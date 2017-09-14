Hotab написав:Та чого вже там, беріть порівняльну базу «а міг би для ФСБ наводити ракетні, так було б не 1 кує, а 10».
так ви ще й майстер по пересмкуванню? ну ну. тому й країна така.
Країна «така», бо маніпулятори розказують «не йди в ЗСУ, бо пенсія якщо що буде 8 тис грн», не уточнюючи деталей. А ще вона «така», бо маніпулятори підводять до того , що краще бути «ямами» - і не захищати, і податки не платити, і розказувати «така країна». Якщо ви обмежуєте простим примітивним «було -стало», то чим моє «було - могло б стати» гірше.
воно гірше в тому що то ваша фантазія. а моє - то ріл сторі.
ЛАД написав:buratinyo Читаю и удивляюсь. Вы пишете из параллельной Вселенной?
Нет, это уже слишком близкая перспектива. Холодный ядерный синтез нас спасет либо убьет.
фахівці сьогодні пропонують звернути увагу на створення ядерної зброї четвертого покоління – шляхом досягнення процесу холодного ядерного синтезу.
Эта то поколение ядерное оружие, в результате которого можно полностью избежать радиоактивного заражения местности. Урон будет наноситься исключительно яркой, сжигающей все вокруг вспышкой и взрывной волной, вызванной ядерным синтезом, а не делением ядер. Отсутствие радиоактивного заражение будет обеспечиваться за счет полного отказа от применение урана-238 с целью усиления мощности заряда. Попутно это снизит вес ядерного заряда до такого, что его сможет донести до цели почти обычный дрон.
К сожалению кремль тоже приближается к реализации холодного ядерного синтеза. Подозревают, что Орешник, запущенный по Днепру, таки имел опытный заряд для холодного ядерного синтеза. Но слава Богу он не сработал.
detroytred написав:Збільшення ВВП та сплачених податків обумовлюються ще цілим рядом факторів.
Оце і є прикладом складання тобою єралашиків. Збільшився ВВП, податки - значить підприємці всі на місцях.
Ще раз для примітива. 1 ВВП це фактично все що створюється і споживається. Дуже мало країн створюють більше ніж на 5% від того що споживають. 2 Якщо ВВП збільшується швидше ніж а - росте населення б - росте середньоствітове ВВП в - росте ВВП країн конкурентів Значить з економічною політикою все добре 3 Чим вища вартість робочого місця тим більш воно ефективне і тим більше на ньому створюється доданої вартості. Чим більше створюється доданої вартості працівником - тим більшу кількість податків генерує цей працівник Чим більшу кількість податкі генерує працівник-тим краще живуть бюджетники. Висновок При високій згенерованій доданій вартості можна платити високі зарплати і високі податки. 4 У робочі місця вкладає ПІДПРИЄМЕЦЬ При чому Не існує закону по якому можна ЗМУСИТИ підприємця зароблене вкласти в робочі місця... Це виключно вибір того хто заробив-як розпорядитись зароблоеним
Так от Саме тому що основна маса віддає перевагу витратити на себе все зароблене( а деколи навіть витратити більше ніж заробляє і влізти в кредит) - то швидкість розвитку Держави сповільнюєтьс Але для неуків нагадаю Це тоді коли Держава виробляє менше ніж споживає... Це наш варіанн А от коли населення Держави виробляє більше ніж споживає (приклад Швеції) то тоді стимулюються заходи по ЗАОХОЧЕННЮ споживання а не ЗАРОБЛЯННЯ.
В нашій системі найбільш навантаженою частиною є заробітна плата.. Тобто наша система ОБМЕЖУЄ ВИГОТОВЛЕННЯ Але якщо нам не вистарчає - то ми повинні ОБМЕЖУВАТИ СПОЖИВАННЯ і ці обмеження споживання через податки на споживання а не на виготовлення-повинні діяти поки не відновиться позитивний баланс в Державі між тим що створили і тим що спожили.
Ну і навіщо стільки букв лікбезу?
Тебе неука саме в це і тицяю -- що саме такі умови в країні, в ринку створені регуляторами, що громадянам краще споживати, ніж намагатися приростити капіталець.
Саме цю проблему і вирішують а-ля кейнси... Як стимулювати (робити в ринку такі умови), щоб власники грошенят (та інших форм капіталу) прагнули приростити капіталець (тобто розвивати ринок), ніж банально проїдати. І саме такі умови для власників капіталу створюють регулятори. Головне!!!!!!!! - навіть не прагнення приростити капітал, а наявність умов та можливостей для цього приросту. Це і функцією регуляторів ринку --- створити сприятливі умови та надати можливості для росту капіталу в ринку. Умовно --- вкинь гроші в фонду, а Гейтс за тебе їх там сам приростить. Вони вміють. І їм регулятори ринку створили сприятливі умови.
Це абетка. Читай фахівців, а не вигадуй свого лісапеда. Якщо сам не є практиком регулювання та реформування ринків країн.
Навантаження на фонд заробітної плати Єсв - 22%, ПДФО-18%, Військовий - 5% , якщо підприємство платник ПДВ то перед фондом оплати треба сплатити ПДВ тобто ще 20%= від 43 до 63% податкове навантаження фонду оплати Для депозитів - 18% ПДФО+5% Військовий=23% Для підприємства - 18% якщо не платник ПДВ , 38% якщо платник ПДВ Єдиний виняток - акцизи на алкоголь,тютюн , паливо.
detroytred написав:Тебе неука саме в це і тицяю -- що саме такі умови в країні, в ринку створені регуляторами, що громадянам краще споживати, ніж намагатися приростити капіталець.
Ти себе тикни. Ще раз для неука Як змусити мене вкласти в таксі чи ще кудись свої гроші? Я можу вкласти в робочі місця щоб в майбутньому повернути вкладене і ще заробити а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити... Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш. Але таких як я всього 5%... тому тобі приходиться плакатись що тобі в армії сукно не все дали , соціалкою повністю не забезпечили і так далі.... І чим більше плакальщиків - тим менше бажаючих цим плаксам допомагати.
Тобто ти сам пропогандуєш систему яка тебе поімєла в неприродній спосіб і руками й ногами відбиваєшся від моїх підказок. які б допомогли твоїм дітям не жалітись так як ти- що в них попи болять...
ПС для того щоб зявилась фонда - треба щоб були капітали ( я тобі це вже пару років тому описував) І для того щоб в банку чи Гейтса зявилось бажання заплатити комусь за капітал -треба щоб був той хто заплатить Гейтсу чи Банку більше ніж заплатили вони.
Тобто хоч круть, хоч верть а поки відсутня необхідна кількість і кваліфікація тих хто хоче/може працювати з капіталом- доти капітал не прийде При чому нагадаю Зовнішній капітал виводить з країни більше ніж завводить.. Ти ж коли береш кредит - повертаєш завжди більше То чому фантазуєш що Гейтс чи Банк чи Пенсійний Фонд Норвегії - тобі віддасть більше ніж захоче щоб ти повернув?
Це ази
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 11 чер, 2025 22:43, всього редагувалось 1 раз.
tester3373 написав:у меня сосед инвалид войны. пенсия 8К грн. до войны зарабатывал 1К зеленых.
Как может быть у него пенсия 8 тыс. грн, если
Пенсії військовослужбовцям, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни 4 березня 2025 ... Чинним законодавством передбачено, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, з 01.03.2025 року не досягає в інвалідів війни:
І групи — 16847,00 гривень, ІІ групи — 13822,00 гривень, ІІІ групи — 9478,00 гривень, таким особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.
Гончаров (генеральный директор Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности) отметил, что война на Украине показывает, что вместо горстки сверхточного и дорогостоящего оружия странам нужен огромный запас достаточно хорошей огневой мощи.
Он сказал, что дорогостоящее оружие, такое как управляемый боеприпас M982 Excalibur армии США ( каждый снаряд стоит 100 000 долларов ), «не работает», когда у другой стороны есть системы радиоэлектронной борьбы и традиционные артиллерийские снаряды, которые в 30 раз дешевле.
Морские пехотинцы США ведут огонь из гаубицы M777 M982 Excalibur в Афганистане Морские пехотинцы США стреляют снарядом M982 Excalibur из гаубицы M777. Корпус морской пехоты США/капрал Джефф Дрю Гончаров указал на самоходную артиллерийскую установку М107, впервые принятую на вооружение США в 1960-х годах, как на пример недорогой огневой мощи, которая может быть эффективна при использовании большого количества оружия.
«Вам не нужны 10 шведских Archer, которые, вероятно, являются одной из лучших артиллерийских систем в мире», — сказал он, имея в виду артиллерийскую систему производства BAE Systems, которую Швеция передала Украине. Вместо этого вам нужны 200 дешевых гаубиц, таких как Bohdana, которую производит Украина.