budivelnik написав:

detroytred написав: Тобто оті 95% немільйонерів не суцільні невдахи-голодранці-люмпени, а здебільшого саме оті, за рахунок кого ти отримав можливість того, що на тебе не звертають уваги можновладці. На твою нішу.

Окучують інших... Оту більшість. Тобто оті 95% немільйонерів не суцільні невдахи-голодранці-люмпени, а здебільшого саме оті, за рахунок кого ти отримав можливість того, що на тебе не звертають уваги можновладці. На твою нішу.Окучують інших... Оту більшість.

Це в твоїх вологих фантазіях за все платять ті хто нічого не має...Для того щоб з тебе драні рейтузи зняти -шуму буде вище Говерли...Але й тут ти не допетрав...Для того щоб ці 95% ЕФЕКТИВНО працювали-вони повинні мати кимось створене робоче місце з нормальними умовами праці....Шофер - повинен мати трактор чи самоскид..Лікар - ренгенапарат/бормашинку/мрт і так даліТак отЦими інструментами простого працівника забезпечує такий як я...Воно то краще/правильніше/зручніше/ефективніше - щоб працівник міг ні від кого не залежати і самостійно зібрати кошти на необхідний йому інструмент...Але чогось так вийшло , що для того щоб КУПИТИ ТРАКТОР - треба років 20 працювати лопатою. ЖОДЕН з секти НАМ всі Винні - цього робити не хоче, але з радістю звинуватить того хто це для нього зробив.Ти ж розумієшМені манна небесна не падала... і щоб ЗІБРАТИ гроші на ПЕРШИЙ трактор -я витратив перших 10 років....То може мені треба дякувати за те що я зробива не заглядати в кишеню з заявкою що ти 30 років працював і маєш кращі умови...Може візьмемо до уваги що ти від курсанта - не голодував... тобто 30 років жив по принципущо заробив-те на себе дорогого витратив...