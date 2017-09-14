jump написав:Генштаб наказав ТЦК мобілізувати всіх добровольців ДФТГ
Директива Генерального штабу вимагає від ТЦК здійснити мобілізацію 100% добровольців-членів ДФТГ, які не мають відстрочок або бронювання та підлягають мобілізації за віком та станом здоров'я.
При цьому участь добровольців у мобільних вогневих групах (МВГ), які по суті і є тими групами протиповітряної оборони, які планують створювати під час експерименту, не береться до уваги, як і пройдена спеціальна підготовка навідників чи кулеметників.
Призов всіх добровольців ТЦК, згідно директиви, мали завершити до 30 травня. Але фактично було призвано одиниці, тому наразі Генеральним штабом проводиться службове розслідування щодо «не якісного виконання» цієї директиви, а термін мобілізації добровольців продовжено. https://www.ukrmilitary.com/2025/06/mob ... -dftg.html
Натрапив на версію, що ці ДФТГ по суті практично є місцевими муніципальними арміями. І тепер нарешті ГШ хоче мобілізувати їх на передок.
там купа фраєрів підмазаних ще й на волонтерських жипах відгодовані дупла возили
Banderlog написав: церква не каже нічого порушувати. Церква рекомендує відійти в сторону від грішних і не підтримувати їх. яку саме відповідальність? От Ви принципово не хочете воювати за цю владу. Яку відповідальність ви несете? Яку відповідальність несуть протестанти? Зараз почали тцк відловлювати православних священників і даж настоятелів монастирів при тому що рядових віруючих протестантів не трогають. Угадайте що буде далі? Чи буде більше бажання після цього в простого православного мобілізуватись і йти захищати владу? І протестантів?
навіщо ви пишете тут цю ахінею? ж бажання накинути лайна на вентилятор? і прикинутись таким бідними і ображеними? трогають їх, ще й як трогають. і мобілізують, і судять за відмову з релігійних мотивів, і строки реальні дають при цьому. і гинуть вони теж, як всі. неподалік будинку є церква, не знаю правда точно, якої саме течії, але з "тих", з рік тому бачив як з неї виїзджав траурний кортеж з загиблим військовим. так що ваш вкид повз.... єдине що можна сказати, те це те, що, як правило, в них в сімях багато дітей. тому багато хто з них має відстрочки. але це ж не лише для них так.
Letusrock написав:Тоді точно більшість жінок+дітей виїдуть. Бо вибір між працювати в Словаччині/Чехії 8 год на конвеєрі на автозаводі за євро це одне, а примусово вдома за копійки по 16 год на пороховому заводі без вихідних (бо війна до останньої верби) це геть інше.
тому й виходить що ті хто на фронті - їх програли в карти а вся інша країна живе по КЗОТу мирного часу.
Letusrock, залишилось тільки для мільйонів жінок знайти конвейери. Але ж це такі дрібниці
tester3373, якщо ти особисто живешь по КЗОТу мирного часу, то не кажи за всіх. За всіх можуть казати або психічно хворі, або пропагандони )
Я, з 24.02.2022, вже забув про нормовану роботу з 9 до 18
Letusrock написав:Тоді точно більшість жінок+дітей виїдуть. Бо вибір між працювати в Словаччині/Чехії 8 год на конвеєрі на автозаводі за євро це одне, а примусово вдома за копійки по 16 год на пороховому заводі без вихідних (бо війна до останньої верби) це геть інше.
тому й виходить що ті хто на фронті - їх програли в карти а вся інша країна живе по КЗОТу мирного часу.
так, ситуація патова. весною 2022 багато хто б побіг в єдиному пориві клепати снаряди по ночам. А зараз дурних нема. Тим більше якщо ти жінка і в тебе вибір між поїздкою в ЄС і гіпотетичною роботою на військовому заводі по КЗОТу воєнного часу за продпайок.
ІЧСХ, ті, хто пишуть про якийсь гіпотетичний КЗОТ воєнного часу, роялять по клавіатурі на форумі в бізнес час )
yama написав:Шановні колеги, якщо ви хочет щоб війна закінчилась, як можна швидше вам потрібно скинутися мені 5-10 тис у.о. на те щоб я офіційно красиво відкосив. Бо поки що мені реально шкода платити такі бабки, бо з мого досвіду, як тільки я купую сертифікат про вакцинацію за 100 евро - через місяць ковід закінчується. Як тільки я продаю біткоін - він йде догори. І навпаки після покупки падає вниз. Те саме про системи резервного живлення , як тільки зібрав на 10 кВт одразу припинились обстріли електро інфраструктури і припинили вимикати ! тож як кажуть інфа 100 )) метод та спосіб оплати - запитувати в приват . Давайте закриємо цей збір за тиждень !
Faceless написав:Чого це мирську владу має турбувати лояльність незаконно працюючої релігійної організації?
хоча б тому що православних мільйони. І нехай посправжньому воцерковльонних менше, но теж не мало. Давайте уявімо собі ситуацію що церква радить віруючим не воювати за цю владу, і не співпрацювати з правоохоронними органами. Не може такого бути? а якщо я скажу що процес вже пішов?
Це каже, що церква працює в сторону московитів, бо твоя церква і є частина московитської церкви