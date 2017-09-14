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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14104141051410614107>
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 00:28

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но мне больше нравятся варианты Дании-...-Швеции да и вообще более "социалистической" Европы, чем США. Там тоже есть богатые и бедные. Правда, богатые в основном победнее, чем в США. Но ничего, живут.
Мені також подобається...
Але є нюанси
Совок обнулив свої економічні активи і ми почали з нуля.
..........
В вашем анализе очень много ошибок, начиная с первого предложения. Пример элементарный - наши меткомбинаты.
Но повторю, в этой дискуссии я не участвую.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 00:33

  budivelnik написав:.........
А от коли населення Держави виробляє більше ніж споживає (приклад Швеції) то тоді стимулюються заходи по ЗАОХОЧЕННЮ споживання а не ЗАРОБЛЯННЯ.

В нашій системі найбільш навантаженою частиною є заробітна плата..
Тобто наша система ОБМЕЖУЄ ВИГОТОВЛЕННЯ
Але якщо нам не вистарчає - то ми повинні ОБМЕЖУВАТИ СПОЖИВАННЯ
і ці обмеження споживання через податки на споживання а не на виготовлення-повинні діяти поки не відновиться позитивний баланс в Державі між тим що створили і тим що спожили.
Всё, вроде, верно.
Но не в качестве спора. Посмотрите мой пост viewtopic.php?p=5863984#p5863984 об уровне бедности в Украине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 00:38

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Ще раз для неука.
Як змусити мене вкласти в таксі чи ще кудись свої гроші?
Я можу вкласти в робочі місця щоб в майбутньому повернути вкладене і ще заробити
а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...
Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.
Тобто ти 30 років важко працював, прирощував капітал, щоб зробити мені та іншим добре.

Не сміши. Читай фахівців. Там поведінка власників капіталу в ринку розтлумачена повністю.
Це верх твоєї відсеб'ятини. Тому на цьому гудбай, неук.
(Сподіваюсь, що таку версію не видалять.)
1 Я гуманіст і мені шкода таких дурнів як ти
2 За 30 років роботи , я робив тільки те що вважав за потрібне...
Ти виконував чужі захцянки і до чого дійшов?
3 Моя робота дозволила мені
а - застрахуватись від дурних фантазій таких як твої
б - не залежати від того яка буде нарахована пенсія
в - допоміг своїй Державі
г - створив майбутнє для своїх дітей(ти що залишиш? грамоту і діряві шкарпетки?)
4 Я власник капіталу
Ти ....
і тепер бомж переконує власника капіталу що у власника не така мотивація, бо цей люмпен читав чиїсь оповідання де описані сакральні знання власників капіталів..
самому то хоч не смішно ?

Тому для воєнпенсів в першу чергу
для бомжів і люмпенів в другу
Ті хто ЗАРОБИВШИ - ВКЛАЛИ СВІЙ капітал в Україну- ті не тільки вірять в майбутнє Держави( адже у випадку розвалу вони все втратять) - ті роблять все щоб розвалу не сталось.

А ті хто голь підпарканна - думають що читання допоможе чимось іншим....

Ти знов підмінив предмет. І, як завжди, коли нічого відповісти по предмету, заспівав про свої досягнення. Стару пісню під назвою "а я мільйонер".
Предметом було:
*а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...
Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.* (С)
Тобто в тільки якому випадку ти прирощуєш капіталець.


І до речі, якщо я, по-твоєму, "голь підпарканна", то оті мабуть 80+% населення з меншими, ніж мої досягнення, тоді хто?
І не гальмуй, тобто не вигадуй. Всі з меншими за твоїх досягненнь також не менш тебе у відсотках свого того, що мають, вклали в Україну - їх хати, вклади, соціалка і т.д. саме в Україні і залежить від майбутнього держави.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 12 чер, 2025 00:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 00:41

  buratinyo написав:
  ЛАД написав:buratinyo
Читаю и удивляюсь.
Вы пишете из параллельной Вселенной? :)


Нет, это уже слишком близкая перспектива. Холодный ядерный синтез нас спасет либо убьет.

фахівці сьогодні пропонують звернути увагу на створення ядерної зброї четвертого покоління – шляхом досягнення процесу холодного ядерного синтезу.


Эта то поколение ядерное оружие, в результате которого можно полностью избежать радиоактивного заражения местности. Урон будет наноситься исключительно яркой, сжигающей все вокруг вспышкой и взрывной волной, вызванной ядерным синтезом, а не делением ядер. Отсутствие радиоактивного заражение будет обеспечиваться за счет полного отказа от применение урана-238 с целью усиления мощности заряда. Попутно это снизит вес ядерного заряда до такого, что его сможет донести до цели почти обычный дрон.

К сожалению кремль тоже приближается к реализации холодного ядерного синтеза. Подозревают, что Орешник, запущенный по Днепру, таки имел опытный заряд для холодного ядерного синтеза. Но слава Богу он не сработал.

Повторю ссылку:

https://espreso.tv/article-koli-ukraina-matime-yadernu-zbroyu

Простите, читать не стал - слишком длинно. Так, глянул в полглаза.
Убедился, что кроме вас есть и ещё люди, живущие в параллельной Вселенной. И вы точно оттуда.
Не подскажете, в какой стране вашей Вселенной уже освоен холодный ядерный синтез?
Или хотя бы доказана его теоретическая возможность?

P.s. Фантастику я тоже люблю. Но не на форуме.
P.p.s. Прочитал всё-таки вашу ссылку. Читая такой бред, перестаю удивляться любым глупостям, которые мы совершаем. Похоже, в стране не осталось мыслящих людей и бусификация единственное, на что мы ещё способны. "Сумно, б..."
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 чер, 2025 02:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 00:48

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Но мне больше нравятся варианты Дании-...

Начиная с июля, датчанки, которым исполняется 18 лет, будут подлежать обязательному призыву в армию наравне с парнями. Не знаю, изменит ли это Ваше мнение о Дании, учитывая Ваши взгляды.
Никак не изменит.
Так же, как об Израиле, где это обязательно давным-давно.
При этом в боевых действиях женщины в армии Израиля не участвуют. Хотя некоторые женщины этим возмущаются и требуют разрешения.
Мои взгляды вы не понимаете от слова совсем. Видимо, не дано.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 00:58

  tester3373 написав:.........
воно гірше в тому що то ваша фантазія. а моє - то ріл сторі.

Вы не пропустили пост yanyura viewtopic.php?p=5863963#p5863963?
В вашей ріл сторі есть запись "інвалідність внаслідок війни"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 01:05

  ЛАД написав:
  tester3373 написав:.........
воно гірше в тому що то ваша фантазія. а моє - то ріл сторі.

Вы не пропустили пост yanyura viewtopic.php?p=5863963#p5863963?
В вашей ріл сторі есть запись "інвалідність внаслідок війни"?


не помню точно как у него записано но не так.
щас тут прибегут радетели и начнут вопить - так я же говорил.
а еще лучше прилетит стм и начнет доказывать как нужно ходить по судам и бороться с системой.
я скажу просто - а нахрен оно нужно что бы потом доказывать что не верблюд?
что бы диванщики при силе и здоровье поучали как нужно жить?
да пусть идет все оно к черту. вместе с диванщиками.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 01:39

  tester3373 написав:
  ЛАД написав:
  tester3373 написав:.........
воно гірше в тому що то ваша фантазія. а моє - то ріл сторі.

Вы не пропустили пост yanyura viewtopic.php?p=5863963#p5863963?
В вашей ріл сторі есть запись "інвалідність внаслідок війни"?


не помню точно как у него записано но не так.
щас тут прибегут радетели и начнут вопить - так я же говорил.
.....
Дело не в радетелях.
Но ведь действительно может быть инвалидность не "внаслідок війни".
Ведь известно, "во время" или даже "после" не обязательно означает "вследствие".
Варианты придумывать не буду, их может быть масса.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 01:53

  ЛАД написав:Но ведь действительно может быть инвалидность не "внаслідок війни".


если мне не изменяет память то запись содержала "несение службы".
а так да - находиться на Охтырском направлении с первых дней это не "в наслідок війни"

знаю и другую историю.
сотрудника с первого дня призвали на войну. дали в подчинение солдат.
принимали на себя кацапов когда они рвались по криворожскому направлению.
у него 200 и 300 были когда часть была в расположения по докам. по докам они только 5 марта покинули расположение.

да таких историй вагон и маленькая тележка.
как недавний пример я уже написал - что получат семьи погибших на учебном полигоне?

ЗЫ
хотя я не понимаю в чем суть этой демагогии? 9400 это типа круто?
зарабатывал 40К а теперь на тебе в зубы 9400 и радуйся?
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 03:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester3373 написав:хотя я не понимаю в чем суть этой демагогии? 9400 это типа круто?
зарабатывал 40К а теперь на тебе в зубы 9400 и радуйся?

9400 это не круто и мало для того, кто защищал Украину и получил при защите инвалидность. Речь о другом - не может человек, у которого есть запись в справке МСЭКа что-то типа "связано с выполнением обязанностей воинской службы" получать меньше чем принято Постановлением КМУ.
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