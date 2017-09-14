tester3373 написав:хотя я не понимаю в чем суть этой демагогии? 9400 это типа круто? зарабатывал 40К а теперь на тебе в зубы 9400 и радуйся?
9400 это не круто и мало для того, кто защищал Украину и получил при защите инвалидность. Речь о другом - не может человек, у которого есть запись в справке МСЭКа что-то типа "связано с выполнением обязанностей воинской службы" получать меньше чем принято Постановлением КМУ.
я хз что там у них по бюрократии. но от типа записи много че зависит. и кстати обратил внимание что новость от марта. может в марту подняли. такой разговор же не каждый день про деньги заходит.
detroytred написав:Предметом було: *а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити... Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.* (С) Тобто в тільки якому випадку ти прирощуєш капіталець.
Людина якій завжди хтось винен Не в стані зрозуміти людину яка робить те що ХОЧЕ. Ти любиш приводити приклади Гейтса, Карнегі, Сороса.... - з точки зору секти [b]нам всі винні - на цих олігархах ніде клейма ставити.... Так само і моя мотивація. 1 Спочатку визначаю де мої зусилля будуть найефективнішими (наших 7 років з 18 до 25- однакові, в мене пів року курсант в учебці, рік сержант в лінійній,пів року курсант в школі прапорщиків, пять років прапорщик...) але ці 7 років показали мені що армія-структура яка прожираючи нічого не створює і нічого не гарантує. Чи ти думаєш я не слухав в курилках оповідання передпенсіонерів як їм чогось недоклали і як вони це собі скомпенсували... І в цих оповіданнях не було ні економічного зиску для інших , ні досягнень для армії... Тому звідти пішов 2Але Хороша освіта, досвід спорту і армії - підштовхнули мене туди чим я займаюсь і виявилось диво Я працюю НА СЕБЕ але результатами цієї праці користуються навколишні , при чому в грошовому еквіваленті - навколишні виграють (отримують більше ніж я) Для мене-це клондайк... Вклав 100 - отримав 130... але поки отримував 130, навколишні працівники отримали зарплату на робочих місцях створення яких я профінансував і придумав, плюс пенсіонери через мої податки - отримали 200...
Тобто Роблячи те що хочеш, я допомагав іншим не менше ніж собі... При цьому Вже через років 20 праці, я міг перестати створювати робочі місця і ВСІ кошти згенеровані на попередньостворених запустити в своє задоволення.... Але маленький нюанс.. Я не отримую задоволення від золотого батону чи мазераті.... А от задоволення від того що мої діти зможуть позволити собі в майбутньому той самий золотий батон з мазератті-я отримую.
От і виходить Я злий на -позицію таких як ти( все життя люди отримували від Держави, але так і не навчились бути цій Державі вдячними) - позицію Долярчиків ( все що я заробив то моє , а тепер ви мені винні)
Але при цьому своєю працею через податки даю можливість вам хоч якось прикрити дупи, які ви не можете прикрити самостійно бо вибрали не вірну економічну політику.
Це хоч можеш зрозуміти? Це те саме що я можу платити 20000 грн/місяць податків і давати 10 000 хабара а я плачу 50 000 грн/місяць податків і все одно залишаюсь під тиском що можливо треба буде давати хабар щоб відбитись Я не отримав економічного бронювання на своїх дітей-але все одно ці діти донатять і волонтерять... Ми робимо те що вважаємо за потрібне А те що в результаті нашої роботи і таким як ти перепадає - нас якось слабо хвилює..
Letusrock написав:а православних парафій хіба нема в списку? про критичність адвентистів та свідків єгових то канєшно сильно
Так суть списку в тому щоб показати шлях для тих хто залишається в московському патріархаті.. Перереєствровуйтесь офіційно і Вам нічого не загрожує... Просто відмовтесь від верховенства гундяєва і ходіть в нормальну церкву, а не секту без Томоса.... Переглянув список по діагоналі.. Так там всі церкви , в тому числі і ПЦУ... Тобто це список ОФІЦІЙНИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ в Україні, на які розповсюджуються права релігійних організацій.. Там і баптисти і євангелісти і єврейські.... Як бачимо Україна-толерантна Виконуйте закон України - і молівться на здоровья.
щойно закінчилась травнева фільтрація по місту та області і ось тобі на
Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні безпекові заходи на території Львова, які триватимуть з 12 по 16 червня. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.
Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
авто та народу різко поменшало....
Драпатий подав у відставку-певно до психолога валєри поїде Пряма мова: Система продовжує чинити спротив і власне самозбереження ставить вище за інтерес країни та війська"
"Ви наступаєте на Тьоткіно? Ми наступаємо на граблі". Що відбувається на Сумщині, якою рухається російська армія Сумчанин, офіцер із 17-ої важкої механізованої бригади у розмові з УП дивується і певною мірою обурюється, що суспільство дізналося про російське просування на Сумщині лише у травні – червні. Адже російська армія почала тиснути на перші прикордонні села – Новеньке, Журавку, Басівку – ще наприкінці зими – на початку весни. "Усі думають, що росіяни зробили це за тиждень, але ж це все тягнеться ледь не з середини лютого. Просто DeepState довго не оновлював цю ділянку. А тенденція кардинально не змінювалася, вони постійно наступали. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/12/7516728/
Letusrock написав:Тоді точно більшість жінок+дітей виїдуть. Бо вибір між працювати в Словаччині/Чехії 8 год на конвеєрі на автозаводі за євро це одне, а примусово вдома за копійки по 16 год на пороховому заводі без вихідних (бо війна до останньої верби) це геть інше.
тому й виходить що ті хто на фронті - їх програли в карти а вся інша країна живе по КЗОТу мирного часу.
budivelnik написав:Виконуйте закон України - і молівться на здоровья.
Зара, з розбігу. А шо якщо нє? Незламний черчиль посадить в тюрму? )
Нє, звісно нє. Молиться можна всім без смс і реєстрації. Але як організація церква буде поза правовим полем, не матиме права на пільги (хоча я вважаю пільги взагалі треба скасувати) і взагалі матиме менше прав, ніж пастафаріанці - легальна і поважна церква
Від дефіциту до ТЦК: чому ЗСУ не отримують машини, а держава відпочиває осторонь
Пошук, купівля і транспортування автомобілів для ЗСУ перетворюється на справжній квест, нарікає журналіст Владислав Бовсуновський. Дякувати за це багато в чому слід державі Україна, яка не те, що не допомагає, так ще й створює додаткові проблеми.
Волонтерів, які самостійно вивозять авто, лишилося обмаль.
Вартість авто в Україні для ЗСУ постійно зростає, а донати замерли. І платять в 90% випадків самі бійці, солдати та молодші офіцери.
В Україні такі транспортні засоби за кілька днів підпільно (бо майстрів офіційних СТО співробітники ТЦК давно позабирали) ставлять на хід.
Окрема історія — шини. Їх у Європі повно, у чудовому стані. Часто навіть віддають безкоштовно. Але знову ж — без мережі легковиків із причепами або мережі складів, куди фізичні особи їх можуть здавати, нічого не зробиш. https://focus.ua/uk/opinions/709936-vry ... lya-frontu
частину авто, пригнаних для зсу забирають собі людолови та потатухані бородаті тиловички, які катаються по місту з тьолочками