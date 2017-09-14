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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1411014111141121411314114>
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:07

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
А от коли населення Держави виробляє більше ніж споживає (приклад Швеції) то тоді стимулюються заходи по ЗАОХОЧЕННЮ споживання а не ЗАРОБЛЯННЯ.

В нашій системі найбільш навантаженою частиною є заробітна плата..
Тобто наша система ОБМЕЖУЄ ВИГОТОВЛЕННЯ
Але якщо нам не вистарчає - то ми повинні ОБМЕЖУВАТИ СПОЖИВАННЯ
і ці обмеження споживання через податки на споживання а не на виготовлення-повинні діяти поки не відновиться позитивний баланс в Державі між тим що створили і тим що спожили.
Всё, вроде, верно.
Но не в качестве спора. Посмотрите мой пост viewtopic.php?p=5863984#p5863984 об уровне бедности в Украине.
Бідність -це спадкова хвороба, яку ми отримали від совка, де головним жупелом було РІВНІСТЬ..
Тому поки ще було чим гузно прикрити всім однаково-до того часу совок і існував
Як тільки гола дупа стала голою однаково у всіх - совок розвалившись .... при цьому.
Звинувативши країни які виникли на його розвалини в тому що в них населення бідне....
........
Опять же не буду разворачивать дискуссию о причинах развала Союза. Даже пример Китая вас не убеждает, а там точно гола дупа была ещё более голой, чем в Союзе. Но ничего, не развалился и выкарабкался из дупы.
Но я уже несколько раз задавал вопрос - сколько десятилетий мы свои проблемы будем валить на "совок"? лет 100? или больше?
И у вас противоречие.
Здесь вы описали объективные причины бедности и доказали, что у нас это было неизбежно. А в спорах с детройтом вы постоянно доказываете, что всё зависит от человека и бедные у нас только ледацюги и бездельники, которые не хотят напрягаться и накопичувати капитал и у которых не хватает капиталистимческого духа.
Вы уж определитесь - причина в "совковости" и нехватке капиталистимческого духа и надо только "подивитися у дзеркало" или есть объективные причины и бедность народа неизбежна (пока что).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:13

Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Faceless написав:
Banderlog написав:[quote="5864044:budivelnik"]
Виконуйте закон України - і молівться на здоровья.

Зара, з розбігу.
А шо якщо нє? Незламний черчиль посадить в тюрму? ) :lol:
Нє, звісно нє. Молиться можна всім без смс і реєстрації. Але як організація церква буде поза правовим полем, не матиме права на пільги (хоча я вважаю пільги взагалі треба скасувати) і взагалі матиме менше прав, ніж пастафаріанці - легальна і поважна церква
чи не думаєте що після цього церква стане ще менш лояльною до черчіля ніж пастафаріанці і свідки єгови? :wink:[/quote]Чого це мирську владу має турбувати лояльність незаконно працюючої релігійної організації?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:18

  budivelnik написав:Ти давай не перекручуй
Ти не невдаха
Ти фартовий злодій, який обікрав тих хто тобі платив за свою охорону- жодного разу не виконавши прямого завдання.

Ти знов будуєш суто на брехні.
Пряме моє завдання, за яке я отримував грошове забезпечення, чітко визначено посадовими обов'язками.
Вони виконані.
І результат перевірено практикою - війною. Підготовлені мною фахівці цілком справно виконують вже свої посадові обов'язки.
А також іноземцями - які за виконання мною завдань прямо платили в бюджет валюту. Роками, групи за групами.

А свої хатєлки зі стелі про якесь вигадане тобою моє завдання залиш собі.
Вони апріорі не мають нічого спільного з визначеними державою.
Тобто саме тим, з ким я і укладав контракт. Ще й з визначений часом контракт.

Спробуй будувати не на хатєлках, вигадках, брехні.
Бо голослівне - злодій, є чистим наклепом.
Тобто я тебе постійно макаю фактами в брехуна, вигадувальника тощо, а ти постійно ліпеш зі стелі про невдаху, голодранця тощо.
Набридаєш...

За свою охорону люди платять ... охоронцям, агентствам охорони.
Ти й тут збрехав.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:30

  budivelnik написав:........
Вчителі, Лікарі - ніколи не страждали від низьких доходів
........

Ух ты!
У вас прямо что ни пост, то открытие!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:31

  Faceless написав:Чого це мирську владу має турбувати лояльність незаконно працюючої релігійної організації?

хоча б тому що православних мільйони. І нехай посправжньому воцерковльонних менше, но теж не мало.
Давайте уявімо собі ситуацію що церква радить віруючим не воювати за цю владу, і не співпрацювати з правоохоронними органами.
Не може такого бути? :lol: а якщо я скажу що процес вже пішов?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:36

Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  Faceless написав:Чого це мирську владу має турбувати лояльність незаконно працюючої релігійної організації?

хоча б тому що православних мільйони. І нехай посправжньому воцерковльонних менше, но теж не мало.
Давайте уявімо собі ситуацію що церква радить віруючим не воювати за цю владу, і не співпрацювати з правоохоронними органами.
Не може такого бути? :lol: а якщо я скажу що процес вже пішов?

Православних може й мільйони, з них тільки частина відносяться до церкви ворожої країни, з тих менша частина- активні парафіяни. Зазвичай земля під храмами не належить церкві, і самі храми часто теж просто в користуванні, а значить і те, і інше може бути передане в користування іншим, легальним організаціям. От і все.

Щодо останнього - і уявляти не треба, незаконна московська церква вже давно саме це і робить. Зокрема тому вона й незаконна. Чим активніше буде то робити, тим більше буде формальних приводів застосувати вже кримінальну відповідальність до її так званих служителів
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:40

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:........
Вчителі, Лікарі - ніколи не страждали від низьких доходів
........

Ух ты!
У вас прямо что ни пост, то открытие!

Коли будувати ні на чому, то приходиться на власних відсеб'ятинних "открытиях". Тобто на брехні.
_________________________________
В експерта цікавий новий погляд!

*Други мои...
Как не существует будущего у РФ без контроля над ПУПОВИНОЙ Украиной и Северным приЧерноморьем... Так не существует Украины в виде "обрубка"...
Обеим сторонам уже просто НЕЧЕГО терять... и они это ЗНАЮТ...
Это знаю стервятники вокруг...
Вы просто в замедленном кино и Вам кажется, что Вы можете подойти к вылетевшей из дула пуле... и рукой поправить ее...
Нет... это иллюзия... И законы Физики ФУНДАМЕТАЛЬНЫ.* (С)

*Если еще хоть ОДНА ПОНИ скажет, что причиной стал "нейтральный" статус или что-то в этом роде - ИЗГОНЮ...
Причина в ПУПОВИНЕ...
НЕ существует НИКАКОЙ РФ без ПУПОВИНЫ Киева...
АМИНЬ.
Оставить СЛОВОБЛУДИЕ.*

*А в РФ есть русская\православная\славянская... республика\автономия?
Когда нить поймете надпись на шлеме Невского...
И почему нет никакой РИ без Украины...
И за что война на самом деле.
Кстати на практически ВСЕХ шоломах князей и царей РИ были надписи из Корана...
Скоро Вам станет понятно почему и Лондон играет на Кавказе и почему Пу решил платить дань и принять капитуляцию... отдав на окормление страну... и почему он ездит в Мечети туда приложиться к Святым Книгам... И почему я пишу - внимание на Кавказ... Там есть эмираты и повыше...
И поймете почему вцепились в ПУПОВИНУ - Украину... откель чуть ранее сперли Кафедру Православную...
Без Украины... РИ становится эмиратом... и любой житель РФ... если закроется в туалете и сам себе честно признается... все и без меня видит и знает...

Война религиозная... война экзистенциональная...
Все остальное - СЛОВОБЛУДИЕ...
И да... она имеет и геополитическое измерение - Война Британии и РФ за моря и проливы...
И да... она имеет и экономическое измерение... и демографическое...* (С)
________________________________
Оцінювати не візьмусь, але -- екстравагантно)))!!!
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:50

  Faceless написав:......
Чого це мирську владу має турбувати лояльність незаконно працюючої релігійної організації?

Вообще-то, лояльность граждан одна из основных забот государства.
А верующие, независимо от того, какой веры/церкви придерживаются, всё же граждане Украины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:54

  Faceless написав:
Banderlog написав:
  Faceless написав:Чого це мирську владу має турбувати лояльність незаконно працюючої релігійної організації?

хоча б тому що православних мільйони. І нехай посправжньому воцерковльонних менше, но теж не мало.
Давайте уявімо собі ситуацію що церква радить віруючим не воювати за цю владу, і не співпрацювати з правоохоронними органами.
Не може такого бути? :lol: а якщо я скажу що процес вже пішов?

Православних може й мільйони, з них тільки частина відносяться до церкви ворожої країни, з тих менша частина- активні парафіяни. Зазвичай земля під храмами не належить церкві, і самі храми часто теж просто в користуванні, а значить і те, і інше може бути передане в користування іншим, легальним організаціям. От і все.

Щодо останнього - і уявляти не треба, незаконна московська церква вже давно саме це і робить. Зокрема тому вона й незаконна. Чим активніше буде то робити, тим більше буде формальних приводів застосувати вже кримінальну відповідальність до її так званих служителів
а давайте просто як суботники стане?) я розумію що вив більшості тут люди до релігії відношення не мають. І їм буде нудно. Гляньте з 30 хвилини це не зрив мобілізаційної кампанії?
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:54

  detroytred написав:..........
Оцінювати не візьмусь, але -- екстравагантно)))!!!

Занадто екстравагантно!
А кто это написал? Лень искать.
ЛАД
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