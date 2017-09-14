Додано: Чет 12 чер, 2025 11:26

budivelnik написав: detroytred написав: Предметом було:

*а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...

Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.* (С)

Тобто в тільки якому випадку ти прирощуєш капіталець. Предметом було:*а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити...Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.* (С)Тобто в тільки якому випадку ти прирощуєш капіталець. Людина якій завжди хтось винен

Не в стані зрозуміти людину яка робить те що ХОЧЕ.

Ти любиш приводити приклади Гейтса, Карнегі, Сороса.... - з точки зору секти [b]нам всі винні - на цих олігархах ніде клейма ставити....

Так само і моя мотивація.

1 Спочатку визначаю де мої зусилля будуть найефективнішими (наших 7 років з 18 до 25- однакові, в мене пів року курсант в учебці, рік сержант в лінійній,пів року курсант в школі прапорщиків, пять років прапорщик...) але ці 7 років показали мені що армія-структура яка прожираючи нічого не створює і нічого не гарантує.

Чи ти думаєш я не слухав в курилках оповідання передпенсіонерів як їм чогось недоклали і як вони це собі скомпенсували...

І в цих оповіданнях не було ні економічного зиску для інших , ні досягнень для армії...

Тому звідти пішов

2Але

Людина якій завжди хтось виненНе в стані зрозуміти людину яка робить те що ХОЧЕ.Ти любиш приводити приклади Гейтса, Карнегі, Сороса.... - з точки зору секти- на цих олігархах ніде клейма ставити....Так само і моя мотивація.1 Спочатку визначаю де мої зусилля будуть найефективнішими (наших 7 років з 18 до 25- однакові, в мене пів року курсант в учебці, рік сержант в лінійній,пів року курсант в школі прапорщиків, пять років прапорщик...) але ці 7 років показали мені що армія-структура яка прожираючи нічого не створює і нічого не гарантує.Чи ти думаєш я не слухав в курилках оповідання передпенсіонерів як їм чогось недоклали і як вони це собі скомпенсували...І в цих оповіданнях не було ні економічного зиску для інших , ні досягнень для армії...Тому звідти пішов2Але

Але всл армії та інші, які працюють на державу, а не на особисто себе, і не повинні перейматися тим, як їм особисто заробити на зараз і на пенсію.Про те і мова - що в Державі, в ринку функції розподілені.І посадові особи (посадовці управлінь та міністерств, регулятори ринку, судді, парламентарі) повинні виконувати свою частку роботи, свою функцію.І ніхто за них її не виконає.От ти голосиш про якусь секту "нам всі винні" - це демагогія, вигадка-приписка.Є посади, є посадові обов'язки. Саме за виконання їх оті управлінці-регулятори отримують гроші, пільги тощо.А від того, що особисто тобі вдалося вихопити місце в НІШІ, де ти по мінімуму залежиш від управлінців-регуляторів, ніяк не слідує, що ВСЯ країна може поміститися в таких нішах.Щоб не залежати від чужих рішень.За великим рахунком ти банально виїхав на горбу тих, хто залежить від чужих рішень.На тому лікарі, вчителі, всл, які тебе (твою родину) лікували, навчали, підтримували обороноздатність за копійки (бо інакше не потужна рфія, а та ж слабка Румунія і т.д. відтяпали шматки від країни). І зараз отримують оті пенсії...А в тебе -- особиста Польща.А той лікар-терапевт участковий 50+ (стажу) років бігав по 5 поверхам без ліфту, приймав не нормативних 15 пацієнтів, а 50; вночі заповняв документацію -- тобто важко працював навіть 50+! років і відповідач не за цеглини, а за здоров'я-життя громадян і за отаку роботу отримує 8 тис. грн. пенсії.І залежав, залежить від чужих рішень.Наявне не особиста Польща.Тобто оті 95% немільйонерів не суцільні невдахи-голодранці-люмпени, а здебільшого саме оті, за рахунок кого ти отримав можливість того, що на тебе не звертають уваги можновладці. На твою нішу.Окучують інших... Оту більшість.З.и. якщо в тебе важко працювати 30 років є тим, що ти хочеш, а не необхідністю досягти мети, то вважай, що і виконання розпорядженнь-наказів лікарем, вчителем, всл (бо учбова, лікарська, військова програми кимось визначені і не є своєю хотєлкою), теж є займатися тим, що вони хочуть - лікувати, вчити, служити. Досягти мети - вилікувати людину, навчити учнів, підготувати військову техніку.