budivelnik написав:Виконуйте закон України - і молівться на здоровья.
Зара, з розбігу. А шо якщо нє? Незламний черчиль посадить в тюрму? )
Нє, звісно нє. Молиться можна всім без смс і реєстрації. Але як організація церква буде поза правовим полем, не матиме права на пільги (хоча я вважаю пільги взагалі треба скасувати) і взагалі матиме менше прав, ніж пастафаріанці - легальна і поважна церква
чи не думаєте що після цього церква стане ще менш лояльною до черчіля ніж пастафаріанці і свідки єгови?
Letusrock написав:Тоді точно більшість жінок+дітей виїдуть. Бо вибір між працювати в Словаччині/Чехії 8 год на конвеєрі на автозаводі за євро це одне, а примусово вдома за копійки по 16 год на пороховому заводі без вихідних (бо війна до останньої верби) це геть інше.
тому й виходить що ті хто на фронті - їх програли в карти а вся інша країна живе по КЗОТу мирного часу.
так, ситуація патова. весною 2022 багато хто б побіг в єдиному пориві клепати снаряди по ночам. А зараз дурних нема. Тим більше якщо ти жінка і в тебе вибір між поїздкою в ЄС і гіпотетичною роботою на військовому заводі по КЗОТу воєнного часу за продпайок.
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 12 чер, 2025 11:36, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Предметом було: *а можу сьогодні купити яхту і в дупі бачити що тобі нічим пенсію платити... Тільки в тому випадку коли я БУДУ вважати для себе корисним зробити таким неукам як ти добре - тільки тому ти ще не голодуєш.* (С) Тобто в тільки якому випадку ти прирощуєш капіталець.
Людина якій завжди хтось винен Не в стані зрозуміти людину яка робить те що ХОЧЕ. Ти любиш приводити приклади Гейтса, Карнегі, Сороса.... - з точки зору секти [b]нам всі винні - на цих олігархах ніде клейма ставити.... Так само і моя мотивація. 1 Спочатку визначаю де мої зусилля будуть найефективнішими (наших 7 років з 18 до 25- однакові, в мене пів року курсант в учебці, рік сержант в лінійній,пів року курсант в школі прапорщиків, пять років прапорщик...) але ці 7 років показали мені що армія-структура яка прожираючи нічого не створює і нічого не гарантує. Чи ти думаєш я не слухав в курилках оповідання передпенсіонерів як їм чогось недоклали і як вони це собі скомпенсували... І в цих оповіданнях не було ні економічного зиску для інших , ні досягнень для армії... Тому звідти пішов 2Але
Але всл армії та інші, які працюють на державу, а не на особисто себе, і не повинні перейматися тим, як їм особисто заробити на зараз і на пенсію. Про те і мова - що в Державі, в ринку функції розподілені. І посадові особи (посадовці управлінь та міністерств, регулятори ринку, судді, парламентарі) повинні виконувати свою частку роботи, свою функцію. І ніхто за них її не виконає.
От ти голосиш про якусь секту "нам всі винні" - це демагогія, вигадка-приписка. Є посади, є посадові обов'язки. Саме за виконання їх оті управлінці-регулятори отримують гроші, пільги тощо.
А від того, що особисто тобі вдалося вихопити місце в НІШІ, де ти по мінімуму залежиш від управлінців-регуляторів, ніяк не слідує, що ВСЯ країна може поміститися в таких нішах. Щоб не залежати від чужих рішень.
За великим рахунком ти банально виїхав на горбу тих, хто залежить від чужих рішень. На тому лікарі, вчителі, всл, які тебе (твою родину) лікували, навчали, підтримували обороноздатність за копійки (бо інакше не потужна рфія, а та ж слабка Румунія і т.д. відтяпали шматки від країни). І зараз отримують оті пенсії... А в тебе -- особиста Польща. А той лікар-терапевт участковий 50+ (стажу) років бігав по 5 поверхам без ліфту, приймав не нормативних 15 пацієнтів, а 50; вночі заповняв документацію -- тобто важко працював навіть 50+! років і відповідач не за цеглини, а за здоров'я-життя громадян і за отаку роботу отримує 8 тис. грн. пенсії. І залежав, залежить від чужих рішень. Наявне не особиста Польща.
Тобто оті 95% немільйонерів не суцільні невдахи-голодранці-люмпени, а здебільшого саме оті, за рахунок кого ти отримав можливість того, що на тебе не звертають уваги можновладці. На твою нішу. Окучують інших... Оту більшість.
З.и. якщо в тебе важко працювати 30 років є тим, що ти хочеш, а не необхідністю досягти мети, то вважай, що і виконання розпорядженнь-наказів лікарем, вчителем, всл (бо учбова, лікарська, військова програми кимось визначені і не є своєю хотєлкою), теж є займатися тим, що вони хочуть - лікувати, вчити, служити. Досягти мети - вилікувати людину, навчити учнів, підготувати військову техніку.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 12 чер, 2025 11:36, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні безпекові заходи на території Львова, які триватимуть з 12 по 16 червня. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.
Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
авто та народу різко поменшало....
це якась не логічна маячня та нісенітниця . Пояснюю ! Якщо я хочу впіймати злочинця - я не попереджаю його про це заздалегідь , щоб він не сховався . Ефект несподіванки скритність та можливість зненацька застукати за вчиненням злочинних дій ! Тож як це може реально допомогти виявити антидержавну діяльність мені не зрозуміло . Якщо в когось є якесь логічне пояснення - з радістю вислухаю.
detroytred написав:За великим рахунком ти банально виїхав на горбу тих, хто залежить від чужих рішень.
Найголосніше ТРИМАЙ ЗЛОДІЯ - кричить злодій... Тобто я ПЛАТИВ щоб ти МІГ працювати Але виявляється це я їздив на ТВОЄМУ горбі а не ти на МОЄМУ. Я знайшов нішу, вклав зароблені гроші, створив робоче місце.... І НА СЕБЕ зміг отримати через 20 років після того як вклав.. Ти ж за цих 20 років , користався тим що я на себе не витрачав і в тебе вистарчає совісті мені дорікати?
Ти взагалі недоумок? Чи очі жиром заплили?
ПС Є підприємці в яких одна НАЗВА підприємець - той хто платив в три рази більше від середнього -до них не відноситься Є вчитель який не вивчив жодного учня нормально бо все життя вважав що йому не дорплачують - це також фікція. одна назва Є військовий мирного часу-воєнний пенсіонер військового часу - цей також не військовий а паразит на тілі армії... Є лікар-який не лікар... Тому Вчителі, Лікарі - ніколи не страждали від низьких доходів А ті паразити які називали себе лікарями/вчителями але вивчили таких як ти - ті хай дякують що отримували те що отримували.
jump написав:Служба безпеки України проводитиме контррозвідувальні безпекові заходи на території Львова, які триватимуть з 12 по 16 червня. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.
Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
авто та народу різко поменшало....
це якась не логічна маячня та нісенітниця . Пояснюю ! Якщо я хочу впіймати злочинця - я не попереджаю його про це заздалегідь , щоб він не сховався . Ефект несподіванки скритність та можливість зненацька застукати за вчиненням злочинних дій ! Тож як це може реально допомогти виявити антидержавну діяльність мені не зрозуміло . Якщо в когось є якесь логічне пояснення - з радістю вислухаю.
Да какая логика в этой стране...
Розташована в Сумській області військова частина 2276 Національної гвардії України оголосила тендер на 30 млн 750 тис. грн на закупівлю протиударних щитів для розгону мітингів.
yama написав:Якщо я хочу впіймати злочинця - я не попереджаю його про це заздалегідь , щоб він не сховався
Є непрямі методи отримання необхідної інформації... Взяв отримав базу данних скільки машин/людей пересовувались останніх 5місяців у четверг,пятницю,суботу,неділю.... Потім оголосив що будеш ловити/перевіряти... Промоніторив яка кількість людей/машин залишилась на дорогах.. Різниця це і є ЙМОВІРНА кількість тих кого можна ловити. А так як деколи вартість адміністрування вища ніж отриманий результат- то в данному випадку СБУ( а значить і вище керівництво) будуть знати з якоюсь точністю розмір мобресурсу який поховався.
detroytred написав:Тобто оті 95% немільйонерів не суцільні невдахи-голодранці-люмпени, а здебільшого саме оті, за рахунок кого ти отримав можливість того, що на тебе не звертають уваги можновладці. На твою нішу. Окучують інших... Оту більшість.
Це в твоїх вологих фантазіях за все платять ті хто нічого не має... Для того щоб з тебе драні рейтузи зняти -шуму буде вище Говерли... Але й тут ти не допетрав... Для того щоб ці 95% ЕФЕКТИВНО працювали-вони повинні мати кимось створене робоче місце з нормальними умовами праці.... Шофер - повинен мати трактор чи самоскид.. Лікар - ренгенапарат/бормашинку/мрт і так далі
Так от Цими інструментами простого працівника забезпечує такий як я... Воно то краще/правильніше/зручніше/ефективніше - щоб працівник міг ні від кого не залежати і самостійно зібрати кошти на необхідний йому інструмент... Але чогось так вийшло , що для того щоб КУПИТИ ТРАКТОР - треба років 20 працювати лопатою. ЖОДЕН з секти НАМ всі Винні - цього робити не хоче, але з радістю звинуватить того хто це для нього зробив. Ти ж розумієш Мені манна небесна не падала... і щоб ЗІБРАТИ гроші на ПЕРШИЙ трактор -я витратив перших 10 років.... То може мені треба дякувати за те що я зробив а не заглядати в кишеню з заявкою що ти 30 років працював і маєш кращі умови... Може візьмемо до уваги що ти від курсанта - не голодував... тобто 30 років жив по принципу що заробив-те на себе дорогого витратив...
UA написав:Це ж плагіат. Я в перервах між банами за рос. пропаганду вам все це ще більше року тому доніс. Моє культурне формулювання соціального явища як рагулізм замінив на більш жорстке, все інше списав в мене.
Тобто повного краху, що до наступної весни, що далі у владі не бачать. І навряд він можливий. В гіршому випадку - по Дніпру. В найгіршому - по умовній Жовкві. Держава, суверенітет, влада збережеться... (Ну і моє саме аполяксистичне --- навіть якщо рфія хоч повністю окупує Україну все рівно під цим тягарем вона гепне. Не потягне. Напад на Україну, анексія Криму - це було більше, ніж злочин, помилка. Рфії)
Це найгірші сценарії. А середні -- Україна продовжить і далі воювати, як зараз... Справа, мова лише про ціну. І наслідки отакої тривалої війни на виснаження. В світі де продовжується Вамблдон, Джіро де Італія і т.д. Це треш...
Також цікаве інтерв'ю з Парасюком. Тепер він на багато питань відповідає - "не знаю...". На відміну від десять років тому, коли все знав і всій країні вказав свій правильний! шлях (порядок дій). Навіть про мобілізацію каже "не знаю тепер як". (Типу раніше треба було отак - щоб не відгородити війну від тилу, а щоб війна зайшла в тил). А про ПАПа влучно.... що за віконцем наслідки... недоробок ПАПа. https://m.youtube.com/watch?v=c5ITK0Ijppg Можна останні 5 хв. подивитись. Зовсім інша людина..
З.и. Рахманін декілька разів підкреслив, що божевільний пу абсолютно впевнений в здатності перемогти швидко і конвенційною зброєю. Тому така поведінка раші. ________________________________ Любарський красень. Стосовно значення не бенефісів, а купи дрібних подій-перемог. Але уточню --- щоб оті дрібні перемоги були не подинокими, а купою та узгодженими, й необхідне якісне управління, організація процесів, диригенти. А Рахманін чітко вказав на вплив міжособистих тьорок в управлінців. За які сплачують пересічні.
Якби я був радником Хуйла, я б йому порадив припинити негайно війну та вкинути ярдів 20 доларів в Арестовичей - Корчинських - Н. Мосійчук. Потім ліниво підібрати розірване лохматя.
Сусід. 30+ років 3 роки регулярно ходив на влк, йому продовжували лікування-діагностику (там повний букет: хребет, тиск, нирки, кишковик). Три місяці тому новий лікар заявив - придатний. І з поліклініки прямо в учебку на півтора місяці. В якій він півтерміну був в медчастині.
З учебки під Покровськ, де відправили в шпиталь... На день. Там подивились і сказали, що через декілька місяців дамо направлення до терапевта)), а поки назад в частину. Повернувся, визначили, що буде медбратом тягати поранених (з його хребтом). Але опинився в бліндажі удвох ще з одним типом. Там 5 днів без сну-відпочинку вів бій. Практично сам, напарник відморозився і навіть не заряджав йому магазинів. Сидів в кутку. Коротше на п'ятий день рознесло бліндаж, а коли відступав, то скид гранати. Шпиталь, операція, уламок в хребті (залишили, бо витягати небезпечно), посічені ноги. Зараз очікує перевіз в інший шпиталь. Далі від фронту.
Отакі три місяці. Бойовий шлях. І да -- тцк за неоновлення даних стягнуло штраф.