Додано: Чет 12 чер, 2025 10:32

detroytred написав: Предметом було:

*а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...

Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.* (С)

Тобто в тільки якому випадку ти прирощуєш капіталець. Предметом було:*а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.* (С)Тобто в тільки якому випадку ти прирощуєш капіталець.

Людина якій завжди хтось виненНе в стані зрозуміти людину яка робить те що ХОЧЕ.Ти любиш приводити приклади Гейтса, Карнегі, Сороса.... - з точки зору секти- на цих олігархах ніде клейма ставити....Так само і моя мотивація.1 Спочатку визначаю де мої зусилля будуть найефективнішими (наших 7 років з 18 до 25- однакові, в мене пів року курсант в учебці, рік сержант в лінійній,пів року курсант в школі прапорщиків, пять років прапорщик...) але ці 7 років показали мені що армія-структура яка прожираючи нічого не створює і нічого не гарантує.Чи ти думаєш я не слухав в курилках оповідання передпенсіонерів як їм чогось недоклали і як вони це собі скомпенсували...І в цих оповіданнях не було ні економічного зиску для інших , ні досягнень для армії...Тому звідти пішов2АлеХороша освіта, досвід спорту і армії - підштовхнули мене туди чим я займаюсь і виявилось дивоЯ працюю НА СЕБЕале результатами цієї праці користуються навколишні , при чому в грошовому еквіваленті - навколишні виграють (отримують більше ніж я)Для мене-це клондайк...Вклав 100 - отримав 130... але поки отримував 130, навколишні працівники отримали зарплату на робочих місцях створення яких я профінансував і придумав, плюс пенсіонери через мої податки - отримали 200...ТобтоРоблячи те що хочеш, я допомагав іншим не менше ніж собі...При цьомуВже через років 20 праці, я міг перестати створювати робочі місця і ВСІ кошти згенеровані на попередньостворених запустити в своє задоволення....Але маленький нюанс..Я не отримую задоволення від золотого батону чи мазераті....А от задоволення від того що мої діти зможуть позволити собі в майбутньому той самий золотий батон з мазератті-я отримую.От і виходитьЯ злий на-позицію таких як ти( все життя люди отримували від Держави, але так і не навчились бути цій Державі вдячними)- позицію Долярчиків ( все що я заробив то моє , а тепер ви мені винні)Але при цьому своєю працею через податки даю можливість вам хоч якось прикрити дупи, які ви не можете прикрити самостійно бо вибрали не вірну економічну політику.Це хоч можеш зрозуміти?Це те саме щоя можу платити 20000 грн/місяць податків і давати 10 000 хабараа я плачу 50 000 грн/місяць податків і все одно залишаюсь під тиском що можливо треба буде давати хабар щоб відбитисьЯ не отримав економічного бронювання на своїх дітей-але все одно ці діти донатять і волонтерять...Ми робимо те що вважаємо за потрібнеА те що в результаті нашої роботи і таким як ти перепадає - нас якось слабо хвилює..