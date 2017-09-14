RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1410214103141041410514106>
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:01

  Hotab написав:
  tester3373 написав:
  Hotab написав:Та чого вже там, беріть порівняльну базу «а міг би для ФСБ наводити ракетні, так було б не 1 кує, а 10».


так ви ще й майстер по пересмкуванню? ну ну.
тому й країна така.

Країна «така», бо маніпулятори розказують «не йди в ЗСУ, бо пенсія якщо що буде 8 тис грн», не уточнюючи деталей.
А ще вона «така», бо маніпулятори підводять до того , що краще бути «ямами» - і не захищати, і податки не платити, і розказувати «така країна».
Якщо ви обмежуєте простим примітивним «було -стало», то чим моє «було - могло б стати» гірше.


воно гірше в тому що то ваша фантазія. а моє - то ріл сторі.
tester3373
 
Повідомлень: 92
З нами з: 09.02.25
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:12

  ЛАД написав:buratinyo
Читаю и удивляюсь.
Вы пишете из параллельной Вселенной? :)


Нет, это уже слишком близкая перспектива. Холодный ядерный синтез нас спасет либо убьет.

фахівці сьогодні пропонують звернути увагу на створення ядерної зброї четвертого покоління – шляхом досягнення процесу холодного ядерного синтезу.


Эта то поколение ядерное оружие, в результате которого можно полностью избежать радиоактивного заражения местности. Урон будет наноситься исключительно яркой, сжигающей все вокруг вспышкой и взрывной волной, вызванной ядерным синтезом, а не делением ядер. Отсутствие радиоактивного заражение будет обеспечиваться за счет полного отказа от применение урана-238 с целью усиления мощности заряда. Попутно это снизит вес ядерного заряда до такого, что его сможет донести до цели почти обычный дрон.

К сожалению кремль тоже приближается к реализации холодного ядерного синтеза. Подозревают, что Орешник, запущенный по Днепру, таки имел опытный заряд для холодного ядерного синтеза. Но слава Богу он не сработал.

Повторю ссылку:

https://espreso.tv/article-koli-ukraina-matime-yadernu-zbroyu
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:32

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Збільшення ВВП та сплачених податків обумовлюються ще цілим рядом факторів.

Оце і є прикладом складання тобою єралашиків.
Збільшився ВВП, податки - значить підприємці всі на місцях.
Ще раз для примітива.
1 ВВП це фактично все що створюється і споживається.
Дуже мало країн створюють більше ніж на 5% від того що споживають.
2 Якщо ВВП збільшується швидше ніж
а - росте населення
б - росте середньоствітове ВВП
в - росте ВВП країн конкурентів
Значить з економічною політикою все добре
3 Чим вища вартість робочого місця тим більш воно ефективне і тим більше на ньому створюється доданої вартості.
Чим більше створюється доданої вартості працівником - тим більшу кількість податків генерує цей працівник
Чим більшу кількість податкі генерує працівник-тим краще живуть бюджетники.
Висновок
При високій згенерованій доданій вартості можна платити високі зарплати і високі податки.
4 У робочі місця вкладає ПІДПРИЄМЕЦЬ
При чому
Не існує закону по якому можна ЗМУСИТИ підприємця зароблене вкласти в робочі місця...
Це виключно вибір того хто заробив-як розпорядитись зароблоеним

Так от
Саме тому що основна маса віддає перевагу витратити на себе все зароблене( а деколи навіть витратити більше ніж заробляє і влізти в кредит) - то швидкість розвитку Держави сповільнюєтьс
Але для неуків нагадаю
Це тоді коли Держава виробляє менше ніж споживає...
Це наш варіанн
А от коли населення Держави виробляє більше ніж споживає (приклад Швеції) то тоді стимулюються заходи по ЗАОХОЧЕННЮ споживання а не ЗАРОБЛЯННЯ.

В нашій системі найбільш навантаженою частиною є заробітна плата..
Тобто наша система ОБМЕЖУЄ ВИГОТОВЛЕННЯ
Але якщо нам не вистарчає - то ми повинні ОБМЕЖУВАТИ СПОЖИВАННЯ
і ці обмеження споживання через податки на споживання а не на виготовлення-повинні діяти поки не відновиться позитивний баланс в Державі між тим що створили і тим що спожили.

Ну і навіщо стільки букв лікбезу?

Тебе неука саме в це і тицяю -- що саме такі умови в країні, в ринку створені регуляторами, що громадянам краще споживати, ніж намагатися приростити капіталець.

Саме цю проблему і вирішують а-ля кейнси...
Як стимулювати (робити в ринку такі умови), щоб власники грошенят (та інших форм капіталу) прагнули приростити капіталець (тобто розвивати ринок), ніж банально проїдати.
І саме такі умови для власників капіталу створюють регулятори.
Головне!!!!!!!! - навіть не прагнення приростити капітал, а наявність умов та можливостей для цього приросту. Це і функцією регуляторів ринку --- створити сприятливі умови та надати можливості для росту капіталу в ринку.
Умовно --- вкинь гроші в фонду, а Гейтс за тебе їх там сам приростить. Вони вміють. І їм регулятори ринку створили сприятливі умови.

Це абетка. Читай фахівців, а не вигадуй свого лісапеда.
Якщо сам не є практиком регулювання та реформування ринків країн.
detroytred
 
Повідомлень: 24564
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:33

Навантаження на фонд заробітної плати
Єсв - 22%, ПДФО-18%, Військовий - 5% , якщо підприємство платник ПДВ то перед фондом оплати треба сплатити ПДВ тобто ще 20%= від 43 до 63% податкове навантаження фонду оплати
Для депозитів - 18% ПДФО+5% Військовий=23%
Для підприємства - 18% якщо не платник ПДВ , 38% якщо платник ПДВ
Єдиний виняток - акцизи на алкоголь,тютюн , паливо.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26402
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тебе неука саме в це і тицяю -- що саме такі умови в країні, в ринку створені регуляторами, що громадянам краще споживати, ніж намагатися приростити капіталець.
Ти себе тикни.
Ще раз для неука
Як змусити мене вкласти в таксі чи ще кудись свої гроші?
Я можу вкласти в робочі місця щоб в майбутньому повернути вкладене і ще заробити
а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...
Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.
Але таких як я всього 5%... тому тобі приходиться плакатись що тобі в армії сукно не все дали , соціалкою повністю не забезпечили і так далі....
І чим більше плакальщиків - тим менше бажаючих цим плаксам допомагати.

Тобто ти сам пропогандуєш систему яка тебе поімєла в неприродній спосіб
і руками й ногами відбиваєшся від моїх підказок. які б допомогли твоїм дітям не жалітись так як ти- що в них попи болять...

ПС
для того щоб зявилась фонда - треба щоб були капітали ( я тобі це вже пару років тому описував)
І для того щоб в банку чи Гейтса зявилось бажання заплатити комусь за капітал -треба щоб був той хто заплатить Гейтсу чи Банку більше ніж заплатили вони.

Тобто хоч круть, хоч верть
а поки відсутня необхідна кількість і кваліфікація тих хто хоче/може працювати з капіталом- доти капітал не прийде
При чому нагадаю
Зовнішній капітал виводить з країни більше ніж завводить..
Ти ж коли береш кредит - повертаєш завжди більше
То чому фантазуєш що Гейтс чи Банк чи Пенсійний Фонд Норвегії - тобі віддасть більше ніж захоче щоб ти повернув?

Це ази
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 11 чер, 2025 22:43, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26402
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:39

  ЛАД написав:Но мне больше нравятся варианты Дании-...

Начиная с июля, датчанки, которым исполняется 18 лет, будут подлежать обязательному призыву в армию наравне с парнями. Не знаю, изменит ли это Ваше мнение о Дании, учитывая Ваши взгляды.
АндрейМ
 
Повідомлень: 488
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:43

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Но мне больше нравятся варианты Дании-...

Начиная с июля, датчанки, которым исполняется 18 лет, будут подлежать обязательному призыву в армию наравне с парнями. Не знаю, изменит ли это Ваше мнение о Дании, учитывая Ваши взгляды.

Всі так всі, без гендерних упереджень і сортності
Востаннє редагувалось flyman в Сер 11 чер, 2025 22:59, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39692
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2833 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:55

  tester3373 написав:у меня сосед инвалид войны. пенсия 8К грн.
до войны зарабатывал 1К зеленых.

Как может быть у него пенсия 8 тыс. грн, если
Пенсії військовослужбовцям, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни
4 березня 2025
...
Чинним законодавством передбачено, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, з 01.03.2025 року не досягає в інвалідів війни:

І групи — 16847,00 гривень,
ІІ групи — 13822,00 гривень,
ІІІ групи — 9478,00 гривень, таким особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

https://www.pfu.gov.ua/lg/363133-pensiy ... dok-vijny/
:?:
yanyura
 
Повідомлень: 6374
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
 
7
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:55

Гончаров (генеральный директор Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности) отметил, что война на Украине показывает, что вместо горстки сверхточного и дорогостоящего оружия странам нужен огромный запас достаточно хорошей огневой мощи.

Он сказал, что дорогостоящее оружие, такое как управляемый боеприпас M982 Excalibur армии США ( каждый снаряд стоит 100 000 долларов ), «не работает», когда у другой стороны есть системы радиоэлектронной борьбы и традиционные артиллерийские снаряды, которые в 30 раз дешевле.

Морские пехотинцы США ведут огонь из гаубицы M777 M982 Excalibur в Афганистане
Морские пехотинцы США стреляют снарядом M982 Excalibur из гаубицы M777. Корпус морской пехоты США/капрал Джефф Дрю
Гончаров указал на самоходную артиллерийскую установку М107, впервые принятую на вооружение США в 1960-х годах, как на пример недорогой огневой мощи, которая может быть эффективна при использовании большого количества оружия.

«Вам не нужны 10 шведских Archer, которые, вероятно, являются одной из лучших артиллерийских систем в мире», — сказал он, имея в виду артиллерийскую систему производства BAE Systems, которую Швеция передала Украине. Вместо этого вам нужны 200 дешевых гаубиц, таких как Bohdana, которую производит Украина.
https://www.businessinsider.com/wests-approach-weaponry-wrong-vs-russia-ukraine-defense-industry-2025-6
Там ещё много высказываний на эту тему уже от западных специалистов.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34784
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5338 раз.
Подякували: 4848 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:57

  yanyura написав:
  tester3373 написав:у меня сосед инвалид войны. пенсия 8К грн.
до войны зарабатывал 1К зеленых.

Как может быть у него пенсия 8 тыс. грн, если
Пенсії військовослужбовцям, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни
......

https://www.pfu.gov.ua/lg/363133-pensiy ... dok-vijny/
:?:
Могли указать другую причину, а не "внаслідок війни".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34784
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5338 раз.
Подякували: 4848 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1410214103141041410514106>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 101272
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 279276
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 936786
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.