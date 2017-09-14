Додано: Сер 11 чер, 2025 22:38

detroytred написав: Тебе неука саме в це і тицяю -- що саме такі умови в країні, в ринку створені регуляторами, що громадянам краще споживати, ніж намагатися приростити капіталець. Тебе неука саме в це і тицяю -- що саме такі умови в країні, в ринку створені регуляторами, що громадянам краще споживати, ніж намагатися приростити капіталець.

Ти себе тикни.Ще раз для неукаЯк змусити мене вкласти в таксі чи ще кудись свої гроші?Я можу вкласти в робочі місця щоб в майбутньому повернути вкладене і ще заробитиа можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.Але таких як я всього 5%... тому тобі приходиться плакатись що тобі в армії сукно не все дали , соціалкою повністю не забезпечили і так далі....І чим більше плакальщиків - тим менше бажаючих цим плаксам допомагати.Тобто ти сам пропогандуєш систему яка тебе поімєла в неприродній спосібі руками й ногами відбиваєшся від моїх підказок. які б допомогли твоїм дітям не жалітись так як ти- що в них попи болять...ПСдля того щоб зявилась фонда - треба щоб були капітали ( я тобі це вже пару років тому описував)І для того щоб в банку чи Гейтса зявилось бажання заплатити комусь за капітал -треба щоб був той хто заплатить Гейтсу чи Банку більше ніж заплатили вони.Тобто хоч круть, хоч вертьа поки відсутня необхідна кількість і кваліфікація тих хто хоче/може працювати з капіталом- доти капітал не прийдеПри чому нагадаюЗовнішній капітал виводить з країни більше ніж завводить..Ти ж коли береш кредит - повертаєш завжди більшеТо чому фантазуєш що Гейтс чи Банк чи Пенсійний Фонд Норвегії - тобі віддасть більше ніж захоче щоб ти повернув?Це ази