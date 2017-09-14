ЛАД написав:Но мне больше нравятся варианты Дании-...-Швеции да и вообще более "социалистической" Европы, чем США. Там тоже есть богатые и бедные. Правда, богатые в основном победнее, чем в США. Но ничего, живут.
Мені також подобається... Але є нюанси Совок обнулив свої економічні активи і ми почали з нуля. ..........
В вашем анализе очень много ошибок, начиная с первого предложения. Пример элементарный - наши меткомбинаты. Но повторю, в этой дискуссии я не участвую.
budivelnik написав:......... А от коли населення Держави виробляє більше ніж споживає (приклад Швеції) то тоді стимулюються заходи по ЗАОХОЧЕННЮ споживання а не ЗАРОБЛЯННЯ.
В нашій системі найбільш навантаженою частиною є заробітна плата.. Тобто наша система ОБМЕЖУЄ ВИГОТОВЛЕННЯ Але якщо нам не вистарчає - то ми повинні ОБМЕЖУВАТИ СПОЖИВАННЯ і ці обмеження споживання через податки на споживання а не на виготовлення-повинні діяти поки не відновиться позитивний баланс в Державі між тим що створили і тим що спожили.
budivelnik написав:Ще раз для неука. Як змусити мене вкласти в таксі чи ще кудись свої гроші? Я можу вкласти в робочі місця щоб в майбутньому повернути вкладене і ще заробити а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити... Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.
Тобто ти 30 років важко працював, прирощував капітал, щоб зробити мені та іншим добре.
Не сміши. Читай фахівців. Там поведінка власників капіталу в ринку розтлумачена повністю. Це верх твоєї відсеб'ятини. Тому на цьому гудбай, неук. (Сподіваюсь, що таку версію не видалять.)
1 Я гуманіст і мені шкода таких дурнів як ти 2 За 30 років роботи , я робив тільки те що вважав за потрібне... Ти виконував чужі захцянки і до чого дійшов? 3 Моя робота дозволила мені а - застрахуватись від дурних фантазій таких як твої б - не залежати від того яка буде нарахована пенсія в - допоміг своїй Державі г - створив майбутнє для своїх дітей(ти що залишиш? грамоту і діряві шкарпетки?) 4 Я власник капіталу Ти .... і тепер бомж переконує власника капіталу що у власника не така мотивація, бо цей люмпен читав чиїсь оповідання де описані сакральні знання власників капіталів.. самому то хоч не смішно ?
Тому для воєнпенсів в першу чергу для бомжів і люмпенів в другу Ті хто ЗАРОБИВШИ - ВКЛАЛИ СВІЙ капітал в Україну- ті не тільки вірять в майбутнє Держави( адже у випадку розвалу вони все втратять) - ті роблять все щоб розвалу не сталось.
А ті хто голь підпарканна - думають що читання допоможе чимось іншим....
Ти знов підмінив предмет. І, як завжди, коли нічого відповісти по предмету, заспівав про свої досягнення. Стару пісню під назвою "а я мільйонер". Предметом було: *а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити... Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.* (С) Тобто в тільки якому випадку ти прирощуєш капіталець.
І до речі, якщо я, по-твоєму, "голь підпарканна", то оті мабуть 80+% населення з меншими, ніж мої досягнення, тоді хто? І не гальмуй, тобто не вигадуй. Всі з меншими за твоїх досягненнь також не менш тебе у відсотках свого того, що мають, вклали в Україну - їх хати, вклади, соціалка і т.д. саме в Україні і залежить від майбутнього держави.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 12 чер, 2025 00:42, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:buratinyo Читаю и удивляюсь. Вы пишете из параллельной Вселенной?
Нет, это уже слишком близкая перспектива. Холодный ядерный синтез нас спасет либо убьет.
фахівці сьогодні пропонують звернути увагу на створення ядерної зброї четвертого покоління – шляхом досягнення процесу холодного ядерного синтезу.
Эта то поколение ядерное оружие, в результате которого можно полностью избежать радиоактивного заражения местности. Урон будет наноситься исключительно яркой, сжигающей все вокруг вспышкой и взрывной волной, вызванной ядерным синтезом, а не делением ядер. Отсутствие радиоактивного заражение будет обеспечиваться за счет полного отказа от применение урана-238 с целью усиления мощности заряда. Попутно это снизит вес ядерного заряда до такого, что его сможет донести до цели почти обычный дрон.
К сожалению кремль тоже приближается к реализации холодного ядерного синтеза. Подозревают, что Орешник, запущенный по Днепру, таки имел опытный заряд для холодного ядерного синтеза. Но слава Богу он не сработал.
Простите, читать не стал - слишком длинно. Так, глянул в полглаза. Убедился, что кроме вас есть и ещё люди, живущие в параллельной Вселенной. И вы точно оттуда. Не подскажете, в какой стране вашей Вселенной уже освоен холодный ядерный синтез? Или хотя бы доказана его теоретическая возможность?
ЛАД написав:Но мне больше нравятся варианты Дании-...
Начиная с июля, датчанки, которым исполняется 18 лет, будут подлежать обязательному призыву в армию наравне с парнями. Не знаю, изменит ли это Ваше мнение о Дании, учитывая Ваши взгляды.
Никак не изменит. Так же, как об Израиле, где это обязательно давным-давно. При этом в боевых действиях женщины в армии Израиля не участвуют. Хотя некоторые женщины этим возмущаются и требуют разрешения. Мои взгляды вы не понимаете от слова совсем. Видимо, не дано.
не помню точно как у него записано но не так. щас тут прибегут радетели и начнут вопить - так я же говорил. а еще лучше прилетит стм и начнет доказывать как нужно ходить по судам и бороться с системой. я скажу просто - а нахрен оно нужно что бы потом доказывать что не верблюд? что бы диванщики при силе и здоровье поучали как нужно жить? да пусть идет все оно к черту. вместе с диванщиками.
не помню точно как у него записано но не так. щас тут прибегут радетели и начнут вопить - так я же говорил. .....
Дело не в радетелях. Но ведь действительно может быть инвалидность не "внаслідок війни". Ведь известно, "во время" или даже "после" не обязательно означает "вследствие". Варианты придумывать не буду, их может быть масса.