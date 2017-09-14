RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14103141041410514106>
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Могли указать другую причину, а не "внаслідок війни".

О таком варианте и писал Hotab:
Інвалідність внаслідок бойових дій, чи наприклад призвали хворого , а там хвороба поглибилася.
yanyura
 
Повідомлень: 6374
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
 
7
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 23:11

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Могли указать другую причину, а не "внаслідок війни".

О таком варианте и писал Hotab:
Інвалідність внаслідок бойових дій, чи наприклад призвали хворого , а там хвороба поглибилася.

Правильно писал. Но возможны и другие варианты.

Ещё к вопросу о потерях.
По данным Министерства социальной политики, в 2024 году более 20 тысяч украинцев нуждались в протезировании. Государство значительно увеличило финансирование на эту сферу: на обеспечение вспомогательными средствами реабилитации было выделено более 4,5 миллиарда гривен - почти вдвое больше, чем в прошлом году.
https://www.unian.net/society/ezhednevno-v-ukraine-rastet-kolichestvo-lyudey-s-amputaciyami-pochemu-podderzhka-fonda-fundaciya-techenie-yavlyaetsya-kriticheski-neobhodimoy-13035276.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34784
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5338 раз.
Подякували: 4848 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 23:29

  yanyura написав:
  ЛАД написав:Могли указать другую причину, а не "внаслідок війни".

О таком варианте и писал Hotab:
Інвалідність внаслідок бойових дій, чи наприклад призвали хворого , а там хвороба поглибилася.

Зі слів хотаба: ССЗБ (а от якби пілотив в Судані за 10кує, то пенсія була би огого)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 11 чер, 2025 23:30, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39692
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2833 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 23:30

  ЛАД написав:Но возможны и другие варианты.


да просто диванщикам похрен как оно происходит в реале.
главно оправдать 8К.
а они и дальше будут на гражданке зарабатывать. рассказывая как нужно Родину защищать с дивана.

ЗЫ
интересно что получили семьи погибших которых на полигоне недавно кацапы ракетами убили. кормильца то в семье не стало.
tester3373
 
Повідомлень: 92
З нами з: 09.02.25
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 23:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут виникла думка, а що може бути так, що ЛБЗ буде безпечніше чим тил?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39692
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1601 раз.
Подякували: 2833 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 23:43

  budivelnik написав:Ще раз для неука.
Як змусити мене вкласти в таксі чи ще кудись свої гроші?
Я можу вкласти в робочі місця щоб в майбутньому повернути вкладене і ще заробити
а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...
Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.

Тобто ти 30 років важко працював, прирощував капітал, щоб зробити мені та іншим добре.

Не сміши. Читай фахівців. Там поведінка власників капіталу в ринку розтлумачена повністю.
detroytred
 
Повідомлень: 24564
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 23:44

  flyman написав:Тут виникла думка, а що може бути так, що ЛБЗ буде безпечніше чим тил?

Дик, Бандерлог таку думку мабуть більше року тому тут висловив.
detroytred
 
Повідомлень: 24564
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 00:05

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Ще раз для неука.
Як змусити мене вкласти в таксі чи ще кудись свої гроші?
Я можу вкласти в робочі місця щоб в майбутньому повернути вкладене і ще заробити
а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...
Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.
Тобто ти 30 років важко працював, прирощував капітал, щоб зробити мені та іншим добре.

Не сміши. Читай фахівців. Там поведінка власників капіталу в ринку розтлумачена повністю.
Це верх твоєї відсеб'ятини. Тому на цьому гудбай, неук.
(Сподіваюсь, що таку версію не видалять.)
1 Я гуманіст і мені шкода таких дурнів як ти
2 За 30 років роботи , я робив тільки те що вважав за потрібне...
Ти виконував чужі захцянки і до чого дійшов?
3 Моя робота дозволила мені
а - застрахуватись від дурних фантазій таких як твої
б - не залежати від того яка буде нарахована пенсія
в - допоміг своїй Державі
г - створив майбутнє для своїх дітей(ти що залишиш? грамоту і діряві шкарпетки?)
4 Я власник капіталу
Ти ....
і тепер бомж переконує власника капіталу що у власника не така мотивація, бо цей люмпен читав чиїсь оповідання де описані сакральні знання власників капіталів..
самому то хоч не смішно ?

Тому для воєнпенсів в першу чергу
для бомжів і люмпенів в другу
Ті хто ЗАРОБИВШИ - ВКЛАЛИ СВІЙ капітал в Україну- ті не тільки вірять в майбутнє Держави( адже у випадку розвалу вони все втратять) - ті роблять все щоб розвалу не сталось.

А ті хто голь підпарканна - думають що читання допоможе чимось іншим....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26402
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 00:11

flyman

Зі слів хотаба: ССЗБ (а от якби пілотив в Судані за 10кує, то пенсія була би огого)



Звичайно що так.
А якщо персонаж в підвалі живе, і їсть дерть з грибами на фундаменті , то може коли він захеріє туберкульозом, давайте йому насиплемо пенсії тисяч 40, так? Бо він же такий нещасний..

Є конкретні причини втрати здоровʼя . Перебування в ЗСУ - ще нічого не означає. Я якось техніка літака в психушку від алкоголізму відвозив, комісували його. Може насиплемо пенсііі йому? Флайман достатньо сплачує податків, щоб такому відлистати з барського плеча пенсії ??
Hotab
 
Повідомлень: 15374
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2411 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 00:27

Це ж плагіат.
Я в перервах між банами за рос. пропаганду вам все це ще більше року тому доніс.
Моє культурне формулювання соціального явища як рагулізм замінив на більш жорстке, все інше списав в мене.
UA
 
Повідомлень: 9466
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1880 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 14103141041410514106>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 101272
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 279276
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 936786
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.