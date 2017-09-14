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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 чер, 2025 12:05
detroytred написав:
Ця історія типова для піхотинця чи ні?
Сусід. 30+ років 3 роки регулярно ходив на влк, йому продовжували лікування-діагностику (там повний букет: хребет, тиск, нирки, кишковик). Три місяці тому новий лікар заявив - придатний. І з поліклініки прямо в учебку на півтора місяці. В якій він півтерміну був в медчастині.
З учебки під Покровськ, де відправили в шпиталь... На день. Там подивились і сказали, що через декілька місяців дамо направлення до терапевта)), а поки назад в частину. Повернувся, визначили, що буде медбратом тягати поранених (з його хребтом).
Але опинився в бліндажі удвох ще з одним типом. Там 5 днів без сну-відпочинку вів бій. Практично сам, напарник відморозився і навіть не заряджав йому магазинів. Сидів в кутку.
Коротше на п'ятий день рознесло бліндаж, а коли відступав, то скид гранати.
Шпиталь, операція, уламок в хребті (залишили, бо витягати небезпечно), посічені ноги. Зараз очікує перевіз в інший шпиталь. Далі від фронту.
Отакі три місяці. Бойовий шлях.
І да -- тцк за неоновлення даних стягнуло штраф.
Косити по здоров'ю зараз нема сенсу.
Він не міг на аспірантуру чи магістратуру поступити?
Напевно будуть без автомата в окоп запускати. Бійцівські якості тцк не цікавлять. Добовий план поставки виконали, та пішли бухати в гендель до Будівельника))
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Додано: Чет 12 чер, 2025 12:09
budivelnik написав: detroytred написав:
Тобто оті 95% немільйонерів не суцільні невдахи-голодранці-люмпени, а здебільшого саме оті, за рахунок кого ти отримав можливість того, що на тебе не звертають уваги можновладці. На твою нішу.
Окучують інших... Оту більшість.
Це в твоїх вологих фантазіях за все платять ті хто нічого не має...
Для того щоб з тебе драні рейтузи зняти -шуму буде вище Говерли...
Але й тут ти не допетрав...
Для того щоб ці 95% ЕФЕКТИВНО працювали-вони повинні мати кимось створене робоче місце з нормальними умовами праці....
Шофер - повинен мати трактор чи самоскид..
Лікар - ренгенапарат/бормашинку/мрт і так далі
Так от
Цими інструментами простого працівника забезпечує такий як я...
Воно то краще/правильніше/зручніше/ефективніше - щоб працівник міг ні від кого не залежати і самостійно зібрати кошти на необхідний йому інструмент...
Але чогось так вийшло , що для того щоб КУПИТИ ТРАКТОР - треба років 20 працювати лопатою. ЖОДЕН з секти НАМ всі Винні - цього робити не хоче, але з радістю звинуватить того хто це для нього зробив.
Ти ж розумієш
Мені манна небесна не падала... і щоб ЗІБРАТИ гроші на ПЕРШИЙ трактор -я витратив перших 10 років....
То може мені треба дякувати за те що я зробив
а не заглядати в кишеню з заявкою що ти 30 років працював і маєш кращі умови...
Може візьмемо до уваги що ти від курсанта - не голодував... тобто 30 років жив по принципу
що заробив-те на себе дорогого витратив...
Ну ти тугий...
Да хто ж заперечує роль працедавця-то?
Мова про інше - про результат цього працедавця. Про це кейнси-бальцеровичі.
Щоб ти отак 30 років важко працював і мав результат не жалюгідні 14 млн., а значно більше.
Тобто і місць робочих створив більше і платив своїм працівникам більше.
Про це мова.
Це пряма функція регуляторів ринку.
З.и. не отримував апріорі я стільки, скільки заробив. Бо платили майже однаково, що мені - за навчання китайців, в'єтамців, туркменів, негрів (які оплачували своє навчання валютою і добряче в бюджет країни), що отому, хто дійсно штани протирав.
І ще раз -- отой терапевт, який важко працював 50+ років, отримував суттєво менше, ніж якщо міг сам особисто з а-ля тебе назначати платню собі за лікування.
Тому в нього особиста 8 тис. пенсія, а в тебе особиста Польща.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 12:11
budivelnik написав: yama написав:
Якщо я хочу впіймати злочинця - я не попереджаю його про це заздалегідь , щоб він не сховався
Є непрямі методи отримання необхідної інформації...
Взяв отримав базу данних скільки машин/людей пересовувались останніх 5місяців у четверг,пятницю,суботу,неділю....
Потім оголосив що будеш ловити/перевіряти...
Промоніторив яка кількість людей/машин залишилась на дорогах..
Різниця це і є ЙМОВІРНА кількість тих кого можна ловити.
А так як деколи вартість адміністрування вища ніж отриманий результат- то в данному випадку СБУ( а значить і вище керівництво) будуть знати з якоюсь точністю розмір мобресурсу який поховався.
ага всеодно так тупо , от пів року до цього ховавався і тут раптом в цей час став ховатися більш посилено
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Додано: Чет 12 чер, 2025 12:11
detroytred написав:
Ця історія типова для піхотинця чи ні?
Сусід. 30+ років 3 роки регулярно ходив на влк, йому продовжували лікування-діагностику (там повний букет: хребет, тиск, нирки, кишковик). Три місяці тому новий лікар заявив - придатний. І з поліклініки прямо в учебку на півтора місяці. В якій він півтерміну був в медчастині.
З учебки під Покровськ, де відправили в шпиталь... На день. Там подивились і сказали, що через декілька місяців дамо направлення до терапевта)), а поки назад в частину. Повернувся, визначили, що буде медбратом тягати поранених (з його хребтом).
Але опинився в бліндажі удвох ще з одним типом. Там 5 днів без сну-відпочинку вів бій. Практично сам, напарник відморозився і навіть не заряджав йому магазинів. Сидів в кутку.
Коротше на п'ятий день рознесло бліндаж, а коли відступав, то скид гранати.
Шпиталь, операція, уламок в хребті (залишили, бо витягати небезпечно), посічені ноги. Зараз очікує перевіз в інший шпиталь. Далі від фронту.
Отакі три місяці. Бойовий шлях.
І да -- тцк за неоновлення даних стягнуло штраф.
і в цей же час постят дописи про те як собачка заважає читати.
екзистенційна війна? сюр.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 12:14
detroytred написав:
Ця історія типова для піхотинця чи ні?
Сусід. 30+ років 3 роки регулярно ходив на влк, йому продовжували лікування-діагностику (там повний букет: хребет, тиск, нирки, кишковик). Три місяці тому новий лікар заявив - придатний. І з поліклініки прямо в учебку на півтора місяці. В якій він півтерміну був в медчастині.
З учебки під Покровськ, де відправили в шпиталь... На день. Там подивились і сказали, що через декілька місяців дамо направлення до терапевта)), а поки назад в частину. Повернувся, визначили, що буде медбратом тягати поранених (з його хребтом).
Але опинився в бліндажі удвох ще з одним типом. Там 5 днів без сну-відпочинку вів бій. Практично сам, напарник відморозився і навіть не заряджав йому магазинів. Сидів в кутку.
Коротше на п'ятий день рознесло бліндаж, а коли відступав, то скид гранати.
Шпиталь, операція, уламок в хребті (залишили, бо витягати небезпечно), посічені ноги. Зараз очікує перевіз в інший шпиталь. Далі від фронту.
Отакі три місяці. Бойовий шлях.
І да -- тцк за неоновлення даних стягнуло штраф.
Если верить местным ура-патриотам (не буду показывать пальцем на одного конкретного списанного) -- вообще нетипичная: в штурмовики никого с улицы не отправляют. А даже если и отправляют - выборка данного форума убедительно доказывает: максимум легкие ранения все получают.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 12:17
yama написав: budivelnik написав: yama написав:
Якщо я хочу впіймати злочинця - я не попереджаю його про це заздалегідь , щоб він не сховався
Є непрямі методи отримання необхідної інформації...
Взяв отримав базу данних скільки машин/людей пересовувались останніх 5місяців у четверг,пятницю,суботу,неділю....
Потім оголосив що будеш ловити/перевіряти...
Промоніторив яка кількість людей/машин залишилась на дорогах..
Різниця це і є ЙМОВІРНА кількість тих кого можна ловити.
А так як деколи вартість адміністрування вища ніж отриманий результат- то в данному випадку СБУ( а значить і вище керівництво) будуть знати з якоюсь точністю розмір мобресурсу який поховався.
ага всеодно так тупо , от пів року до цього ховавався і тут раптом в цей час став ховатися більш посилено
Возможно - просто совпадение
У ВР внесли законопроєкт про переведення частини співробітників спецслужб (СБУ, ГУР та СЗР) до ЗСУ
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Додано: Чет 12 чер, 2025 12:18
UA написав:
Косити по здоров'ю зараз нема сенсу.
Він не міг на аспірантуру чи магістратуру поступити?
Так він не косив. Реально хвороб купа. Нічого нікому не платив, ходив на влк, йому продовжували і продовжували.
І раптом прямо з поліклініки в учебку.
Ну і сам по собі він категорично проти будь-якого ухиляння був. Тому не чухнув в сзч, хоча можливостей, казав, була купа.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 12:19
budivelnik написав:
то в данному випадку СБУ будуть знати з якоюсь точністю розмір мобресурсу який поховався.
ого, то СБУ вже займається пошуком адмінпорушників? А держзраду та розкрадання бюджету тоді будуть розслідувати охоронці з АТБ
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Додано: Чет 12 чер, 2025 12:22
Шановні колеги, якщо ви хочет щоб війна закінчилась, як можна швидше вам потрібно скинутися мені 5-10 тис у.о. на те щоб я офіційно красиво відкосив. Бо поки що мені реально шкода платити такі бабки, бо з мого досвіду, як тільки я купую сертифікат про вакцинацію за 100 евро - через місяць ковід закінчується. Як тільки я продаю біткоін - він йде догори. І навпаки після покупки падає вниз. Те саме про системи резервного живлення , як тільки зібрав на 10 кВт одразу припинились обстріли електро інфраструктури і припинили вимикати ! тож як кажуть інфа 100
)) метод та спосіб оплати - запитувати в приват . Давайте закриємо цей збір за тиждень !
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Додано: Чет 12 чер, 2025 12:25
detroytred
Але опинився в бліндажі удвох ще з одним типом. Там 5 днів без сну-відпочинку вів бій. Практично сам,
Це ж говорить про те, що там здоровʼя насправді було ого-го?? А тут вгодовані на шпикачках шольца розказують що не можуть, , їм би тилову посаду, але не їдуть, бо вони «евакуйовані»))
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