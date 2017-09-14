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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 141051410614107141081410914110>
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 06:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Холодный ядерный синтез, чуракабра, высадка первых украинцев на Марсе.
Это называется "шизофрения"
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 08:27

  UA написав:Це ж плагіат.
Я в перервах між банами за рос. пропаганду вам все це ще більше року тому доніс.
Моє культурне формулювання соціального явища як рагулізм замінив на більш жорстке, все інше списав в мене.

Рахманін отут показує, що до весни наступного року зброя-забезпечення є. І працюють на потім. Також над заміщенням розвідданих, якщо Трамп їх перекриє.
https://m.youtube.com/watch?v=AUSY4qcYGuM

Тобто повного краху, що до наступної весни, що далі у владі не бачать.
І навряд він можливий.
В гіршому випадку - по Дніпру.
В найгіршому - по умовній Жовкві.
Держава, суверенітет, влада збережеться...
(Ну і моє саме аполяксистичне --- навіть якщо рфія хоч повністю окупує Україну все рівно під цим тягарем вона гепне. Не потягне.
Напад на Україну, анексія Криму - це було більше, ніж злочин, помилка. Рфії)

Це найгірші сценарії.
А середні -- Україна продовжить і далі воювати, як зараз...
Справа, мова лише про ціну.
І наслідки отакої тривалої війни на виснаження.
В світі де продовжується Вамблдон, Джіро де Італія і т.д.
Це треш...

Також цікаве інтерв'ю з Парасюком.
Тепер він на багато питань відповідає - "не знаю...".
На відміну від десять років тому, коли все знав і всій країні вказав свій правильний! шлях (порядок дій).
Навіть про мобілізацію каже "не знаю тепер як". (Типу раніше треба було отак - щоб не відгородити війну від тилу, а щоб війна зайшла в тил).
А про ПАПа влучно.... що за віконцем наслідки... недоробок ПАПа.
https://m.youtube.com/watch?v=c5ITK0Ijppg
Можна останні 5 хв. подивитись.
Зовсім інша людина..

З.и. Рахманін декілька разів підкреслив, що божевільний пу абсолютно впевнений в здатності перемогти швидко і конвенційною зброєю. Тому така поведінка раші.
________________________________
Любарський красень. Стосовно значення не бенефісів, а купи дрібних подій-перемог.
Але уточню --- щоб оті дрібні перемоги були не подинокими, а купою та узгодженими, й необхідне якісне управління, організація процесів, диригенти.
А Рахманін чітко вказав на вплив міжособистих тьорок в управлінців.
За які сплачують пересічні.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 12 чер, 2025 08:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 08:43

працівники держпідприємств плачуть :shock:
Підприємствам надходять листи про набрання чинності постанови КМУ 592дск, що скасовує мобілізаційні завдання, та, відповідно, можливість бронювати за Постановою №45 (ДСК).

Призупинена видача нової броні для окремих підприємств, хто бронює по постанові 45 (Укрпошта, Укрзалізниця, Ощадбанк, Укренерго і його усі філії… список буду продовжувати доповнювати) :shock:
https://kadroland.com/news/5045-prizupi ... buvajetsya
Неофіційно повідомляють роботодавцям, що Міноборони зупинило видачу броні на невизначений термін. Офіційних коментарів немає.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:09

  jump написав:працівники держпідприємств плачуть :shock:
Підприємствам надходять листи про набрання чинності постанови КМУ 592дск, що скасовує мобілізаційні завдання, та, відповідно, можливість бронювати за Постановою №45 (ДСК).

Призупинена видача нової броні для окремих підприємств, хто бронює по постанові 45 (Укрпошта, Укрзалізниця, Ощадбанк, Укренерго і його усі філії… список буду продовжувати доповнювати) :shock:
https://kadroland.com/news/5045-prizupi ... buvajetsya
Неофіційно повідомляють роботодавцям, що Міноборони зупинило видачу броні на невизначений термін. Офіційних коментарів немає.

шкребуть по сусєкам
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:12

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Но мне больше нравятся варианты Дании-...

Начиная с июля, датчанки, которым исполняется 18 лет, будут подлежать обязательному призыву в армию наравне с парнями. Не знаю, изменит ли это Ваше мнение о Дании, учитывая Ваши взгляды.

Я тоже считаю скандинавскую социал-демократию лучшим, что есть в политике. А что касается призыва, то тут всё банально, чем меньше страна тем более маленькая и безполезная её профессиональная армия, в вопросы безопасности страны в таком случае вовлекаются все жители страны без исключений по статусу, полу, возрасту.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:15

  jump написав:працівники держпідприємств плачуть :shock:
Підприємствам надходять листи про набрання чинності постанови КМУ 592дск, що скасовує мобілізаційні завдання, та, відповідно, можливість бронювати за Постановою №45 (ДСК).

Призупинена видача нової броні для окремих підприємств, хто бронює по постанові 45 (Укрпошта, Укрзалізниця, Ощадбанк, Укренерго і його усі філії… список буду продовжувати доповнювати) :shock:
https://kadroland.com/news/5045-prizupi ... buvajetsya
Неофіційно повідомляють роботодавцям, що Міноборони зупинило видачу броні на невизначений термін. Офіційних коментарів немає.

Так зрадо... треба визначитись, бо Яма каже навіть силовиків в тилу всіх треба замінити жінками і 60+. А тут Укрпошта.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Навіть про мобілізацію каже "не знаю тепер як". (Типу раніше треба було отак - щоб не відгородити війну від тилу, а щоб війна зайшла в тил).

наврят чи хороший варіант. Тоді точно більшість жінок+дітей виїдуть. Бо вибір між працювати в Словаччині/Чехії 8 год на конвеєрі на автозаводі за євро це одне, а примусово вдома за копійки по 16 год на пороховому заводі без вихідних (бо війна до останньої верби) це геть інше.
Намагання зробити з України (за рівнем життя та обмеженнями) Афган/Пн.Корею для пересічних, але Монако для першосортних закінчиться погано

  detroytred написав:В найгіршому - по умовній Жовкві.
згідно наративів: одна мова, одна віра, одна область
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 12 чер, 2025 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:шкребуть по сусєкам
Держслужба з етнополітики затвердила перелік із 7726 критично важливих релігійних організацій :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:57

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но мне больше нравятся варианты Дании-...-Швеции да и вообще более "социалистической" Европы, чем США. Там тоже есть богатые и бедные. Правда, богатые в основном победнее, чем в США. Но ничего, живут.
Мені також подобається...
Але є нюанси
Совок обнулив свої економічні активи і ми почали з нуля.
Перспективи були... але крім обнулення економічних активів, совок ще й деформував память населення таким чином, що зробив його залежним від ЧУЖИХ рішень.
Ні Швеція. ні Данія. ні США таких експериментів над своїм населенням не проводили.
Отже
Ми отримали економічну пустелю з састарілими технологіями з відсутністю капіталів і з відсутністю людей які РОЗУМІЛИ що капітал з цвілі не виникає. Капітал створюється..
Але
Як я описав в повідомленні вище
Свято місце пусто не буває і зявилось 5% авантюристів які назло всім і вся вирішили заробити капітал...
Населення в основній масі памятаючи совкові настанови про клятих капіталістів які мріють перетворити всіх в рабів - до дій цих 5% віднеслись вороже.
Але авантюрист на те й авантюрист що йому по барабану.. він своє робить...
Пройшло перших 5 років і припустимо що кожен авантюрист заробив по 1 млн грн-вклав його в створення робочого місця, звідси можна започаткувати табличку
1990 рік - пустеля і 2 млн авантюристів
1995 рік - 2 млн авантюристів+2 млн робочих місць з вартість 1млн/місце
але робочих рук - 20 млн - населення бузить і вважає винуватими в своїх бідах тих перших 2 млн
2000 рік - 2 млн авантюристів створили наступних 2 млн робочих місць+1 млн створився внаслідок роботи першого 1 млн робочих місць
Тобто в країні 2+2+1=5млн місць і 20 млн попит - народ все одно бузить
2005 рік - 2 млн створили авантюристи+5 млн було+2 млн створили ті що були=9млн
робочих місць не вистарчає
2010 рік - 2 + 7 + 3 = 12 млн робочих місць - все одно мало
2015 рік 2 + 12 + 6 = 20 млн робочих місць з капіталізацією в 1 млн - вже ніби нормально , але виявляється в Шведів в робоче місце вкладено 1 млн але доларів , а в США взагалі 1,5 млн доларів....
Тепер починається реконструкція вже створених з докапіталізацією....
І от так років 50-70, дивишся і прийдемо до рівня шведів 2025 року.
В вашем анализе очень много ошибок, начиная с первого предложения. Пример элементарный - наши меткомбинаты.
Но повторю, в этой дискуссии я не участвую.
Пересмикування і свідоме утаювання деталей...
1 Наші меткомбінати могли працювати тільки при умові дешевих енергоресурсів...
Як тільки педерація виставила СВІТОВІ ціни на енергоресурси - так відразу продукція меткомбінатів стала неконкурентоздатною..
Тобто
Потужності - були
Фахівці - були
За ту ціну що у нас вийшла - ніхто не купував.
2 Переобладнання (читай моє -докапіталізація робочого місця) - потребувала значних коштів...
А ЛЕГАЛЬНИХ коштів(капіталів) для модернізації виробництва в Україні, яка вийшла без штанів з соціалістичного голодупого совка - не було.
Ні в Держави
Ні в населення.
ВСЕ БУЛО ВКРАДЕНО(проїли) НАМИ Ж У СОВКУ
3 Наявність якихось точкових виробництв/технологій(наприклад авіабудування чи ракетна техніка) могло підтримати штанці працівників цих галузей, але не могло прикрити голу дупу 40 мільйонів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 10:10

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
А от коли населення Держави виробляє більше ніж споживає (приклад Швеції) то тоді стимулюються заходи по ЗАОХОЧЕННЮ споживання а не ЗАРОБЛЯННЯ.

В нашій системі найбільш навантаженою частиною є заробітна плата..
Тобто наша система ОБМЕЖУЄ ВИГОТОВЛЕННЯ
Але якщо нам не вистарчає - то ми повинні ОБМЕЖУВАТИ СПОЖИВАННЯ
і ці обмеження споживання через податки на споживання а не на виготовлення-повинні діяти поки не відновиться позитивний баланс в Державі між тим що створили і тим що спожили.
Всё, вроде, верно.
Но не в качестве спора. Посмотрите мой пост viewtopic.php?p=5863984#p5863984 об уровне бедности в Украине.
Бідність -це спадкова хвороба, яку ми отримали від совка, де головним жупелом було РІВНІСТЬ..
Тому поки ще було чим гузно прикрити всім однаково-до того часу совок і існував
Як тільки гола дупа стала голою однаково у всіх - совок розвалившись .... при цьому.
Звинувативши країни які виникли на його розвалини в тому що в них населення бідне....
Чи були шанси розбагатіти? - не було.
Якщо відсутні робочі місця, то як би ти не копав лопатою , а більше ніж остеохандроз і пісна бульба не накопаєш.
Захід на нас дивився з осторогою ( як не як а в нас була ядерна зброя і хто його знає що ми вчудимо? Може знову виберемо кошового отамана , побудуємо ядерні чайки і попливемо Стамбул палити....
Тому
Якби ми це усвідомили і кожен почав щось робити...
Алеж ваші побратими(бувші совкові партфункціонери з червоними директорами) швиденько зрозуміли що на всіх того що є не вистарчить і побудувавши кооператив коло воріт заводу який отримував прибутки, на збитках заводу - швиденько почали перекачувати ліквідні залишки собі в кишеню.
Як не дивно -але цей період первинного накопичення капіталу був ЄДИНИМ шансом врятувати ті що від совка залишилось..
Років 20 накопичували...- перший етап
Десь з 2005 почався наступний етап - розвиток.. але капіталів висмоктаних з промислових розвалин ні на що крім сільське господарство і торгівля з послугами -явно не вистарчало... Тому на цьому етапі треба було якось дати поштовх щоб років через 20 зявилось 20 млн більш/менш якісних робочих місць....
Не змогли , під тиском так званих шукачів справедливості, швидкість створення робочих місць НОВИМИ капіталістами була зупинена шляхом вимивання обігових коштів через надмірно високі податки....
А для замилювання очей - була створена система єдиного податку, який ОФІЦІЙНО міг податки не платити.....
Але при цьому -відмивати кошти через єдиний податок-зручно
А от заробляти -як би не дуже( виключення зручно для айтішників)
budivelnik
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