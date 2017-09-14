Залишилось лише вказати, коли я хоч приблизно таке казав.
Не будуй на брехні.
Не можеш. Бо ні на чому більше.
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Додано: Сер 11 чер, 2025 20:10
Залишилось лише вказати, коли я хоч приблизно таке казав.
Не будуй на брехні.
Не можеш. Бо ні на чому більше.
Додано: Сер 11 чер, 2025 20:37
Країна «така», бо маніпулятори розказують «не йди в ЗСУ, бо пенсія якщо що буде 8 тис грн», не уточнюючи деталей.
А ще вона «така», бо маніпулятори підводять до того , що краще бути «ямами» - і не захищати, і податки не платити, і розказувати «така країна».
Якщо ви обмежуєте простим примітивним «було -стало», то чим моє «було - могло б стати» гірше.
Додано: Сер 11 чер, 2025 21:04
Давай так
1 Як відрізнялось ВВП України по рокам?
Адже по твоєму мільйони підприємців класно стартували в 90-ті( продати книжку з власної бібліотеки чи ношені капці-звичайно треба було вміти) але ж підприємець-це створений капітал
А створений капітал відображається у двох параметрах
а - сплачені податки
б - розмір ВВП
Ризикнеш заявити що в Україні ФАКТИЧНЕ(тіньове+біле) ВВП в 1990-2000 роках було більшим ніж в 2010-2020-2025 ?
2 Навіть такий примітив як ти цього робити не стане, бо ексПЕРДОМ виглядати хочеться. але дурнем-ні
3 Отже тобі прийдеться признати що ВВП створене в Україні (тінь+світло) - в рази більше.
Підприємців згідно статистики - також більше...
То де ж ті хто розбігся і куди вони побігли?
Останнє
Ти хоч можеш порахувати що гроші вкладені в робочі місця в рази більше дають віддачі для тих хто на цих місцях працює+для Держави податків - ніж чистий прибуток того хто ці гроші вклав?
Такий примітивний розрахунок для тебе
Для того щоб просто повернути собі вкладений 1 млн грн на протязі наприклад 5 років (наприклад автомобіль відданий в оренду під таксі), вартість якого на протязі 5 років експлуатації перетворюється в нуль , підприємець на 3 групі (5+1% від обороту) сплатить наступні податки
Отже
Виторг за місяць - 70 000 грн (3 000 км)
Амортизація авто (1 млн/5*12місяців)=16667 грн
Виплата Державі - 5+1% від 70 000 = 4200 грн
Зарплата працівника 20 000 грн
Податки з зарплати 8000 грн
Електроенергія - 6 000 грн
Комісія оператора - 10%=7 000 грн
Чисте на руки власнику - 70000-16667-4200-28000-13000=8133 грн
Тобто ще раз
Працівник отримає__________________ - 20 000
Оператор(грубо також який працівник) - 7 000
Електроенергія(також чийсь дохід)____- 6 000
Держава(податки)_____________________-12 200(4200+8000)
Капіталіст збільшить капітал на _____- 8 133
Тепер ти розумієш в чому необхідність людей які ВМІЮТЬ ЗАРОБЛЕНЕ вкладати в МАЙБУТНЄ усіх...
І в чому потрібність такого капіталіста?
Адже простий роботяга отримавши своїх 20000 на руки - піде їх і витратить
А капіталіст заробивши В МИНУЛОМУ 1 млн - дає іншим заробити на протязі обороту цього 1 млн
Державі 750 000 грн
Працівникам 1 500 000 грн
Собі повернути 1 млн+ заробити 0,5 млн...
Зрозумів як це функціонує
А те що ти собі нафантазував- не більше ніж твоєю фантазією і залишиться..
ППС
Тому й виходить
Поки я перших 10 років відкладав свій перший млн, доти працівники не мали де працювати.
І чим більше таких як я вкладуть у робочі місця-тим швидше запрацює вся система.
От тільки деякі дурні кричать наступне
Ринок-це базар з воротами , і треба просто ворота відкрити і стіни пересунути на більшу площу - і це відразу збільшить кількість тих хто може на ринку ефективно працювати
те що історія цього не підтверджує
Дурням все одно
Вони історію читали в тих самих книжках що й економіку...
Додано: Сер 11 чер, 2025 21:28
Мне казалось, что из моего поста понятно, что я особисто підтримую.
Вы почему-то предлагаете на выбор крайние варианты - "ВВП як в Африки де у всіх однаково голі дупи".
Но мне больше нравятся варианты Дании-...-Швеции да и вообще более "социалистической" Европы, чем США. Там тоже есть богатые и бедные. Правда, богатые в основном победнее, чем в США. Но ничего, живут.
У нас при развале Союза были шансы на хорошее развитие. Не воспользовались ими. И, по-моему, бОльшая вина в этом не "совкого" народа и его "некапиталистического" сознания, а в недостатке экономической грамотности верхов.
Не хочу встревать в ваши споры с детройтом по экономике - ветка не об этом, а обсуждать тут можно и нужно много чего. Но обратите внимание, до самого начала войны очень небольшая часть бизнеса занималась производством - в основном торговля, строительство и с/х. И мне постоянно доказывали, что у меня "совковые" представления, промышленность не нужна, наш путь - "великая с/х держава". Да и до сих пор многие так считают. Просто сейчас война и эта тема мало и редко обсуждается. Но посмОтрите после войны - думаю, будет то же самое. Если наверху не поумнеют.
Точно так же не буду обсуждать кредитный пузырь перед 2008. Причин не одна. Но всё же основная - политика государства. Уже был пример Китая, можно было копировать его. При этом у нас даже были преимущества перед Китаем - гораздо ближе Европа, соответственно, проще и дешевле логистика, низкие зарплаты при наличии грамотного населения и ещё существовавших квалифицированных кадров - и учёных. и инженеров, и рабочих.
Я уже когда-то писал - я уважаю вас, вы добились очень неплохих результатов и я прекрасно понимаю, что это было очень нелегко. Манна небесная на вас не падала. Вы считаете, что вы входите в верхний 5%-ый слой. Не берусь оценивать %, возможно эта цифра немного выше или ниже, не суть. Но вы никак не хотите понять, что в бедной стране с ВВП ППС на душу населения перед войной 15885 долл (3-е место с конца в Европе, после нас только Молдова и Косово) в принципе не может быть больше таких успешных результатов. Если у кого-то больше, то у кого-то меньше. Независимо от личных стараний и усилий. Кому-то удастся добиться лучших (как вам), но количество таких людей ограничено.
Данные по ВВП отсюда -
Додано: Сер 11 чер, 2025 21:42
Треш.
Це тепле і м'яке.
Судити по збільшенню ВВП та сплаті податків про кількість підприємців.
Збільшення ВВП та сплачених податків обумовлюються ще цілим рядом факторів.
Оце і є прикладом складання тобою єралашиків.
Збільшився ВВП, податки - значить підприємці всі на місцях.
А хто тоді в наймані назад подався, а також в гастарбайтери (особливо зі східних областей)?
Люмпени, ледацюги тощо?
Так вони, як з перебудови не працювали, так і в 90-ті навіть на базарь не стали.
Складай єралашики далі.
От брехунець-то.
А от те, що навіть шнобеля дурню не дадуть за рішення проблеми розвитку ринку країни а-ля треба просто кожному підійти до дзеркала або просто більше працювати, це реальність.
Читай книжки практиків-реформаторів ринків, а не неси відсеб'ятину (єралашики).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 11 чер, 2025 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 чер, 2025 21:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мені також подобається...
Але є нюанси
Совок обнулив свої економічні активи і ми почали з нуля.
Перспективи були... але крім обнулення економічних активів, совок ще й деформував память населення таким чином, що зробив його залежним від ЧУЖИХ рішень.
Ні Швеція. ні Данія. ні США таких експериментів над своїм населенням не проводили.
Отже
Ми отримали економічну пустелю з састарілими технологіями з відсутністю капіталів і з відсутністю людей які РОЗУМІЛИ що капітал з цвілі не виникає. Капітал створюється..
Але
Як я описав в повідомленні вище
Свято місце пусто не буває і зявилось 5% авантюристів які назло всім і вся вирішили заробити капітал...
Населення в основній масі памятаючи совкові настанови про клятих капіталістів які мріють перетворити всіх в рабів - до дій цих 5% віднеслись вороже.
Але авантюрист на те й авантюрист що йому по барабану.. він своє робить...
Пройшло перших 5 років і припустимо що кожен авантюрист заробив по 1 млн грн-вклав його в створення робочого місця, звідси можна започаткувати табличку
1990 рік - пустеля і 2 млн авантюристів
1995 рік - 2 млн авантюристів+2 млн робочих місць з вартість 1млн/місце
але робочих рук - 20 млн - населення бузить і вважає винуватими в своїх бідах тих перших 2 млн
2000 рік - 2 млн авантюристів створили наступних 2 млн робочих місць+1 млн створився внаслідок роботи першого 1 млн робочих місць
Тобто в країні 2+2+1=5млн місць і 20 млн попит - народ все одно бузить
2005 рік - 2 млн створили авантюристи+5 млн було+2 млн створили ті що були=9млн
робочих місць не вистарчає
2010 рік - 2 + 7 + 3 = 12 млн робочих місць - все одно мало
2015 рік 2 + 12 + 6 = 20 млн робочих місць з капіталізацією в 1 млн - вже ніби нормально , але виявляється в Шведів в робоче місце вкладено 1 млн але доларів , а в США взагалі 1,5 млн доларів....
Тепер починається реконструкція вже створених з докапіталізацією....
І от так років 50-70, дивишся і прийдемо до рівня шведів 2025 року.
Додано: Сер 11 чер, 2025 21:55
покажи цей єралашик забитим і залежним від чужих рішень китайцям.
Лісапедів подальшого розвитку ринку достатньо. Для різних стартових умов.
Тільки про твій дзеркальний можна тільки тут почути.
Багато ринків країн реформував?))
А китайці вже вімінюють в Трампа свої рідкоземи на програмне забезпечення для створення мікросхем...
Тобто Трамп міняє майбутнє омериканців на сьогодняшній хліб.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 11 чер, 2025 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 чер, 2025 21:57
з диванними патріотами все зрозуміло. вони будуть й далі працювати та зпробляти гроші а захисникам і 8К достатньо.
він був дурень що пішов захищати таких як ти а тепер карячиться на 8К грн.
Додано: Сер 11 чер, 2025 21:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще раз для примітива.
1 ВВП це фактично все що створюється і споживається.
Дуже мало країн створюють більше ніж на 5% від того що споживають.
2 Якщо ВВП збільшується швидше ніж
а - росте населення
б - росте середньоствітове ВВП
в - росте ВВП країн конкурентів
Значить з економічною політикою все добре
3 Чим вища вартість робочого місця тим більш воно ефективне і тим більше на ньому створюється доданої вартості.
Чим більше створюється доданої вартості працівником - тим більшу кількість податків генерує цей працівник
Чим більшу кількість податкі генерує працівник-тим краще живуть бюджетники.
Висновок
При високій згенерованій доданій вартості можна платити високі зарплати і високі податки.
4 У робочі місця вкладає ПІДПРИЄМЕЦЬ
При чому
Не існує закону по якому можна ЗМУСИТИ підприємця зароблене вкласти в робочі місця...
Це виключно вибір того хто заробив-як розпорядитись зароблоеним
Так от
Саме тому що основна маса віддає перевагу витратити на себе все зароблене( а деколи навіть витратити більше ніж заробляє і влізти в кредит) - то швидкість розвитку Держави сповільнюєтьс
Але для неуків нагадаю
Це тоді коли Держава виробляє менше ніж споживає...
Це наш варіанн
А от коли населення Держави виробляє більше ніж споживає (приклад Швеції) то тоді стимулюються заходи по ЗАОХОЧЕННЮ споживання а не ЗАРОБЛЯННЯ.
В нашій системі найбільш навантаженою частиною є заробітна плата..
Тобто наша система ОБМЕЖУЄ ВИГОТОВЛЕННЯ
Але якщо нам не вистарчає - то ми повинні ОБМЕЖУВАТИ СПОЖИВАННЯ
і ці обмеження споживання через податки на споживання а не на виготовлення-повинні діяти поки не відновиться позитивний баланс в Державі між тим що створили і тим що спожили.
Додано: Сер 11 чер, 2025 21:59
я привів конкретний приклад коли держава пережувала й виплюнула
ти ж з хотабом на пару почали вигадувати всяку всячину чому і 8К достатньо.
в котре переконався що думати треба тільки про себе а не про щось інше.
тільки не скавчіть тоді чому мобілізація так проходить.
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