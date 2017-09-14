RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1411514116141171411814119>
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:ніхто не гине (навіть від паленої горілки)

тут тестер номерной кажэ шо если от горилки паленки траванулся не до конца то только 8к пенсии назначат..
Прохожий
 
Повідомлень: 14093
З нами з: 05.06.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:19

Вільний народе - вільної країни!©))

  pesikot написав:труси на собі рвав
Так отож, що я НЕ рвав на собі труси, як тут всі ура-псевдопатріоти!
А тепер ще й закон буде для всіх 60+! Вже не буде тупарилих відмазок - "я б пішов, та мені вже 59..."
  pesikot написав:Пишешь брехливі дописи, як ТЦК "ловить", бо тобі сцикотно в СЗЧ.
Та вже, навіть, Хотаб признає/бачить, як бусифікатори "патрулюють"/шукають жертву на фарш!

Як можу бути в сзч, якщо двічі перевіряли в мене документи?
Ти що казковий... ?😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8232
З нами з: 18.03.21
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:28

харків'янин у вогні співає Гімн України

Це треба бачити-харків'янин у вогні співає Гімн України, такий народ не подолати

prodigy
 
Повідомлень: 12480
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3299 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:28

  Успіх написав:Як можу бути в сзч, якщо двічі перевіряли в мене документи

Это требует доказательств.
Ждём Вашу фотку с ТЦКашниками. У Вас в руках должна быть табличка с надписью "Успіх", а у них - "ТЦК"
😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8413
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6444 раз.
Подякували: 21570 раз.
 
Профіль
 
131
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:32

  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав: церква не каже нічого порушувати. Церква рекомендує відійти в сторону від грішних і не підтримувати їх. яку саме відповідальність? От Ви принципово не хочете воювати за цю владу. Яку відповідальність ви несете? Яку відповідальність несуть протестанти?
Зараз почали тцк відловлювати православних священників і даж настоятелів монастирів при тому що рядових віруючих протестантів не трогають.
Угадайте що буде далі? Чи буде більше бажання після цього в простого православного мобілізуватись і йти захищати владу? І протестантів? :lol:


навіщо ви пишете тут цю ахінею? ж бажання накинути лайна на вентилятор? і прикинутись таким бідними і ображеними? трогають їх, ще й як трогають. і мобілізують, і судять за відмову з релігійних мотивів, і строки реальні дають при цьому. і гинуть вони теж, як всі. неподалік будинку є церква, не знаю правда точно, якої саме течії, але з "тих", з рік тому бачив як з неї виїзджав траурний кортеж з загиблим військовим. так що ваш вкид повз....
єдине що можна сказати, те це те, що, як правило, в них в сімях багато дітей. тому багато хто з них має відстрочки. але це ж не лише для них так.

:wink: значить загинувший пішов добровольцем. Або родич когось із членів їхньої церкви.
ссилку на три кримінальних справи де когось з протестантів засудили до реального сроку за відмову від мобілізації і я признаю що не правий.
А поки лишусь при своїй думці. ніодного протестанта я в зсу не бачив, як і ніодного іудея.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2886
З нами з: 24.06.14
Подякував: 111 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:35

Сівкович виявився голубович , яка несподіванка , офіцер кдб

Кар’єра в КДБ СРСР

Знайти інформацію про Сівковича доволі важко, адже його “кар’єрна” біографія починається більш ніж 30 років тому, коли можливості інтернету не були розвинуті. Тому, доводиться шукати офлайнові джерела інформації. Як, наприклад, примірник “Газети “2000” від 24 жовтня 2002 року, в якій Володимир Сівкович у своєму власному інтерв’ю розповідав про своє життя.

Окремі джерела, які частково передрукували текст цього інтерв’ю, пишуть, що за власними словами Сівковича “После училища связи имени Калинина, а я закончил инженерный факультет, уехал в Ереван начальником Центра космической связи. Потом отправили в Москву в школу КГБ, а затем вернулся в Армению. Быстро рос по должностям… Когда началась местная война, я считался уже в числе основных руководителей Комитета в республике.”

Біографія Сівковича дійсно говорить про те, що в 1982 році він закінчив Київське вище військове училище зв’язку ім М. І. Калініна за спеціальністю “радіоінженер”, після чого був направлений на службу в Закавказзя, де 1983 року перейшов в КДБ.

Далі Сівкович говорить, що продовжував свою службу у Західній групі військ (ЗГВ) у Германській демократичній республіці (ГДР), де займався контррозвідувальними операціями та активними заходами проти спецслужб ФРН, США та Франції.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/374 ... persa.html

prodigy
 
Повідомлень: 12480
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3299 раз.
Подякували: 3335 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:40

  Успіх написав:
  pesikot написав:труси на собі рвав
Так отож, що я НЕ рвав на собі труси, як тут всі ура-псевдопатріоти!

Рвав труси на собі, як Україна стікає кров"ю ..

  Успіх написав:
  pesikot написав:Пишешь брехливі дописи, як ТЦК "ловить", бо тобі сцикотно в СЗЧ.
Та вже, навіть, Хотаб признає/бачить, як бусифікатори "патрулюють"/шукають жертву на фарш!

Як можу бути в сзч, якщо двічі перевіряли в мене документи?
Ти що казковий... ?😁

Не перевіряли тебе, ти все брешешь.
Як брехав, що відпусток немає, стомився, а сам тричі у відпустках був )

Казковий ти у нас

Про Hotab ти теж набрехунькав )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11346
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:51

  budivelnik написав:От і виходить
...
б - просувати воєнпенсу військового часу що в тому що він просрав життя-винуваті ХТОСЬ тільки не він, а найбільше винуваті ті хто його своїми податиками підтримував, бо йому цих податків було мало
в - просувати фіг знає кому, фіг знає що...

То як
Здибались тройка руССкіх вітязей?

От і виходить інше: ти знов будуєш на брехні.
Мова йде не про моє життя, а про стан-життя країни. Предметом є роль управлінців-регуляторів-можновладців. І не звинувачення їх, а констатація результату за віконцем. Результату тих, в кого в прямих посадових обов'язках є --- відповідає за обороноздатність країни, економічний розвиток, гарантує Конституцію і т.д.

Ти до них ніяким боком.
До тебе претензії за твою брехню, наклепи та перекручування.

Ну і це ти просуаєш фіг зна що фіг зна кому -- свою відсеб'ятину міфічним читачам.
А я пропоную вивчати кейнсів-бальцеровичів-куанів і Ко.

І стосовно руцьких вітязів ти збрехав.
Тобто, знов, як бачиш, все в тебе суто на брехні. Бо більше тобі ні на чому. Брешеш постійно, як отой руцький кисельов.
detroytred
 
Повідомлень: 24581
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:55

  pesikot написав:брехати я
Брешуть пси і такі піськокоти, як ти!🤣🤣🤣
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8232
З нами з: 18.03.21
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:58

  andrijk777 написав:............
Додам ще що він займається "бізнесом", яким може займатись фактично будь-хто. А користь державі(суспільству) від його діяльності фактично мізерна(купити товар і продати його дорожче - така собі користь).
Також дивно що у нього є час і бажання роками писати ті самі величезні пости і доказувати свою точку зору окремим людям.

Вы перегибаете.
Понятно, что для успешной работы магазина важно место и ещё много чего, но и роль хозяина магазина не сводится к купи-продай. Точнее, сводится, но надо знать что, правильно сформировать ассортимент, правильно организовать работу коллектива и ещё много чего. Обеспечить прибыльность магазина и его успешную работу не так легко. Другое дело, что если бы он закрылся/продал магазин, то нашёлся бы кто-нибудь другой, кто работал бы там. По принципу свято место пусто не бывает.
И польза, конечно, есть. Для государства - налоги, для общества - его магазин закрывает потребности людей в его округе в продуктах. Эти люди тоже часть общества. Понятно, что не было бы его магазина, люди купили всё, что нужно, в другом. Но раз покупают у него, значит им удобно и цены устраивают (по крайней мере, не проигрывают в сравнении с другими).
Идеология у него, конечно, так себе. Но к его работе это не относится и на успешность работы не влияет.
А то, что он считает, что украинцы бедные, потому что ленивые, или дурные, или психология испорчена совком (хотя даже рождённым после развала Союза уже 30+, а тем, кому было тогда лет 5 и на них "психология совка" уже вряд ли повлияла, так и под 40), на его работу никак не влияет.
И он не политик и не депутат. Так что законы не принимает. И в этом отношении на развитие страны не влияет. А влияние его идей на общество... Не думаю, что сильно скажется. А если люди будут брать пример с его практической деятельности, то это будет только полезно. Если люди будут стараться работать лучше, чтобы разбогатеть, обществу тоже хорошо.

Не думал, что мне придётся выступать в защиту будивельника. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34796
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5338 раз.
Подякували: 4848 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1411514116141171411814119>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 101337
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 279398
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 937000
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8790)
12.06.2025 18:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.