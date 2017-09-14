Опять же не буду разворачивать дискуссию о причинах развала Союза. Даже пример Китая вас не убеждает, а там точно гола дупа была ещё более голой, чем в Союзе. Но ничего, не развалился и выкарабкался из дупы.budivelnik написав:Бідність -це спадкова хвороба, яку ми отримали від совка, де головним жупелом було РІВНІСТЬ..ЛАД написав:Всё, вроде, верно.budivelnik написав:.........
А от коли населення Держави виробляє більше ніж споживає (приклад Швеції) то тоді стимулюються заходи по ЗАОХОЧЕННЮ споживання а не ЗАРОБЛЯННЯ.
В нашій системі найбільш навантаженою частиною є заробітна плата..
Тобто наша система ОБМЕЖУЄ ВИГОТОВЛЕННЯ
Але якщо нам не вистарчає - то ми повинні ОБМЕЖУВАТИ СПОЖИВАННЯ
і ці обмеження споживання через податки на споживання а не на виготовлення-повинні діяти поки не відновиться позитивний баланс в Державі між тим що створили і тим що спожили.
Но не в качестве спора. Посмотрите мой пост viewtopic.php?p=5863984#p5863984 об уровне бедности в Украине.
Тому поки ще було чим гузно прикрити всім однаково-до того часу совок і існував
Як тільки гола дупа стала голою однаково у всіх - совок розвалившись .... при цьому.
Звинувативши країни які виникли на його розвалини в тому що в них населення бідне....
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Но я уже несколько раз задавал вопрос - сколько десятилетий мы свои проблемы будем валить на "совок"? лет 100? или больше?
И у вас противоречие.
Здесь вы описали объективные причины бедности и доказали, что у нас это было неизбежно. А в спорах с детройтом вы постоянно доказываете, что всё зависит от человека и бедные у нас только ледацюги и бездельники, которые не хотят напрягаться и накопичувати капитал и у которых не хватает капиталистимческого духа.
Вы уж определитесь - причина в "совковости" и нехватке капиталистимческого духа и надо только "подивитися у дзеркало" или есть объективные причины и бедность народа неизбежна (пока что).