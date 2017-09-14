Успіх написав:А я в 100500й раз запитую - де радощі у наших форумчан, які мають 59років+, що скоро будуть мати змогу вступити до лав ЗСУ???😁
Ви ж так хотіли, але не могли!))
Тепер двері для вас відкриють!!!🤣🤣🤣
Там уже потужно заднюю передачу врубили
В Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.
detroytred написав:Мова йде не про моє життя, а про стан-життя країни. Предметом є роль управлінців-регуляторів-можновладців.
Яж і кажу Для тебе - твоє просране життя-це головна біль управлінців-регуляторів-можновладців... і точно не твоя Для мене Кожен може а - покращити своє життя на міліметр/соломинку/мільйончик... і так далі б - кожен відповідає за СВОЇ досягнення більше ніж за ЙОГО досягнення відповідають управлінці-регулятори-можновладці..
Спробуй мені довести , що я був не в стані жити в лайні так як живеш ти. Це ж раз плюнути А от тобі спробувати досягнути успіху в житті..-це проблема. Це ж спочатку треба всіх регуляторів-управлінців-можновладців поміняти Потім тебе навчити по новим правилам.. і не факт що ти все одно залізеш в лайно Бо для того щоб розібратись самостійно з постійно виникаючими проблемами - треба мати клепку і бажання працювати А що треба щоб навколишніх звинуватити?
andrijk777 написав:............ Додам ще що він займається "бізнесом", яким може займатись фактично будь-хто. А користь державі(суспільству) від його діяльності фактично мізерна(купити товар і продати його дорожче - така собі користь). Також дивно що у нього є час і бажання роками писати ті самі величезні пости і доказувати свою точку зору окремим людям.
Вы перегибаете. ... Другое дело, что если бы он закрылся/продал магазин, то нашёлся бы кто-нибудь другой, кто работал бы там. По принципу свято место пусто не бывает. ...
Успіх написав:pesikot Ну, якщо для тебе все брехня, то тоді просто іди на xyu!
Зовсім нема бажання щось доказувати казковому длпойопу
Можете запропонувати йому перевірити на 5куо.
Коли справа доходить до відповісти за свою брехню на особисту адресу іншого грошима, то брехуни зливаються. Хоча все абсолютно по чесному. Звинувачуєш? То давай перевіримо хто бреше. Той, хто збрехав, сплачує. Все. Крапка. Питання закрито.
А про себе особисто --- да вигадуй, бреши що хоч. Хоч польоти на Марс. Це суто твоя особиста справа. Брехати ж на особисту адресу іншого це вже справа не тільки тебе. То будь готовий відповісти.
Успіх написав:А я в 100500й раз запитую - де радощі у наших форумчан, які мають 59років+, що скоро будуть мати змогу вступити до лав ЗСУ???😁
Ви ж так хотіли, але не могли!))
Тепер двері для вас відкриють!!!🤣🤣🤣
Там уже потужно заднюю передачу врубили
В Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.
ЛАД написав:А то, что он считает, что украинцы бедные, потому что ленивые, или дурные, или психология испорчена совком (хотя даже рождённым после развала Союза уже 30+, а тем, кому было тогда лет 5 и на них "психология совка" уже вряд ли повлияла, так и под 40), на его работу никак не влияет.
Давай свої фантазії мені не приплітай. 1 Українці бідні-бо тих кому сьогодні від 50+ - обібрав совок При чому обібрав внаглу 2 Ті хто народився в пізньому совку ( після 1975) - все одно вчили люди обібрані совком як матеріально так і ментально 3 Всі нації стали БАГАТИМИ через мінімум 3 поколіня, при умові що рух поперек історії був не довшим одного покоління.
Тепер пояснюю Ті пенсіонери яким сьогодні 60+ - повинні були отримувати свою пенсію за рахунок діяльності заводів ними побудованих. Скільки заводів побудованих до 1990 року станом на сьогодні є в Україні? І скільки з тих що є будучи не модернізованими - є успішними чи прибутковими? Отже виходить Те покоління яке народилось після 1975 року повинно а - платити пенсії батькам б - накопичувати первинний капітал в - накопичувати на власну пенсію.
Тепер розумієш причину дупи яку ствоив твій коханий СеРеСеРЕ
Успіх написав:А я в 100500й раз запитую - де радощі у наших форумчан, які мають 59років+, що скоро будуть мати змогу вступити до лав ЗСУ???😁
Ви ж так хотіли, але не могли!))
Тепер двері для вас відкриють!!!🤣🤣🤣
Там уже потужно заднюю передачу врубили
В Украине мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.
detroytred написав:Мова йде не про моє життя, а про стан-життя країни. Предметом є роль управлінців-регуляторів-можновладців.
Яж і кажу Для тебе - твоє просране життя-це головна біль управлінців-регуляторів-можновладців... і точно не твоя Для мене Кожен може а - покращити своє життя на міліметр/соломинку/мільйончик... і так далі б - кожен відповідає за СВОЇ досягнення більше ніж за ЙОГО досягнення відповідають управлінці-регулятори-можновладці..
Спробуй мені довести , що я був не в стані жити в лайні так як живеш ти. Це ж раз плюнути А от тобі спробувати досягнути успіху в житті..-це проблема. Це ж спочатку треба всіх регуляторів-управлінців-можновладців поміняти Потім тебе навчити по новим правилам.. і не факт що ти все одно залізеш в лайно Бо для того щоб розібратись самостійно з постійно виникаючими проблемами - треба мати клепку і бажання працювати А що треба щоб навколишніх звинуватити?
Ти читати вмієш? Предметом є що? Не моє життя.
Відкинь свою брехню, що моє життя просране, що я живу в лайні, і побачиш, що будувати тобі ні на чому. Ти тупо брешеш і будуєш на цій брехні.
Ще раз вп'яте: якщо мої досягнення ти оцінюєш отак, то досягнення 90+% інших українців (тобто українського народу) ще менші. І тоді вони в тебе перепереперепросрали і живуть в перепереперелайні.
Лікуй свої комплекси. Невизнання твоїх досягнень іншими. Бо ти носишся зі своїми досягненнями, як отой дурень з писаною торбою.
Він не навмисно. По-перше там дуже погана памʼять. Це видно по дублювання через короткий час одних і тих самих питань, на які отримав відповіді. По-друге він не дуже розуміє прочитане. Флайман має назву цьому діагнозу, але ставити його має психолог ВіррусВася.