Додано: Чет 12 чер, 2025 10:10

ЛАД написав: budivelnik написав: .........

А от коли населення Держави виробляє більше ніж споживає (приклад Швеції) то тоді стимулюються заходи по ЗАОХОЧЕННЮ споживання а не ЗАРОБЛЯННЯ.



В нашій системі найбільш навантаженою частиною є заробітна плата..

Тобто наша система ОБМЕЖУЄ ВИГОТОВЛЕННЯ

Але якщо нам не вистарчає - то ми повинні ОБМЕЖУВАТИ СПОЖИВАННЯ

і ці обмеження споживання через податки на споживання а не на виготовлення-повинні діяти поки не відновиться позитивний баланс в Державі між тим що створили і тим що спожили. .........А от коли населення Держави виробляє більше ніж споживає (приклад Швеції) то тоді стимулюються заходи по ЗАОХОЧЕННЮ споживання а не ЗАРОБЛЯННЯ.В нашій системі найбільш навантаженою частиною є заробітна плата..Тобто наша система ОБМЕЖУЄ ВИГОТОВЛЕННЯАле якщо нам не вистарчає - то ми повинні ОБМЕЖУВАТИ СПОЖИВАННЯі ці обмеження споживання через податки на споживання а не на виготовлення-повинні діяти поки не відновиться позитивний баланс в Державі між тим що створили і тим що спожили. Всё, вроде, верно.

Но не в качестве спора. Посмотрите мой пост Всё, вроде, верно.Но не в качестве спора. Посмотрите мой пост viewtopic.php?p=5863984#p5863984 об уровне бедности в Украине.

Бідність -це спадкова хвороба, яку ми отримали від совка, де головним жупелом було РІВНІСТЬ..Тому поки ще було чим гузно прикрити всім однаково-до того часу совок і існувавЯк тільки гола дупа стала голою однаково у всіх - совок розвалившись .... при цьому.Звинувативши країни які виникли на його розвалини в тому що в них населення бідне....Чи були шанси розбагатіти? - не було.Якщо відсутні робочі місця, то як би ти не копав лопатою , а більше ніж остеохандроз і пісна бульба не накопаєш.Захід на нас дивився з осторогою ( як не як а в нас була ядерна зброя і хто його знає що ми вчудимо? Може знову виберемо кошового отамана , побудуємо ядерні чайки і попливемо Стамбул палити....ТомуЯкби ми це усвідомили і кожен почав щось робити...Алеж ваші побратими(бувші совкові партфункціонери з червоними директорами) швиденько зрозуміли що на всіх того що є не вистарчить і побудувавши кооператив коло воріт заводу який отримував прибутки, на збитках заводу - швиденько почали перекачувати ліквідні залишки собі в кишеню.Як не дивно -але цей період первинного накопичення капіталу був ЄДИНИМ шансом врятувати ті що від совка залишилось..Років 20 накопичували...- перший етапДесь з 2005 почався наступний етап - розвиток.. але капіталів висмоктаних з промислових розвалин ні на що крім сільське господарство і торгівля з послугами -явно не вистарчало... Тому на цьому етапі треба було якось дати поштовх щоб років через 20 зявилось 20 млн більш/менш якісних робочих місць....Не змогли , під тиском так званих шукачів справедливості, швидкість створення робочих місць НОВИМИ капіталістами була зупинена шляхом вимивання обігових коштів через надмірно високі податки....А для замилювання очей - була створена система єдиного податку, який ОФІЦІЙНО міг податки не платити.....Але при цьому -відмивати кошти через єдиний податок-зручноА от заробляти -як би не дуже( виключення зручно для айтішників)