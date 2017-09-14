Додано: Чет 12 чер, 2025 00:38

budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: Ще раз для неука.

Як змусити мене вкласти в таксі чи ще кудись свої гроші?

Я можу вкласти в робочі місця щоб в майбутньому повернути вкладене і ще заробити

а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...

Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш. Ще раз для неука.Як змусити мене вкласти в таксі чи ще кудись свої гроші?Я можу вкласти в робочі місця щоб в майбутньому повернути вкладене і ще заробитиа можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш. Тобто ти 30 років важко працював, прирощував капітал, щоб зробити мені та іншим добре.



Не сміши. Читай фахівців. Там поведінка власників капіталу в ринку розтлумачена повністю.

Це верх твоєї відсеб'ятини. Тому на цьому гудбай, неук.

(Сподіваюсь, що таку версію не видалять.) Тобто ти 30 років важко працював, прирощував капітал, щоб зробити мені та іншим добре.Не сміши. Читай фахівців. Там поведінка власників капіталу в ринку розтлумачена повністю.Це верх твоєї відсеб'ятини. Тому на цьому гудбай, неук.(Сподіваюсь, що таку версію не видалять.) 1 Я гуманіст і мені шкода таких дурнів як ти

2 За 30 років роботи , я робив тільки те що вважав за потрібне...

Ти виконував чужі захцянки і до чого дійшов?

3 Моя робота дозволила мені

а - застрахуватись від дурних фантазій таких як твої

б - не залежати від того яка буде нарахована пенсія

в - допоміг своїй Державі

г - створив майбутнє для своїх дітей(ти що залишиш? грамоту і діряві шкарпетки?)

4 Я власник капіталу

Ти ....

і тепер бомж переконує власника капіталу що у власника не така мотивація, бо цей люмпен читав чиїсь оповідання де описані сакральні знання власників капіталів..

самому то хоч не смішно ?



Тому для воєнпенсів в першу чергу

для бомжів і люмпенів в другу

Ті хто ЗАРОБИВШИ - ВКЛАЛИ СВІЙ капітал в Україну- ті не тільки вірять в майбутнє Держави( адже у випадку розвалу вони все втратять) - ті роблять все щоб розвалу не сталось.



А ті хто голь підпарканна - думають що читання допоможе чимось іншим.... 1 Я гуманіст і мені шкода таких дурнів як ти2 За 30 років роботи , я робив тільки те що вважав за потрібне...Ти виконував чужі захцянки і до чого дійшов?3 Моя робота дозволила меніа - застрахуватись від дурних фантазій таких як твоїб - не залежати від того яка буде нарахована пенсіяв - допоміг своїй Державіг - створив майбутнє для своїх дітей(ти що залишиш? грамоту і діряві шкарпетки?)4 Я власник капіталуТи ....і тепер бомж переконує власника капіталу що у власника не така мотивація, бо цей люмпен читав чиїсь оповідання де описані сакральні знання власників капіталів..самому то хоч не смішно ?Тому для воєнпенсів в першу чергудля бомжів і люмпенів в другуТі хто ЗАРОБИВШИ - ВКЛАЛИ СВІЙ капітал в Україну- ті не тільки вірять в майбутнє Держави( адже у випадку розвалу вони все втратять) - ті роблять все щоб розвалу не сталось.А ті хто голь підпарканна - думають що читання допоможе чимось іншим....

Ти знов підмінив предмет. І, як завжди, коли нічого відповісти по предмету, заспівав про свої досягнення. Стару пісню під назвою "а я мільйонер".Предметом було:*а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.* (С)Тобто в тільки якому випадку ти прирощуєш капіталець.І до речі, якщо я, по-твоєму, "голь підпарканна", то оті мабуть 80+% населення з меншими, ніж мої досягнення, тоді хто?І не гальмуй, тобто не вигадуй. Всі з меншими за твоїх досягненнь також не менш тебе у відсотках свого того, що мають, вклали в Україну - їх хати, вклади, соціалка і т.д. саме в Україні і залежить від майбутнього держави.