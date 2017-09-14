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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 чер, 2025 14:02
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Оцінювати не візьмусь, але -- екстравагантно)))!!!
Занадто екстравагантно!
А кто это написал? Лень искать.
Та той же самий.
На диво, більшість його математики (пророцтв) збувається.
Умовно ренегат...
Його спеціально навчали в Омериці, Британії, Польщі...
А він попрацював-попрацював і всіх кинув, став "працювати на себе".
Оскільки нікуди в політику не лізе та мінімум 30% замовчує, ще й поважає святу інквізіцію, то його і не чіпають.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 14:05
Banderlog написав:
Давайте уявімо собі ситуацію що церква радить віруючим не воювати за цю владу, і не співпрацювати з правоохоронними органами.
Не може такого бути?
а якщо я скажу що процес вже пішов?
З точки зору закону така церква нічого доброго своїм віруючим не робить, а проблеми створити може. По суті, церква каже віруючи порушувати закон, а можливу відповідальність нестимуть віруючі, а не церква.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 14:12
budivelnik написав: ЛАД написав:
Ну зачем же так искажать.
Металлургия все годы была одной из основных экспортных отраслей. Да и, например, ваша первая рабочая отрасль - строительство - без металла не обходилась.
Даєш вал... -це ж совок
За рахунок повернення ПДВ яке збирали з населення - металургія виявилась еспортоможливою....
Але якщо для того щоб продати на експорт , треба було обібрати на 20% все населення - то називати подібне економічно доцільним--якби не комільфо..
Ракето-, танко- и прочие -строения включая и пороховые заводы - туда же, у некомильфо?
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Додано: Чет 12 чер, 2025 14:19
АндрейМ написав: Banderlog написав:
Давайте уявімо собі ситуацію що церква радить віруючим не воювати за цю владу, і не співпрацювати з правоохоронними органами.
Не може такого бути?
а якщо я скажу що процес вже пішов?
З точки зору закону така церква нічого доброго своїм віруючим не робить, а проблеми створити може. По суті, церква каже віруючи порушувати закон, а можливу відповідальність нестимуть віруючі, а не церква.
церква не каже нічого порушувати. Церква рекомендує відійти в сторону від грішних і не підтримувати їх. яку саме відповідальність? От Ви принципово не хочете воювати за цю владу. Яку відповідальність ви несете? Яку відповідальність несуть протестанти?
Зараз почали тцк відловлювати православних священників і даж настоятелів монастирів при тому що рядових віруючих протестантів не трогають.
Угадайте що буде далі? Чи буде більше бажання після цього в простого православного мобілізуватись і йти захищати владу? І протестантів?
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Додано: Чет 12 чер, 2025 14:22
yama написав:
та що тут сперечатися , ввели податок на холопів , з одного холопа 5-10 тис доларів , або йди служи. Все просто нове податкове законодавство от і все .
Легалізація хабарів?
Но-но!
До речі - ще розумію, якщо хабар дали за якісь липові документи...
Але не розумію тих, хто дає хабар за те, щоб відпустили з бусіка, чи вже з тцк?
Їх же умовно за поворотом/завтра/через тиждень знову зловлять, - що знову платити?
Є ж безкоштовний спосіб, який дається неодноразово!(як правило, декілька спроб)
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detroytred написав:
Тому не чухнув в сзч, хоча можливостей, казав, була купа.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 14:26
detroytred
Я вам уже писал о бессмысленности споров с будивельником. По-моему, даже не один раз.
Он проповедует очень старую идеологию - предприниматели это благодетели, которые обеспечивают простым людям работу и хлеб (машины, айфоны, ...). Раньше так же проповедовали о феодалах по отношению к крепостным, а ещё раньше о рабовладельцах по отношению к рабам.
На Западе уже такое стыдятся употреблять. Ну а мы отстаём в развитии.
Понятно, что когда человек выбирает, купить себе яхту или вложить эти деньги в свой бизнес, он руководствуется не какими-то благотворительными соображениями. И не заботой о том, как бы прокормить сирых и убогих. Особенно, если считает, что они бедные только потому, что не посмотрели в зеркало и вообще лентяи и бездари.
Кому-то для самооценки достаточно того, что он победил в конкурентной борьбе за выживание и положение в обществе, а кому-то этого мало и он хочет, чтобы проигравшие считали его благодетелем. Он может даже искренне так думать.
Первому вам и доказывать ничего не придётся - он сам всё прекрасно понимает. Второму вы никогда ничего не докажете.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 14:28
І тим часом росіяни заходять в Дніпропетровську область. Ну, це було питання часу, ніхто стіну на кордоні областей не будував ці три роки.
При цьому, окрім того, що в Дніпропетровській ОВА — "мушлі", Сирський довгий час особисто забороняв будувати фортифікації в області й на кордоні з Донецькою, бо "отобьом". Неідеологічно, коротше. Те саме було щодо обладнання рубежів за Бахмутом, пам’ятаю. І ще багато чого.
Логічно: планування совка на рівні плінтуса "ні кроку назад, точка".
Безугла
Пропоную почати будувати по Ельбі та Дунаю, на всякий случай.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 14:41
Banderlog написав:
Зараз почали тцк відловлювати
До речі, ти казав "чого тобі боятися?"(тобто мені)
Я казав, що мені то боятись нічого, але!
Але ж я тут вже розказував, як недавно мого однокласника бусифікували, хоч він і мав при собі документи по догляду за мамою(мама його реально хвора, після інсульту ледве ходить...)
Але бусифікатори сказали, що має бути тепер ще якийсь додатковий папірець...
Результат - він зараз "як швед" під Полтавою!🤦🏻
Уявляю, як би тут ура-псевдопатріоти від радощів стрибали, якщо б це мене забрали під Полтаву!
А ще, якщо б з подробицями, що мене побили і тягли по асфальту в бусік - то тут би був масовий екстаз!
А так, нікому не цікаво, що мої документи "патрульні тцк" вже двічі дивились і бажали гарного дня!
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Додано: Чет 12 чер, 2025 14:54
Успіх написав: Banderlog написав:
Зараз почали тцк відловлювати
До речі, ти казав "чого тобі боятися?"(тобто мені)
має бути тепер ще якийсь додатковий папірець...
Результат - він зараз "як швед" під Полтавою!🤦🏻
Уявляю, як би тут ура-псевдопатріоти від радощів стрибали, якщо б це мене забрали під Полтаву!
А ще, якщо б з подробицями, що мене побили і
під полтаву? Там ж ще війни нема... напевно навчання. Хоча ти вже бзвп проходив і з досвідом бойових дій.
Так шо думаю що ні на яку полтаву тебе вже не повезуть. А одразу на сумщину.
Ти хоть бумажку якусь зберіг про курси дронщиків?
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Додано: Чет 12 чер, 2025 15:06
Banderlog написав:
під полтаву? Там ж ще війни нема... напевно навчання.
і тим не менш прилітало недавно на навчальний полігон.
двох визнали загиблими.
місцеві кажуть що то все брехня - применьшують кількість вибувших.
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