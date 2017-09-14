ЛАД написав:Могли указать другую причину, а не "внаслідок війни".
О таком варианте и писал Hotab:
Інвалідність внаслідок бойових дій, чи наприклад призвали хворого , а там хвороба поглибилася.
Правильно писал. Но возможны и другие варианты.
Ещё к вопросу о потерях.
По данным Министерства социальной политики, в 2024 году более 20 тысяч украинцев нуждались в протезировании. Государство значительно увеличило финансирование на эту сферу: на обеспечение вспомогательными средствами реабилитации было выделено более 4,5 миллиарда гривен - почти вдвое больше, чем в прошлом году.
budivelnik написав:Ще раз для неука. Як змусити мене вкласти в таксі чи ще кудись свої гроші? Я можу вкласти в робочі місця щоб в майбутньому повернути вкладене і ще заробити а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити... Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.
Тобто ти 30 років важко працював, прирощував капітал, щоб зробити мені та іншим добре.
Не сміши. Читай фахівців. Там поведінка власників капіталу в ринку розтлумачена повністю.
budivelnik написав:Ще раз для неука. Як змусити мене вкласти в таксі чи ще кудись свої гроші? Я можу вкласти в робочі місця щоб в майбутньому повернути вкладене і ще заробити а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити... Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.
Тобто ти 30 років важко працював, прирощував капітал, щоб зробити мені та іншим добре.
Не сміши. Читай фахівців. Там поведінка власників капіталу в ринку розтлумачена повністю. Це верх твоєї відсеб'ятини. Тому на цьому гудбай, неук. (Сподіваюсь, що таку версію не видалять.)
1 Я гуманіст і мені шкода таких дурнів як ти 2 За 30 років роботи , я робив тільки те що вважав за потрібне... Ти виконував чужі захцянки і до чого дійшов? 3 Моя робота дозволила мені а - застрахуватись від дурних фантазій таких як твої б - не залежати від того яка буде нарахована пенсія в - допоміг своїй Державі г - створив майбутнє для своїх дітей(ти що залишиш? грамоту і діряві шкарпетки?) 4 Я власник капіталу Ти .... і тепер бомж переконує власника капіталу що у власника не така мотивація, бо цей люмпен читав чиїсь оповідання де описані сакральні знання власників капіталів.. самому то хоч не смішно ?
Тому для воєнпенсів в першу чергу для бомжів і люмпенів в другу Ті хто ЗАРОБИВШИ - ВКЛАЛИ СВІЙ капітал в Україну- ті не тільки вірять в майбутнє Держави( адже у випадку розвалу вони все втратять) - ті роблять все щоб розвалу не сталось.
А ті хто голь підпарканна - думають що читання допоможе чимось іншим....
Зі слів хотаба: ССЗБ (а от якби пілотив в Судані за 10кує, то пенсія була би огого)
Звичайно що так. А якщо персонаж в підвалі живе, і їсть дерть з грибами на фундаменті , то може коли він захеріє туберкульозом, давайте йому насиплемо пенсії тисяч 40, так? Бо він же такий нещасний..
Є конкретні причини втрати здоровʼя . Перебування в ЗСУ - ще нічого не означає. Я якось техніка літака в психушку від алкоголізму відвозив, комісували його. Може насиплемо пенсііі йому? Флайман достатньо сплачує податків, щоб такому відлистати з барського плеча пенсії ??
Це ж плагіат. Я в перервах між банами за рос. пропаганду вам все це ще більше року тому доніс. Моє культурне формулювання соціального явища як рагулізм замінив на більш жорстке, все інше списав в мене.