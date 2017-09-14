Холодный ядерный синтез, чуракабра, высадка первых украинцев на Марсе.
Это называется "шизофрения"
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Додано: Чет 12 чер, 2025 06:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Холодный ядерный синтез, чуракабра, высадка первых украинцев на Марсе.
Это называется "шизофрения"
Додано: Чет 12 чер, 2025 08:27
Рахманін отут показує, що до весни наступного року зброя-забезпечення є. І працюють на потім. Також над заміщенням розвідданих, якщо Трамп їх перекриє.
Тобто повного краху, що до наступної весни, що далі у владі не бачать.
І навряд він можливий.
В гіршому випадку - по Дніпру.
В найгіршому - по умовній Жовкві.
Держава, суверенітет, влада збережеться...
(Ну і моє саме аполяксистичне --- навіть якщо рфія хоч повністю окупує Україну все рівно під цим тягарем вона гепне. Не потягне.
Напад на Україну, анексія Криму - це було більше, ніж злочин, помилка. Рфії)
Це найгірші сценарії.
А середні -- Україна продовжить і далі воювати, як зараз...
Справа, мова лише про ціну.
І наслідки отакої тривалої війни на виснаження.
В світі де продовжується Вамблдон, Джіро де Італія і т.д.
Це треш...
Також цікаве інтерв'ю з Парасюком.
Тепер він на багато питань відповідає - "не знаю...".
На відміну від десять років тому, коли все знав і всій країні вказав свій правильний! шлях (порядок дій).
Навіть про мобілізацію каже "не знаю тепер як". (Типу раніше треба було отак - щоб не відгородити війну від тилу, а щоб війна зайшла в тил).
А про ПАПа влучно.... що за віконцем наслідки... недоробок ПАПа.
Можна останні 5 хв. подивитись.
Зовсім інша людина..
З.и. Рахманін декілька разів підкреслив, що божевільний пу абсолютно впевнений в здатності перемогти швидко і конвенційною зброєю. Тому така поведінка раші.
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Любарський красень. Стосовно значення не бенефісів, а купи дрібних подій-перемог.
Але уточню --- щоб оті дрібні перемоги були не подинокими, а купою та узгодженими, й необхідне якісне управління, організація процесів, диригенти.
А Рахманін чітко вказав на вплив міжособистих тьорок в управлінців.
За які сплачують пересічні.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 12 чер, 2025 08:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 12 чер, 2025 08:43
працівники держпідприємств плачуть
Підприємствам надходять листи про набрання чинності постанови КМУ 592дск, що скасовує мобілізаційні завдання, та, відповідно, можливість бронювати за Постановою №45 (ДСК).
Призупинена видача нової броні для окремих підприємств, хто бронює по постанові 45 (Укрпошта, Укрзалізниця, Ощадбанк, Укренерго і його усі філії… список буду продовжувати доповнювати)
Неофіційно повідомляють роботодавцям, що Міноборони зупинило видачу броні на невизначений термін. Офіційних коментарів немає.
Додано: Чет 12 чер, 2025 09:09
шкребуть по сусєкам
Додано: Чет 12 чер, 2025 09:12
Я тоже считаю скандинавскую социал-демократию лучшим, что есть в политике. А что касается призыва, то тут всё банально, чем меньше страна тем более маленькая и безполезная её профессиональная армия, в вопросы безопасности страны в таком случае вовлекаются все жители страны без исключений по статусу, полу, возрасту.
Додано: Чет 12 чер, 2025 09:15
Так зрадо... треба визначитись, бо Яма каже навіть силовиків в тилу всіх треба замінити жінками і 60+. А тут Укрпошта.
Додано: Чет 12 чер, 2025 09:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
наврят чи хороший варіант. Тоді точно більшість жінок+дітей виїдуть. Бо вибір між працювати в Словаччині/Чехії 8 год на конвеєрі на автозаводі за євро це одне, а примусово вдома за копійки по 16 год на пороховому заводі без вихідних (бо війна до останньої верби) це геть інше.
Намагання зробити з України (за рівнем життя та обмеженнями) Афган/Пн.Корею для пересічних, але Монако для першосортних закінчиться погано
згідно наративів: одна мова, одна віра, одна область
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 12 чер, 2025 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 чер, 2025 09:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 чер, 2025 09:57
Пересмикування і свідоме утаювання деталей...
1 Наші меткомбінати могли працювати тільки при умові дешевих енергоресурсів...
Як тільки педерація виставила СВІТОВІ ціни на енергоресурси - так відразу продукція меткомбінатів стала неконкурентоздатною..
Тобто
Потужності - були
Фахівці - були
За ту ціну що у нас вийшла - ніхто не купував.
2 Переобладнання (читай моє -докапіталізація робочого місця) - потребувала значних коштів...
А ЛЕГАЛЬНИХ коштів(капіталів) для модернізації виробництва в Україні, яка вийшла без штанів з соціалістичного голодупого совка - не було.
Ні в Держави
Ні в населення.
ВСЕ БУЛО ВКРАДЕНО(проїли) НАМИ Ж У СОВКУ
3 Наявність якихось точкових виробництв/технологій(наприклад авіабудування чи ракетна техніка) могло підтримати штанці працівників цих галузей, але не могло прикрити голу дупу 40 мільйонів.
Додано: Чет 12 чер, 2025 10:10
Бідність -це спадкова хвороба, яку ми отримали від совка, де головним жупелом було РІВНІСТЬ..
Тому поки ще було чим гузно прикрити всім однаково-до того часу совок і існував
Як тільки гола дупа стала голою однаково у всіх - совок розвалившись .... при цьому.
Звинувативши країни які виникли на його розвалини в тому що в них населення бідне....
Чи були шанси розбагатіти? - не було.
Якщо відсутні робочі місця, то як би ти не копав лопатою , а більше ніж остеохандроз і пісна бульба не накопаєш.
Захід на нас дивився з осторогою ( як не як а в нас була ядерна зброя і хто його знає що ми вчудимо? Може знову виберемо кошового отамана , побудуємо ядерні чайки і попливемо Стамбул палити....
Тому
Якби ми це усвідомили і кожен почав щось робити...
Алеж ваші побратими(бувші совкові партфункціонери з червоними директорами) швиденько зрозуміли що на всіх того що є не вистарчить і побудувавши кооператив коло воріт заводу який отримував прибутки, на збитках заводу - швиденько почали перекачувати ліквідні залишки собі в кишеню.
Як не дивно -але цей період первинного накопичення капіталу був ЄДИНИМ шансом врятувати ті що від совка залишилось..
Років 20 накопичували...- перший етап
Десь з 2005 почався наступний етап - розвиток.. але капіталів висмоктаних з промислових розвалин ні на що крім сільське господарство і торгівля з послугами -явно не вистарчало... Тому на цьому етапі треба було якось дати поштовх щоб років через 20 зявилось 20 млн більш/менш якісних робочих місць....
Не змогли , під тиском так званих шукачів справедливості, швидкість створення робочих місць НОВИМИ капіталістами була зупинена шляхом вимивання обігових коштів через надмірно високі податки....
А для замилювання очей - була створена система єдиного податку, який ОФІЦІЙНО міг податки не платити.....
Але при цьому -відмивати кошти через єдиний податок-зручно
А от заробляти -як би не дуже( виключення зручно для айтішників)
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