10».


так ви ще й майстер по пересмкуванню? ну ну.
тому й країна така.

Країна «така», бо маніпулятори розказують «не йди в ЗСУ, бо пенсія якщо що буде 8 тис грн», не уточнюючи деталей.
А ще вона «така», бо маніпулятори підводять до того , що краще бути «ямами» - і не захищати, і податки не платити, і розказувати «така країна».
Якщо ви обмежуєте простим примітивним «було -стало», то чим моє «було - могло б стати» гірше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:04

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Мова не про абсолютну більшість.
А про більшість отих підприємців 90-х.
Люмпени, невдахи, ледацюги і тд. апріорі не подались в підприємці.
Дурень як чогось не зрозуміє...
Те що 90% населення стояло на стадіонах переродаючи власні шмотки -це не підприємці, це ГОЛОДРАНЦІ.
Якщо ж ми говоримо про підприємців-то користуйся офіційною статистикою по якій
1995 ______ 177 000
1997 ______ 1290000
2003 ______ 1218474
2006 ______ 1042207
2007 ______ 1783219
2008 ______ 1686205
2009 ______ 1304500
2010 ______ 1983647
2011 ______ 1906309
2013 ______ 2507283
2020 ______ 1885000
Падіння на 30% з 2013 по 2020 - я думаю тебе не сильно здиву
От тільки ти придумав що кількість ФОПІ критично впала
А по цифрам статистики вона постійно росла...
То як так вийшло
Чому статистика підтверджує мою теорію про еволюційне зростання де на протязі 30 років(одне покоління) роста на 2 млн..
ПС
Там ще й юридичні особи зросли.
Тому
Ти спочатку придумав маразм
Потім в нього повірив
і вже 16 років пробуєш свою примітивність розповсюдити на цих сторінках.

Ти рухнув з дуба.
90-ті і офіційна статистика -- це абсурд в кубі.
Коли й досі чимала кількість в тіні.

Голодранці?
Так і ти, продавець горілки, в ларьку -- голодранець в порівнянні з власником великого виробничого підприємства.

Нормальні підприїмчиві українці...
Не треба ля-ля та єралашиків.
За сприятливих умов в ринку від регуляторів дали би розвиток не гірший за інші народи.
Давай так
1 Як відрізнялось ВВП України по рокам?
Адже по твоєму мільйони підприємців класно стартували в 90-ті( продати книжку з власної бібліотеки чи ношені капці-звичайно треба було вміти) але ж підприємець-це створений капітал
А створений капітал відображається у двох параметрах
а - сплачені податки
б - розмір ВВП
Ризикнеш заявити що в Україні ФАКТИЧНЕ(тіньове+біле) ВВП в 1990-2000 роках було більшим ніж в 2010-2020-2025 ?
2 Навіть такий примітив як ти цього робити не стане, бо ексПЕРДОМ виглядати хочеться. але дурнем-ні
3 Отже тобі прийдеться признати що ВВП створене в Україні (тінь+світло) - в рази більше.
Підприємців згідно статистики - також більше...
То де ж ті хто розбігся і куди вони побігли?

Останнє
Ти хоч можеш порахувати що гроші вкладені в робочі місця в рази більше дають віддачі для тих хто на цих місцях працює+для Держави податків - ніж чистий прибуток того хто ці гроші вклав?
Такий примітивний розрахунок для тебе
Для того щоб просто повернути собі вкладений 1 млн грн на протязі наприклад 5 років (наприклад автомобіль відданий в оренду під таксі), вартість якого на протязі 5 років експлуатації перетворюється в нуль , підприємець на 3 групі (5+1% від обороту) сплатить наступні податки
Отже
Виторг за місяць - 70 000 грн (3 000 км)
Амортизація авто (1 млн/5*12місяців)=16667 грн
Виплата Державі - 5+1% від 70 000 = 4200 грн
Зарплата працівника 20 000 грн
Податки з зарплати 8000 грн
Електроенергія - 6 000 грн
Комісія оператора - 10%=7 000 грн
Чисте на руки власнику - 70000-16667-4200-28000-13000=8133 грн

Тобто ще раз
Працівник отримає__________________ - 20 000
Оператор(грубо також який працівник) - 7 000
Електроенергія(також чийсь дохід)____- 6 000
Держава(податки)_____________________-12 200(4200+8000)
Капіталіст збільшить капітал на _____- 8 133

Тепер ти розумієш в чому необхідність людей які ВМІЮТЬ ЗАРОБЛЕНЕ вкладати в МАЙБУТНЄ усіх...
І в чому потрібність такого капіталіста?
Адже простий роботяга отримавши своїх 20000 на руки - піде їх і витратить
А капіталіст заробивши В МИНУЛОМУ 1 млн - дає іншим заробити на протязі обороту цього 1 млн
Державі 750 000 грн
Працівникам 1 500 000 грн
Собі повернути 1 млн+ заробити 0,5 млн...
Зрозумів як це функціонує
А те що ти собі нафантазував- не більше ніж твоєю фантазією і залишиться..
ППС
Тому й виходить
Поки я перших 10 років відкладав свій перший млн, доти працівники не мали де працювати.
І чим більше таких як я вкладуть у робочі місця-тим швидше запрацює вся система.
От тільки деякі дурні кричать наступне
Ринок-це базар з воротами , і треба просто ворота відкрити і стіни пересунути на більшу площу - і це відразу збільшить кількість тих хто може на ринку ефективно працювати
те що історія цього не підтверджує
Дурням все одно
Вони історію читали в тих самих книжках що й економіку...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:28

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...............
Штати завжди вибирали ЕФЕКТИВНІСТЬ і тому стали
а - багатшими від тих самих ШВЕДІВ
б - в них виникли проблеми нерівності які НЕВІДОМІ шведам.
.............
ВВП ППС на душу населения:
США - 74578;
Швеция - 62665.

Швеция отстаёт от США на 16%, Дания всего на 4%.
Что лучше, каждый выбирает на собственный вкус..
А де в моєму повідомленню про смаки?
Я по суті
США виграли 16% від ШВЕЦІЇ.
Це ТОТАЛЬНИЙ виграш, або якщо знати що різниця в розвитку таких великих економік може становити +/-0,5% в рік, то шведи відстали від США на 32 роки.
От і все
Але відстаючи на душу вони виграли в тому що совки називають справедливістию.

Тому в мене питання
А чого ж тоді ви мою цитату обрізали?
Я питав
Так нам зменшувати відстань між багатими і бідними і мати в 3 РАЗИ менше ніж вже мають ШВЕДИ чи США
чи все таки , плюнути на тих хто ГАЛЬМО і спробувати наздогнати хочаб спочатку по ВВП на душу?
Ви що особисто підтримуєте
ВВП як в Африки де у всіх однаково голі дупи
Чи хай будуть багаті і бідні, де навіть в бідних дупи прикриті краще ніж в першому варіанті?

Мне казалось, что из моего поста понятно, что я особисто підтримую.
Вы почему-то предлагаете на выбор крайние варианты - "ВВП як в Африки де у всіх однаково голі дупи".
Но мне больше нравятся варианты Дании-...-Швеции да и вообще более "социалистической" Европы, чем США. Там тоже есть богатые и бедные. Правда, богатые в основном победнее, чем в США. Но ничего, живут.
У нас при развале Союза были шансы на хорошее развитие. Не воспользовались ими. И, по-моему, бОльшая вина в этом не "совкого" народа и его "некапиталистического" сознания, а в недостатке экономической грамотности верхов.
Не хочу встревать в ваши споры с детройтом по экономике - ветка не об этом, а обсуждать тут можно и нужно много чего. Но обратите внимание, до самого начала войны очень небольшая часть бизнеса занималась производством - в основном торговля, строительство и с/х. И мне постоянно доказывали, что у меня "совковые" представления, промышленность не нужна, наш путь - "великая с/х держава". Да и до сих пор многие так считают. Просто сейчас война и эта тема мало и редко обсуждается. Но посмОтрите после войны - думаю, будет то же самое. Если наверху не поумнеют.
Точно так же не буду обсуждать кредитный пузырь перед 2008. Причин не одна. Но всё же основная - политика государства. Уже был пример Китая, можно было копировать его. При этом у нас даже были преимущества перед Китаем - гораздо ближе Европа, соответственно, проще и дешевле логистика, низкие зарплаты при наличии грамотного населения и ещё существовавших квалифицированных кадров - и учёных. и инженеров, и рабочих.

Я уже когда-то писал - я уважаю вас, вы добились очень неплохих результатов и я прекрасно понимаю, что это было очень нелегко. Манна небесная на вас не падала. Вы считаете, что вы входите в верхний 5%-ый слой. Не берусь оценивать %, возможно эта цифра немного выше или ниже, не суть. Но вы никак не хотите понять, что в бедной стране с ВВП ППС на душу населения перед войной 15885 долл (3-е место с конца в Европе, после нас только Молдова и Косово) в принципе не может быть больше таких успешных результатов. Если у кого-то больше, то у кого-то меньше. Независимо от личных стараний и усилий. Кому-то удастся добиться лучших (как вам), но количество таких людей ограничено.
Данные по ВВП отсюда - https://ru.tradingeconomics.com/country ... ent=europe (я в том посте ошибся с ссылкой, сейчас исправил).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:42

  budivelnik написав:Давай так
1 Як відрізнялось ВВП України по рокам?
Адже по твоєму мільйони підприємців класно стартували в 90-ті( продати книжку з власної бібліотеки чи ношені капці-звичайно треба було вміти) але ж підприємець-це створений капітал
А створений капітал відображається у двох параметрах
а - сплачені податки
б - розмір ВВП
Ризикнеш заявити що в Україні ФАКТИЧНЕ(тіньове+біле) ВВП в 1990-2000 роках було більшим ніж в 2010-2020-2025 ?
2 Навіть такий примітив як ти цього робити не стане, бо ексПЕРДОМ виглядати хочеться. але дурнем-ні
3 Отже тобі прийдеться признати що ВВП створене в Україні (тінь+світло) - в рази більше.
Підприємців згідно статистики - також більше...
То де ж ті хто розбігся і куди вони побігли?

Треш.
Це тепле і м'яке.
Судити по збільшенню ВВП та сплаті податків про кількість підприємців.

Збільшення ВВП та сплачених податків обумовлюються ще цілим рядом факторів.

Оце і є прикладом складання тобою єралашиків.
Збільшився ВВП, податки - значить підприємці всі на місцях.

А хто тоді в наймані назад подався, а також в гастарбайтери (особливо зі східних областей)?
Люмпени, ледацюги тощо?
Так вони, як з перебудови не працювали, так і в 90-ті навіть на базарь не стали.
Складай єралашики далі.

От тільки деякі дурні кричать наступне
Ринок-це базар з воротами , і треба просто ворота відкрити і стіни пересунути на більшу площу - і це відразу збільшить кількість тих хто може на ринку ефективно працювати
те що історія цього не підтверджує
Дурням все одно

От брехунець-то.

А от те, що навіть шнобеля дурню не дадуть за рішення проблеми розвитку ринку країни а-ля треба просто кожному підійти до дзеркала або просто більше працювати, це реальність.
Читай книжки практиків-реформаторів ринків, а не неси відсеб'ятину (єралашики).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 11 чер, 2025 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но мне больше нравятся варианты Дании-...-Швеции да и вообще более "социалистической" Европы, чем США. Там тоже есть богатые и бедные. Правда, богатые в основном победнее, чем в США. Но ничего, живут.
Мені також подобається...
Але є нюанси
Совок обнулив свої економічні активи і ми почали з нуля.
Перспективи були... але крім обнулення економічних активів, совок ще й деформував память населення таким чином, що зробив його залежним від ЧУЖИХ рішень.
Ні Швеція. ні Данія. ні США таких експериментів над своїм населенням не проводили.
Отже
Ми отримали економічну пустелю з састарілими технологіями з відсутністю капіталів і з відсутністю людей які РОЗУМІЛИ що капітал з цвілі не виникає. Капітал створюється..
Але
Як я описав в повідомленні вище
Свято місце пусто не буває і зявилось 5% авантюристів які назло всім і вся вирішили заробити капітал...
Населення в основній масі памятаючи совкові настанови про клятих капіталістів які мріють перетворити всіх в рабів - до дій цих 5% віднеслись вороже.
Але авантюрист на те й авантюрист що йому по барабану.. він своє робить...
Пройшло перших 5 років і припустимо що кожен авантюрист заробив по 1 млн грн-вклав його в створення робочого місця, звідси можна започаткувати табличку
1990 рік - пустеля і 2 млн авантюристів
1995 рік - 2 млн авантюристів+2 млн робочих місць з вартість 1млн/місце
але робочих рук - 20 млн - населення бузить і вважає винуватими в своїх бідах тих перших 2 млн
2000 рік - 2 млн авантюристів створили наступних 2 млн робочих місць+1 млн створився внаслідок роботи першого 1 млн робочих місць
Тобто в країні 2+2+1=5млн місць і 20 млн попит - народ все одно бузить
2005 рік - 2 млн створили авантюристи+5 млн було+2 млн створили ті що були=9млн
робочих місць не вистарчає
2010 рік - 2 + 7 + 3 = 12 млн робочих місць - все одно мало
2015 рік 2 + 12 + 6 = 20 млн робочих місць з капіталізацією в 1 млн - вже ніби нормально , але виявляється в Шведів в робоче місце вкладено 1 млн але доларів , а в США взагалі 1,5 млн доларів....
Тепер починається реконструкція вже створених з докапіталізацією....
І от так років 50-70, дивишся і прийдемо до рівня шведів 2025 року.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:55

  budivelnik написав:Мені також подобається...
Але є нюанси
Совок обнулив свої економічні активи і ми почали з нуля.
Перспективи були... але крім обнулення економічних активів, совок ще й деформував память населення таким чином, що зробив його залежним від ЧУЖИХ рішень.
Ні Швеція. ні Данія. ні США таких експериментів над своїм населенням не проводили.
Отже
Ми отримали економічну пустелю з састарілими технологіями з відсутністю капіталів і з відсутністю людей які РОЗУМІЛИ що капітал з цвілі не виникає. Капітал створюється..
Але

покажи цей єралашик забитим і залежним від чужих рішень китайцям.

Лісапедів подальшого розвитку ринку достатньо. Для різних стартових умов.
Тільки про твій дзеркальний можна тільки тут почути.
Багато ринків країн реформував?))

А китайці вже вімінюють в Трампа свої рідкоземи на програмне забезпечення для створення мікросхем...
Тобто Трамп міняє майбутнє омериканців на сьогодняшній хліб.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 11 чер, 2025 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:57

  pesikot написав:Тобі Hotab задав прості питання, ти не відповів

Я написав, ти продовжив крутити дупою, не забувши почати "хочеться принизити захисника який втратив на війні здоров’я" пропагандонити
Фактів нуль, але купа ємоцій

Задам ще питання, якщо твій знайомий заробляв до війни 1К, то де гарантія, що зараз він би заробляв 1К ?
Може на це питання зможешь відповісти

І також, нагадаю, немає війни - твій знайомий отримав інсульт чи інфаркт і мінімальну пенсію, то це інше чи як ?


з диванними патріотами все зрозуміло. вони будуть й далі працювати та зпробляти гроші а захисникам і 8К достатньо.
він був дурень що пішов захищати таких як ти а тепер карячиться на 8К грн.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Збільшення ВВП та сплачених податків обумовлюються ще цілим рядом факторів.

Оце і є прикладом складання тобою єралашиків.
Збільшився ВВП, податки - значить підприємці всі на місцях.
Ще раз для примітива.
1 ВВП це фактично все що створюється і споживається.
Дуже мало країн створюють більше ніж на 5% від того що споживають.
2 Якщо ВВП збільшується швидше ніж
а - росте населення
б - росте середньоствітове ВВП
в - росте ВВП країн конкурентів
Значить з економічною політикою все добре
3 Чим вища вартість робочого місця тим більш воно ефективне і тим більше на ньому створюється доданої вартості.
Чим більше створюється доданої вартості працівником - тим більшу кількість податків генерує цей працівник
Чим більшу кількість податкі генерує працівник-тим краще живуть бюджетники.
Висновок
При високій згенерованій доданій вартості можна платити високі зарплати і високі податки.
4 У робочі місця вкладає ПІДПРИЄМЕЦЬ
При чому
Не існує закону по якому можна ЗМУСИТИ підприємця зароблене вкласти в робочі місця...
Це виключно вибір того хто заробив-як розпорядитись зароблоеним

Так от
Саме тому що основна маса віддає перевагу витратити на себе все зароблене( а деколи навіть витратити більше ніж заробляє і влізти в кредит) - то швидкість розвитку Держави сповільнюєтьс
Але для неуків нагадаю
Це тоді коли Держава виробляє менше ніж споживає...
Це наш варіанн
А от коли населення Держави виробляє більше ніж споживає (приклад Швеції) то тоді стимулюються заходи по ЗАОХОЧЕННЮ споживання а не ЗАРОБЛЯННЯ.

В нашій системі найбільш навантаженою частиною є заробітна плата..
Тобто наша система ОБМЕЖУЄ ВИГОТОВЛЕННЯ
Але якщо нам не вистарчає - то ми повинні ОБМЕЖУВАТИ СПОЖИВАННЯ
і ці обмеження споживання через податки на споживання а не на виготовлення-повинні діяти поки не відновиться позитивний баланс в Державі між тим що створили і тим що спожили.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:59

  pesikot написав:
  tester3373 написав:
  Hotab написав:Та чого вже там, беріть порівняльну базу «а міг би для ФСБ наводити ракетні, так було б не 1 кує, а 10».


так ви ще й майстер по пересмкуванню? ну ну.
тому й країна така.

Країна така, через таких, як ти - вам всі винні, а ви нікому


я привів конкретний приклад коли держава пережувала й виплюнула
ти ж з хотабом на пару почали вигадувати всяку всячину чому і 8К достатньо.
в котре переконався що думати треба тільки про себе а не про щось інше.
тільки не скавчіть тоді чому мобілізація так проходить.
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